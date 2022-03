E.DIS ist TOP Energieanbieter: Rang 1 für Netzbetreiber aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern

Bei der Studie der Zeitung für kommunale Wirtschaft (ZfK) und Focus Money erzielt E.DIS die Bestplatzierung. Mehr zum Netzbetreiber, zu Stromnetzen, Gasnetzen und Klimaschutz unter www.e-dis.de.

Fürstenwalde/Spree. Die aktuelle Untersuchung „TOP Energieanbieter in der Region“ im Auftrag der Zfk und Focus Money hat analysiert, welche kommunalen Unternehmen das größte Vertrauen erhalten. E.DIS, Netzbetreiber aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, hat bei dieser Studie Platz 1 in der Kategorie „Netzbetreiber“ errungen. Das beauftragte Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) hat mit der Methode des Social Listenings zehntausende Online-Nachrichten und mehrere Millionen Social-Media-Seiten zu etwa 1.000 Unternehmen durchsucht und bewertet. Die volle Punktzahl unter den Netzbetreibern erhielt das nordostdeutsche Energieunternehmen E.DIS. Weitere Informationen zum Energiedienstleister, zu Innovationen und zur Digitalisierung beim Netzbetreiber sind unter www.e-dis.de zu finden.

In die Studie „TOP Energieanbieter“ von Zfk und Focus Money sind gut 305.000 Nennungen aus 438 Millionen Online-Quellen eingeflossen. Die Untersuchung, bei der E.DIS die Bestplatzierung erhalten hat, trägt der wachsenden Bedeutung des Internets und Social-Media-Kanälen Rechnung. Im Untersuchungszeitraum Dezember 2020 bis November 2021 hatte E.DIS bei einer großen Reichweite den besten Tonalitätssaldo unter den Netzbetreibern zu verzeichnen (Differenz der positiven und negativen Nennungen geteilt durch Gesamtzahl der Beiträge) und erreichte damit den Rang 1. Eine Künstliche Intelligenz hatte zuvor die Tonalität der Beiträge (positiv, negativ, neutral) ausgewertet. E.DIS aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern hat bei dieser Untersuchung 100 Punkte erhalten. Wer sich für die Studie und die sehr gute Platzierung von E.DIS interessiert, klickt auf, https://www.zfk.de/energieanbieter.

Um die Performance der Energieunternehmen, darunter Netzbetreiber, zu messen, hat das IMWF 154 Millionen Blogs, 53 Millionen Webseiten, sechs Millionen Foren, vier Millionen Nachrichtenseiten, zwei Millionen Consumer-Seiten, eine Million Pressemitteilungen sowie wichtige Social-Media-Seiten analysiert und ausgewertet. E.DIS hat unter allen Netzbetreibern am besten abgeschnitten und bildet somit den Benchmark der Branche. Laut Zfk spielten in erster Linie fünf Faktoren eine zentrale Rolle bei der Bewertung als „TOP Energieanbieter“: Produkt & Service, Nachhaltigkeit, Management, Wirtschaftlichkeit und Arbeitgeber. Bei den Netzbetreibern hat E.DIS aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern die beste Bewertung erhalten. Unter www.e-dis.de gibt es Informationen rund um Stromnetze, Gasnetze, Netzsicherheit und Netzausbau.

Die E.DIS AG mit ihrer Tochter E.DIS Netz GmbH ist einer der größten regionalen Energienetzbetreiber Deutschlands und betreibt in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern auf einer Fläche von 35.500 Quadratkilometern ein rund 79.000 Kilometer langes Stromleitungsnetz. Hinzu kommt im östlichen Landesteil Mecklenburg-Vorpommerns und im Norden Brandenburgs auf einer Fläche von 9.770 Quadratkilometern ein ca. 4.700 Kilometerlanges Gasleitungsnetz.

In Fürstenwalde/Spree, Demmin und Potsdam befinden sich die drei großen Standorte des Unternehmens mit den wesentlichen zentralen Funktionen. Darüber hinaus arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von über 40 Standorten aus für eine zuverlässige Energieversorgung von Privat- und Gewerbekunden, Industrieunternehmen und Kommunen in der Region. Mit ca. 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einschließlich rund 150 Auszubildenden ist die E.DIS-Gruppe einer der größten Arbeitgeber in den neuen Ländern, kommunale Anteilseigner sind mit rund einem Drittel an E.DIS beteiligt.



