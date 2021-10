dynaCERT gibt Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung bekannt

TORONTO, ON–(1. Oktober 2021) dynaCERT Inc. (TSX VENTURE: DYA) (OTCQB: DYFSF) (FWB: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) verlautbart die Ergebnisse der am 30. September 30 2021 abgehaltenen Jahreshauptversammlung seiner Aktionäre (die Versammlung). Aus Sorge um die Sicherheit der Mitarbeiter, Aktionäre und anderer Interessengruppen von dynaCERT im Hinblick auf die COVID-19-Pandemie, und in Übereinstimmung mit den aktuellen Richtlinien des öffentlichen Gesundheitswesens für persönliche Zusammenkünfte, wurde die Versammlung virtuell über die Jahreshauptversammlungsplattform des TSX Trust abgehalten. Insgesamt 130.182.389 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie), das sind 34,126 % der Gesamtmenge an im Umlauf befindlichen Stammaktien, waren bei der Versammlung persönlich oder durch einen Bevollmächtigten vertreten. Die Aktionäre von dynaCERT stimmten zugunsten aller bei der Versammlung vorgebrachten Punkte, d.h. für die Wahl aller nominierten Direktoren sowie für die Wiederbestellung von BDO Canada LLP als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens.

Die Abstimmungen zu jedem dieser Punkte erfolgten über Stimmzettel und brachten das folgende Ergebnis:

Beschreibung der Abstimmu

Angelegenheiten, über ngsergebAbstimmungen per

die abgestimmt nis Stimmzettel

wurde

Fürstimmen Gegenstimmen

# (%) /

Stimmenthalt

ungen

# (%)

1. Ordentlicher Genehmig118.847.343 1.176.378

Beschluss zur t (99,020%) (0,980%)

Festlegung der Anzahl

der Direktoren auf

sieben

(7)

2. Ordentlicher

Beschluss zur Annahme

der Wahl der

folgenden Kandidaten Gewählt 104.136.014 15.887.707

als Direktoren der Gewählt (86,763%) (13,237%)

Gesellschaft Gewählt

Gewählt 118.316.929 1.706.792

– Wayne Hoffman Gewählt (98,578%) (1,422%)

– James Payne Gewählt

– Robert Maier Gewählt 119.068.669 955.052

– Jean-Pierre Colin (99,204%) (0,796%)

– Richard Lu

– Stephen Kukucha 103.931.977 16.091.744

– Amir Farahi (86,593%) (13,407%)

94.056.543 25.967.178

(78,365%) (21,635%)

103.944.663 16.079.058

(86,603%) (13,397%)

103.553.761 16.469.960

(86,278%) (13,722%)

3. Ordentlicher Genehmig129.192.830 989.559

Beschluss zur t (99,240%) (0,760%)

Genehmigung der

Ernennung von BDO

Canada LLP

zum Wirtschaftsprüfer

des

Unternehmens

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, die in Verbrennungsmotoren zum Einsatz kommt. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht und optimieren die Verbrennung bzw. tragen zu einem geringeren CO2-Ausstoss und einem höheren Brennstoffwirkungsgrad bei. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühl-LKWs, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen, Schiffen und Eisenbahnloks zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.

HINWEIS FÜR DEN LESER

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen“, erwarten“, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Wir gehen davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen; es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Investitionskosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Für das Board:

Murray James Payne, CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jim Payne, CEO & President

dynaCERT Inc.

#101 – 501 Alliance Avenue

Toronto, Ontario M6N 2J1

+1 (416) 766-9691 x 2

jpayne@dynaCERT.com

Investor Relations

dynaCERT Inc.

Nancy Massicotte

+1 (416) 766-9691 x 1

nancy@irprocommunications.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

