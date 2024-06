E-Autos laden: Cariqa gibt Betreibern die Kontrolle zurück

Das Berliner Start-Up denkt den Zahlungsvorgang beim öffentlichen Laden neu.

Das Berliner Unternehmen Cariqa stellt das Laden von Elektroautos grundlegend auf den Kopf: Anstatt des bisher üblichen Bezahlkonzepts über E-Mobility-Provider als Wiederverkäufer verbindet Cariqa stattdessen als neutrale Plattform die Betreiber (CPOs) und Kunden direkt miteinander. Mit der Cariqa-App erhalten die Fahrerinnen und Fahrer innerhalb einer einzigen App jederzeit Zugang zu den reinen Preisen direkt von den Ladeanbietern.

Zudem soll es eine Reihe weiterer Vorteile für die Kundinnen und Kunden geben, wozu Cariqa zu einem späteren Zeitpunkt noch mehr Details veröffentlichen wird.

Für die CPOs ergeben sich aus diesem neuen Konzept eine ganze Reihe von Vorteilen:

Die Vorteile für CPOs

Direkt am Preishebel: Die von den Kunden bezahlten Preise können von den Betreibern eigenständig und unmittelbar über das Cariqa Command Center festgelegt und verändert werden. Diese Preise kommen dann genau in dieser Höhe beim Kunden an, der Wiederverkäufer dazwischen entfällt. Cariqa unterstützt dabei unverbindlich beim Festlegen des passenden Preises unter Berücksichtigung der aktuellen lokalen und überregionalen Dynamiken.

Auch Rabattaktionen – beispielsweise die Vermarktung eigener Abonnements – sind direkt über das System möglich und kommen genau in der gewünschten Form bei den Kunden an, ohne dass ein Mittelsmann Teile davon schluckt.

Direkt am Kunden: Die Beziehung besteht stets zwischen dem CPO und dem Ladenden. Cariqa ist also kein klassischer E-Mobility Service Provider (EMP), sondern erleichtert lediglich die Zahlungstransaktion, Rechnungsstellung und den Kundensupport für die über Cariqa initiierte Ladesitzung.

Direkt am Geldfluss: Derzeit warten Ladesäulenbetreiber oft wochenlang auf die Auszahlung der Ladekosten. Mit Cariqa werden die Transaktionen innerhalb weniger Tage abgerechnet und der Erlös überwiesen. Lediglich eine kleine Provision pro tatsächlich stattgefundenem Ladevorgang wird für die CPOs fällig.

Tamara Ciullo, Mitbegründerin und CCO von Cariqa, sagt:

„Cariqa beeinträchtigt nicht die derzeitige Vertriebsstrategie der CPOs, wie ihre eigene EMP-Lösung oder ihre Partnerschaften mit EMPs. Cariqa kann als ein zusätzlicher Vertriebskanal angesehen werden, der vollständig unter Kontrolle der CPOs ist. Ähnlich wie Booking.com Hotels und Reisende verbindet, helfen wir CPOs und E-Auto- Fahrerinnen und -Fahrern dabei, sich auf einem weiteren und zudem bequemen Weg zu verbinden.

So geht es weiter

Cariqa startet zeitnah die Pilotphase des neuen Zahlungssystems und hat bereits CPOs von der Teilnahme überzeugen können. Das bisherige Angebot von Cariqa, in dem Kunden monatliche Kilowattstunden-Pakete buchen konnten, wird künftig entfallen.

Die bisherigen Kunden erhalten entsprechende Gutschriften für das neue dynamische System, in das sie naht- und risikolos überführt werden. „Wir bieten mit der Umstellung eine bahnbrechende Innovation, die das Laden von Elektrofahrzeugen neu definieren wird“, kündigt das Team von Cariqa an. Details dazu sollen bald bekanntgegeben werden.

Mehr Infos gibt es auch hier: www.cariqa.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KZY Marketplace Solutions GmbH

Tamara Ciullo

Chauseestr 41B

10115 Berlin

Deutschland

fon ..: +4962237581457

web ..: https://www.cariqa.com/

email : tamara@cariqa.com

