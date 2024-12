dynaCERT erzielt mit Neu- und Folgeaufträgen positives Wachstum und baut seine Marktanteile in der Industrie mit den HydraGEN(TM)-Geräten weiter aus

TORONTO, ONTARIO – 2. Dezember 2024 / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTC: DYFSF) (FWB: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) gibt mit Stolz bekannt, dass das Unternehmen im Öl & Gas- bzw. Bergbausektor mit seiner HydraGEN-Technologie sowohl Nachbestellungen als auch Neuaufträge von wichtigen Kunden verbuchen kann – ein Zeichen für die zunehmende Akzeptanz und Zufriedenheit in den diversen Branchen. Die nachstehende Auswahl an Folgeaufträgen ist insofern aussagekräftig, als sie die Zufriedenheit der Kunden und die Fortschritte bei den Händlern unter Beweis stellt.

Händleraktivitäten und regionale Highlights

Westkanada

In Westkanada hatte sich der langjährige Handelspartner Simple Green mit seinem Kunden in der Öl & Gas-Branche auf den weiteren Ausbau der HydraGEN-Technologie verständigt. Nach einem erfolgreichen Probelauf mit einem (1) unserer HG1-Geräte im Jahr 2023 hat der Kunde im zweiten Quartal 2024 eine Neubestellung von achtzehn (18) Geräten getätigt. Danach folgten weitere vierundachtzig (84) Geräte, die im 3. Quartal 2024 geliefert wurden. Im November 2024 erteilte der Kunde neuerlich einen Auftrag und bestellte zwölf (12) weitere HG1-Geräte für Westkanada und ein erstes größeres HG4C-Gerät für den Einsatz in Texas.

Australien

Unser Handelspartner GridFix/Net2Zero in Australien setzt sich aktiv für die Einführung unserer HydraGEN-Technologie im Bergbau ein. Im Oktober 2024 gab unser Händler eine Bestellung auf und lieferte ein (1) HG4C-Gerät an einen Bergbaukunden. Im Oktober 2024 wurde außerdem ein (1) HG6C für denselben Kunden bestellt. Im November 2024 folgte dann die Bestellung eines (1) HG1-Geräts ergänzend zu den zwei (2) HG1-Geräten, die in Generatoren zur Stromversorgung eines Bergbaucamps in Australien sowie zur Stromversorgung eines Bergbaucamps und Steinbrechers in Australien im Einsatz sind.

Brasilien und Peru

In Brasilien und Peru erzielt unser Haupthändler H2Tek mit dem Einsatz der HydraGEN-Technologie dauerhafte Erfolge. Nach einem ersten Pilotprojekt mit sechs (6) kleineren HG2-Geräten erweiterte der Bergbaukunde sein Bestellvolumen und orderte siebenundzwanzig (27) HG1-Geräte sowie fünfundsiebzig (75) HG2-Geräte, die vom Unternehmen geliefert wurden. Der Einbau durch geschulte Montagekräfte erfolgt in Etappen. Drei (3) HG6C-Geräte, die das Unternehmen zuvor an einen weiteren H2Tek-Kunden in Brasilien geliefert hatte, werden derzeit installiert.

Mexiko und Texas

Thinking Capital, unser neuer Handelspartner in Mexiko und Texas, hat zuletzt sieben (7) HG1-Geräte angekauft. Zu den ersten beiden (2) bereits vor Ort befindlichen HG1-Geräten führte das Technikerteam von dynaCERT Installationsschulungen durch.

Klimaschutzprojekte mit Emissionszertifikaten

Das Unternehmen arbeitet derzeit an der Entwicklung einer Reihe von Klimaschutzprojekten auf Basis der vor kurzem angekündigten und von Verra genehmigten Methodik, die einen wichtigen Meilenstein in der laufenden Geschäftsentwicklung von dynaCERT darstellen. Das Unternehmen plant den weiteren Ausbau von Maßnahmen zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen. Gleichzeitig entstehen den Anwendern der HydraGEN-Technologie von dynaCERT Vorteile aus den entsprechenden Emissionszertifikaten.

Führungsperspektiven und strategischer Ausblick

Jim Payne, Chairman & CEO von dynaCERT, erklärt: Die steigende Nachfrage nach der HydraGEN-Technologie verdeutlicht ihren unmittelbaren Nutzen für Kunden in aller Welt. Dank der kürzlich erfolgten Genehmigung unserer Methodik durch Verra und der Fortschritte bei der Einführung mehrerer Projekte mit Emissionszertifikaten sind wir in der Lage, eine noch größere Wertschöpfung zu erzielen. Der Ausbau unserer Führungsrolle und unsere globale Präsenz stimmen mich zuversichtlich, dass wir auch in Zukunft weiter wachsen werden.

Stärkung der Kunden- und Händlerbeziehungen

Ed Cordeiro, Director of Sales, fügt hinzu: Unsere Händler und Partner spielen beim Ausbau der HydraGEN-Technologie von dynaCERT in den verschiedenen Branchen wie Bergbau und Öl & Gas eine tragende Rolle. Ihr Bekenntnis zur Kundenzufriedenheit ist die Triebfeder unseres Fortschritts. Wir hoffen, auf diesen Erfolgen in den kommenden Jahren aufbauen zu können.

Ausblick

Vor dem Hintergrund der zunehmenden globalen Akzeptanz und mit einem robusten Händlernetz ausgestattet, setzt dynaCERT auch in Zukunft auf Innovation, Nachhaltigkeit und die Bereitstellung modernster Lösungen für seine Kunden. Die konstante Ausrichtung des Unternehmens auf den Abbau der CO2-Emissionen und die Steigerung der Energieeffizienz macht die HydraGEN-Technologie zu einem Must-Have für Branchen, die ihre Umweltziele erreichen wollen.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica-Telematik, einem Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG-Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Kohlenstoffgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht, um die Verbrennung zu optimieren, was nachweislich zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem verbesserten Brennstoffwirkungsgrad beiträgt. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.

HINWEIS FÜR DEN LESER

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen“, erwarten“, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Insbesondere die Informationen über Verra, die Verra-Methode und die Emissionsgutschriften können nicht unabhängig überprüft werden. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Investitionskosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

