dynaCERT ernennt John Amodeo zum Direktor und erweitert globale Vertriebsstrategie

Toronto, ON – 30. Juli 2025 / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQB: DYFSF) (FRA: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) gibt die Ernennung von Herrn John Amodeo zum Direktor im Board of Directors des Unternehmens bekannt.

Als neuer Direktor von dynaCERT wird Herr Amodeo mit seinen umfassenden Kompetenzen in den Bereichen globale Geschäftsentwicklung und Marktstrategien das Board of Directors bei der internationalen und nationalen Expansion von dynaCERT unterstützen. Seine Branchenkenntnisse und sein Netzwerk stehen im Einklang mit den Expansionsplänen von dynaCERT, die auf eine Steigerung des Absatzvolumens der Produkte des Unternehmens zur Eindämmung des Klimawandels abzielen.

Herr Amodeo bringt über 40 Jahre Geschäftserfahrung bei dynaCERT ein, unter anderem in der nordamerikanischen Metall- und Stahlindustrie. Herr Amodeo war als Executive Vice President und Chief Financial Officer von Samuel, Son & Co., Limited, als Vice President und Chief Financial Officer von Samuel Manu-Tech, Inc. sowie als Executive Vice President und Chief Financial Officer von Bracknell Corporation und als Senior Vice President, Finance und Chief Financial Officer von Molson Breweries tätig und war Mitglied der Wirtschaftsprüfung bei Coopers & Lybrand, Chartered Accountants. Er ist Mitglied der Chartered Professional Accountants Canada und CPA Ontario. Er besuchte die Harvard Business School (Programm für Management Development) und hat einen Bachelor of Commerce der University of Toronto.

Das gesamte Board of Directors von dynaCERT möchte auch seinem ehemaligen Chairman und Lead Director, Wayne Hoffman, der nach jahrzehntelanger Tätigkeit für das Unternehmen auf der letzten Jahreshauptversammlung in den Ruhestand getreten ist, herzlich danken. Herr Hoffman hat sich viele Jahre für dynaCERT engagiert und wird von den Führungskräften und Mitarbeitern sehr vermisst werden. Herr Hoffman wird dynaCERT weiterhin als hochgeschätzter Berater des Board of Directors unterstützen.

John Amodeo, Direktor von dynaCERT, erklärte: Ich bin sehr beeindruckt von der Mission von dynaCERT und den kontinuierlichen Fortschritten im Bereich der Wasserstofftechnologie. Die Zusammenarbeit mit einem engagierten und talentierten Unternehmensteam, das sich auf die Reduzierung der CO2-Emissionen von Verbrennungsmotoren und die Entwicklung innovativer Wasserstofftechnologien konzentriert, ist für mich sehr reizvoll. Als Direktor freue ich mich darauf, die weitere Geschäftsstrategie und Finanzplanung von dynaCERT mitzugestalten und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass unsere Innovationen weiterhin weltweit positive Auswirkungen haben, die Geschäftstätigkeit unserer Kunden verbessern und damit ein nachhaltiges, langfristiges und profitables Umsatzwachstum vorantreiben. Ich möchte den Einfluss und den Beitrag von dynaCERT im weltweiten Wasserstofftechnologiesektor gerne ausbauen und weiter stärken.

Der Chairman und CEO von dynaCERT, Jim Payne, erklärte: Zusammen mit unserem Board of Directors und dem gesamten Team von dynaCERT heiße ich John Amodeo in unserem Unternehmen willkommen. Johns umfangreiche Erfahrung und sein Netzwerk bringen einen reichen Schatz an Wissen und Möglichkeiten mit, um unsere Unternehmensziele voranzutreiben. John wird nicht nur aktiv als Direktor tätig sein, sondern auch seine Finanzkompetenz auf Board-Ebene einbringen, während wir unser Team weiter ausbauen und stärken, um unser Wachstum und unsere globale Expansion in vielen vertikalen Märkten fortzusetzen. Ich möchte diese Gelegenheit auch persönlich nutzen, um meinem lieben Freund und Kollegen Wayne Hoffman zu danken, dessen Unterstützung im Laufe der Jahre für dynaCERT von unschätzbarem Wert war.

Gemäß der von den Aktionären von dynaCERT verabschiedeten Satzung Nr. 1 hat das Board of Directors die Anzahl der Direktoren des Unternehmens von neun (9) auf zehn (10) erhöht.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2- Emissionen, zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica-Telematik, einem Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG- Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Kohlenstoffgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht, um die Verbrennung zu optimieren, was nachweislich zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem verbesserten Brennstoffwirkungsgrad beiträgt. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, die in Fahrzeugen, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.

HINWEIS FÜR DEN LESER

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen“, erwarten“, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Investitionskosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die ualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedarplus.com beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Im Namen des Boards

Murray James Payne, CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jim Payne, Chairman & CEO

dynaCERT Inc.

#101 – 501 Alliance Avenue

Toronto, Ontario M6N 2J1

+1 (416) 766-9691 DW 2

jpayne@dynaCERT.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

