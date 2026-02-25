  • Dutch Intraco Holding B.V. schließt strategische Finanzierungspartnerschaft für Großprojekte in Europa

    Intelligente, strukturierte Finanzierungen sind der Schlüssel für erfolgreiche Investitionen

    BildDie Dutch Intraco Holding B.V. gibt den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit einem international agierenden Finanzierungspartner zum 14. April 2026 bekannt. Ziel der Partnerschaft ist die gemeinsame Entwicklung und Finanzierung von Projekten in den Bereichen Immobilien, innovative Energieerzeugung, Energiespeicherung sowie zukunftsweisende Energie- und Infrastrukturvorhaben.

    Der geografische Fokus der Zusammenarbeit liegt auf Polen, Deutschland und den Benelux-Staaten, mit der Option, Projekte auch in weiteren europäischen Ländern umzusetzen. Durch die neue Partnerschaft stärkt Dutch Intraco Holding B.V. gezielt die Eigenkapitalbasis des potentiellen Investors und schafft optimale Voraussetzungen für die Einwerbung nationaler und europäischer Fördermittel sowie für die Zusammenarbeit mit Banken und institutionellen Investoren.

    Der Finanzierungspartner ist eine europaweit tätige Investment- und Managementgesellschaft mit Spezialisierung auf Immobilien, energiewirtschaftliche Projekte sowie den Ankauf und das Management notleidender Kredite (NPLs). In Zusammenarbeit mit vermögenden Privatpersonen, Family Offices, Private-Equity-Fonds und institutionellen Investoren ermöglicht er Transaktionen ab einem Volumen von rund 30 Millionen Euro.

    Im Mittelpunkt der Kooperation stehen insbesondere:

    die Bereitstellung von Wachstumskapital für Unternehmen, Kommunen und Projektentwickler

    Investitionen in Immobilien- und Energieprojekte

    strukturierte Joint-Venture-Modelle zur langfristigen Projektentwicklung

    Ein besonderer Mehrwert ergibt sich aus der Bereitstellung von Eigenkapital in einem anspruchsvollen Marktumfeld mit steigenden Zinsen und restriktiveren Kreditvergaben. Dadurch können Projekte realisiert werden, die mit klassischen Finanzierungsinstrumenten derzeit nur schwer umsetzbar wären.

    Typisch für die Zusammenarbeit sind Joint-Venture-Strukturen auf Projektebene, bei denen der Finanzierungspartner den Großteil des Eigenkapitals bereitstellt, während lokale Partner mit einem geringeren Anteil beteiligt sind und zugleich von Managementvergütungen sowie erfolgsabhängigen Gewinnbeteiligungen profitieren.

    Die Investitionsstrategie umfasst unter anderem die Segmente Logistik, Wohnimmobilien, bezahlbarer Wohnraum, Energieerzeugung (Wind, Solar, Biogas), Energiespeicher, Gesundheitsimmobilien, Rechenzentren sowie kommunale Infrastrukturprojekte.

    Mit dieser Partnerschaft verfolgt Dutch Intraco Holding B.V. das Ziel, wachstumsstarke Projekte in Europa nachhaltig zu unterstützen und gemeinsam mit starken Kapitalpartnern langfristige Wertschöpfung zu schaffen.

    Projektentwickler, Unternehmen und öffentliche Träger mit geeigneten Vorhaben in den genannten Märkten sind eingeladen, Kontakt aufzunehmen. Voraussetzung sind aussagekräftige Projektunterlagen in englischer Sprache. Auf Wunsch stellt das Unternehmen eine Checkliste der erforderlichen Informationen zur Verfügung.

    Kontakt: Dutch Intraco Holding B.V. m.ilgner@dutch-intraco.eu

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Dutch Intraco Holding B.V.
    Herr Michael Ilgner
    Burg.Schonfeldplein 11-13
    9671 CA Winschoten
    Niederlande

    fon ..: ++49 152 900 67 673
    web ..: https://www.dutch-intraco.eu
    email : m.ilgner@dutch-intraco.eu

    Die niederländische Dutch INTRACO Holding B.V. (www.dutch-intraco.eu ) ist Muttergesellschaft mit Mehr- und Minderheitsbeteiligungen an Tochterunternehmen in Europa
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