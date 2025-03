dynaCERT bereitet Fertigstellung von 1.000 HydraGEN(TM) HG1-Einheiten vor

TORONTO, ON–(10. März 2025) / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTC: DYFSF) (FRA: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es die erforderlichen Teile bestellt hat und nun den Zusammenbau von 1.000 HydraGEN HG1-Einheiten vorbereitet. Das Unternehmen verfolgt eine klare Strategie, um die Produktion zu erhöhen, während die Nachfrage steigt, und ist weiterhin bestrebt, eine strenge Qualitätskontrolle durchzuführen. Diese Entwicklung stellt einen bedeutsamen Meilenstein im laufenden Wandel des Unternehmens in Richtung eines Serienproduzenten dar.

Während der diesjährigen Prospectors & Developers Association of Canada Conference (PDAC) in Toronto, Kanada, führte das Managementteam von dynaCERT zahlreiche Gespräche mit interessierten potenziellen Anwendern und Interessensvertretern der Branche. Das positive Feedback bei der PDAC, insbesondere von großen Bohrunternehmen der Bergbaubranche, in Verbindung mit dem kontinuierlichen Erfolg und den Nachbestellungen eines großen Öl- und Gasbohrunternehmens, hat zur Entscheidung und Notwendigkeit geführt, die Produktion zu erhöhen, um die steigende Nachfrage zu antizipieren.

Darüber hinaus treibt dynaCERT derzeit sein Verra Project Design Document (PDD) für sein Angebot hinsichtlich Emissionszertifikaten in Zusammenhang mit dem Einsatz seiner HydraGEN-Technologie in Dieselverbrennungsmotoren voran, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Lkws der Klasse 8, Lieferwagen, Busse, Bohrtürme, Bergbauausrüstung und Generatoren in ganz Nordamerika. Diese Initiative ermöglicht es Kunden, an Emissionszertifikaten auf Basis von CO-Reduktionen teilzunehmen, was eine neue Nachfrage nach der HydraGEN-Technologie des Unternehmens schaffen soll, die zur Verringerung von Treibhausgasemissionen konzipiert wurde.

Kevin Unrath, Chief Operating Officer von dynaCERT, sagte: Dieser Produktionsvorsprung signalisiert den Beginn des Wandels der Montageanlage von dynaCERT zu einem sequenziellen Produktionsprozess mit höherem Volumen, der für eine Hochskalierung bereit ist. Wir freuen uns, dass unser Team wertvolle Erfahrungen im Umgang mit größeren Produktionsvolumina sammelt, was uns in eine günstige Position für zukünftiges Wachstum bringt.

Bernd Krüper, President und Direktor von dynaCERT, fügte hinzu: Wichtige Kunden haben ein positives Feedback hinsichtlich der Leistung der eingesetzten HydraGEN-Einheiten von dynaCERT abgegeben, was zu weiteren Käufen geführt hat. Angesichts dieses Erfolges bereiten wir uns nun auf Neu- und Nachbestellungen von Kunden vor.

In den kommenden Wochen wird das Management von dynaCERT seine Präsenz in Europa ausbauen und an bedeutsamen Industriemessen teilnehmen, um mit potenziellen Kunden und Partnern in Kontakt zu treten. Das Unternehmen wird von 7. bis 13. April 2025 bei der bauma in München vertreten sein und eine Fachveranstaltung in München ausrichten, um die Integration der HydraGEN-Technologie des Unternehmens in die eigene Telematiksoftware HydraLytica zu erörtern.

Aussteller und Besucher, die ein allgemeines Treffen mit dynaCERT oder während der bauma vereinbaren möchten, werden ersucht, Herrn Guido Zech unter gzech@dynacert.com oder unter +49 (0) 89 – 9700 7015 zu kontaktieren.

Über HydraGEN HG1

Die HydraGEN HG1-Einheit, die ursprünglich für die Verbesserung der Kraftstoffeffizienz und die Verringerung der Emissionen von Diesel-Lkws der Klasse 8 entwickelt wurde, findet inzwischen auch in weiteren Marktsegmenten Anwendung, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Lieferwagen, Busse, Bohrtürme, Bergbauausrüstung und die stationäre Stromerzeugung. Die HydraGEN-Technologie erzeugt Wasserstoff und Sauerstoff auf Abruf durch Elektrolyse, wobei eine gemessene Menge Wasserstoff unter nahezu atmosphärischem Druck in die Verbrennungskammer von Dieselmotoren eingeführt wird. Die HG1-Technologie wurde konzipiert, um unter anderem folgende Vorteile zu bieten:

– Kraftstoffeinsparungen

– Verringerung von CO2-Emissionen

– Geringere NOx-Emissionen

– Längere Lebensdauer des Motors und geringere Wartungskosten

– Überwachung in Echtzeit über die Telematiksoftware HydraLytica

Jim Payne, Chairman und Chief Executive Officer von dynaCERT, sagte: In den vergangenen Monaten haben wir mit der gemeinsamen Erfahrung unseres Board of Directors, des leitenden Managements und unserer Berater viel Zeit dafür aufgebracht, einen strategischen Wachstumsplan zu erstellen, der die Weiterentwicklung und Stabilität unseres Unternehmens fördern soll. Der erste Schritt war die rasche Beschaffung des erforderlichen Eigenkapitals, um die Produktion hochzufahren und die globalen Verkaufsinitiativen zu fördern – Bestrebungen, die nun sowohl in Kanada als auch international im Laufen sind.

Mit dem Abschluss der Verra Methodology richten wir unser Hauptaugenmerk nun auf den Beginn unseres ersten großen Emissionszertifikatprojekts in Nordamerika, das unserer Meinung nach als wesentlicher Katalysator für die Beschleunigung des Verkaufszyklus unserer Produktlinie fungieren wird. Ich sehe eine glänzende und vielversprechende Zukunft vor uns, die von diesem Wachstumsplan sowie von der Begeisterung und dem Engagement unseres Teams angetrieben wird.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica-Telematik, einem Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG-Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Kohlenstoffgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht, um die Verbrennung zu optimieren, was nachweislich zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem verbesserten Brennstoffwirkungsgrad beiträgt. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, die in Fahrzeugen, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.

HINWEIS FÜR DEN LESER

Diese Pressemitteilung der dynaCERT Inc. enthält Aussagen, die zukunftsgerichtet sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von dynaCERT oder die Entwicklungen in der Branche wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund bestimmter wesentlicher Risikofaktoren von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung abweichen.

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen“, erwarten“, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Investitionskosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedarplus.com beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Für das Board

Murray James Payne, CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jim Payne, Chairman & CEO

dynaCERT Inc.

#101 – 501 Alliance Avenue

Toronto, Ontario M6N 2J1

+1 (416) 766-9691 x 2

jpayne@dynaCERT.com

Investor Relations

dynaCERT Inc.

Nancy Massicotte

+1 (416) 766-9691 x 1

nmassicotte@dynaCERT.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

