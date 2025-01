dynaCERT beruft Seth Baruch in sein Advisory Board und Carbonomics implementiert die Verra-Projekte für Emissionsgutschriften

TORONTO, ON–(6. Januar 2025) / IRW- Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTC: DYFSF) (FRA: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Herrn Seth Baruch zu dynaCERTs zum Advisory Board und Carbonomics, LLC als Berater für dynaCERT bei der Implementierung der Verra Projekte für Emissionsgutschriften bekanntzugeben.

Seth Baruch ist eine innovative Führungskraft im Bereich Nachhaltigkeit mit einer beindruckenden Erfolgsbilanz bei der weltweiten Implementierung von Projekten zu sauberer Energie. Er verfügt über tiefgehendes Verständnis in der Energiebranche und in neuen Technologien, besonders im Hinblick auf erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Energiespeicher. Er baute ein Unternehmen im Bereich Emissionshandel auf, erweiterte und veräußerte dieses Unternehmen und hatte die direkte Verantwortung für Projekte, die jedes Jahr Millionen Tonnen von Treibhausgasemissionen reduzieren.

Seit vierzehn (14) Jahren unterstützt Carbonomics Unternehmen in den USA und in internationalen Emissionshandelsmärkten bei der Realisierung ihres Klimakompensationspotenzials. Carbonomics identifiziert Chancen zur Reduktion von Treibhausgasen, bestimmt, wie Projekte Klimakompensation generieren können und begleitet Unternehmen durch den gesamten Prozess, von Projektbeginn bis zu jährlicher Verifizierung. Carbonomics ist ein Marktführer in der Entwicklung von Klimakompensationsprojekten und innovativen Technologien. Unternehmen wenden sich an Carbonomics, wenn sie neue Carbon Assets auf den Markt bringen wollen. Und mit der rasanten Entwicklung von Technologien mit geringer Kohlenstoffbilanz, wie z.B. dynaCERTs HydraGEN- Technologie, bringt Carbonomics dem Emissionsmarkt diese Innovation.

Herr Seth Baruch, ein Mitglied von dynaCERTs Advisory Board und CEO von Carbonomics, äußerte sich: Das Verkehrswesen stellt eine Herausforderung im Bereich Emissionsreduzierung dar, und ich freue mich darauf, mit dem Team von dynaCERT an seinen Emissionsgutschriften zu arbeiten und in dem Unternehmen als Mitglied des Advisory Boards tätig zu sein.

Jean-Pierre Colin, Executive Vice President & Director und CFO von dynaCERT, erläuterte: Aufgrund der globalen Bedeutung der Reduktion von Kohlenstoffemissionen muss dieser Prozess professionell und effektiv erfolgen. Ich heiße Seth herzlich beim dynaCERT-Team willkommen. Sein Engagement und seien weitreichende Erfahrung in der Implementierung von Emissionsgutschrift-Projekten passt genau zu unseren Zielen, Verwendern von Dieselmotoren die Möglichkeit zu geben, sich an der Reduzierung der globalen Erderwärmung zu beteiligen.

Jim Payne, Chairman und CEO von dynaCERT, führte aus: Ich heiße Seth im Namen des Boards von dynaCERT und im Namen unseres wachsenden engagierten Expertenteams herzlich im Advisory Board willkommen. Seth und sein Unternehmen Carbonomics verfügen über langfristige Erfahrung im gesamten Prozess der Verra Emissionsgutschriften, von der Erlangung der erforderlichen Projektgenehmigungen bis hin zur gewinnbringenden Nutzung der Emissionsgutschriften, von denen unsere Kunden profitieren. Mit Seth sind unsere Unternehmensziele zur Implementierung von Verra Emissionsgutschriften einen Schritt näher an der Umsetzung der globalen Wirkung, die unsere HydraGEN-Technologie unseren Kunden bietet. Ich freue mich darauf, unsere Entwicklungen und Ziele in den nächsten Wochen mit unseren Kunden und Händlern zu diskutieren.

Gemäß seinem Aktienoptionsplan und in Übereinstimmung mit den behördlichen Bestimmungen gibt das Unternehmen bekannt, dass es 250.000 Optionen an einen Berater ausgegeben hat, um Stammaktien im Rahmen der genehmigten Aktienstruktur des Unternehmens zu erwerben, wobei der Ausübungspreis jeder dieser Optionen $ 0,25 (kanadisch) pro Aktie beträgt und bis zum 10. Dezember 2029 gilt.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica-Telematik, einem Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG-Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Emissionsgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht, um die Verbrennung zu optimieren, was nachweislich zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem verbesserten Brennstoffwirkungsgrad beiträgt. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.

HINWEIS FÜR LESER

Diese Pressemitteilung der dynaCERT Inc. enthält Aussagen, die zukunftsgerichtet sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von dynaCERT oder die Entwicklungen in der Branche wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Insbesondere können Informationen, die sich auf Verra, die Verra-Methode, Carbon Credit-Projekte, Carbon Credits, Seth Baruch und Carbonomics, LLC beziehen, nicht unabhängig überprüft werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund bestimmter wesentlicher Risikofaktoren von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung abweichen. Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe an US-amerikanische Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Investitionskosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Für das Board

Murray James Payne, CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jim Payne, CEO & President

dynaCERT Inc.

#101 – 501 Alliance Avenue

Toronto, Ontario M6N 2J1

+1 (416) 766-9691 x 2

jpayne@dynaCERT.com

Investor Relations

dynaCERT Inc.

Nancy Massicotte

+1 (416) 766-9691 x 1

nmassicotte@dynaCERT.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

