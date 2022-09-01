  • e.driver – Lernprogramm für die Autotheorieprüfung

    Digitale Vorbereitung auf die Autotheorieprüfung KATEGORIE B in der Schweiz mit OFFIZIELLEN PRÜFUNGSFRAGEN und integrierten Webinaren

    Bilde.driver ist ein digitales Lernprogramm zur Vorbereitung auf die AUTOTHEORIEPRÜFUNG KATEGORIE B in der Schweiz. Das Programm verwendet DIE OFFIZIELLEN PRÜFUNGSFRAGEN DER STRASSENVERKEHRSÄMTER und richtet sich an Fahrschülerinnen und Fahrschüler, die sich gezielt auf die offizielle Theorieprüfung vorbereiten möchten.

    Für die erfolgreiche Autotheorieprüfung der Kategorie B ist es entscheidend, mit DEN TATSÄCHLICH VERWENDETEN PRÜFUNGSFRAGEN zu lernen. e.driver basiert deshalb auf den offiziellen Fragenkatalogen, wie sie an der Theorieprüfung der Kategorie B eingesetzt werden.

    Neben den offiziellen Prüfungsfragen verfolgt e.driver einen erweiterten Lernansatz und legt den Fokus auf VERSTÄNDNIS, ANWENDUNG UND PRÜFUNGSSICHERHEIT.

    ZU DEN WICHTIGSTEN MERKMALEN VON E.DRIVER GEHÖREN
    – LERNEN MIT DEN OFFIZIELLEN PRÜFUNGSFRAGEN DER SCHWEIZER STRASSENVERKEHRSÄMTER
    – strukturierte Vorbereitung auf die AUTOTHEORIEPRÜFUNG KATEGORIE B
    – integrierte WEBINAR-UNTERRICHTSEINHEITEN
    – didaktisch aufgebaute Lerninhalte
    – 3D-FAHRSIMULATOR IN DER RETAIL-VERSION
    – flexibles Lernen unabhängig von Zeit und Ort

    Weitere Informationen zur Vorbereitung auf die Autotheorieprüfung Kategorie B mit e.driver

    Über e.driver
    e.driver ist ein digitales Lernprogramm zur Vorbereitung auf die Theorieprüfung für Auto-, Motorrad- sowie Mofa- und E-Bike-Lenker (Kategorie B, A, A1, M, F, G) in der Schweiz. Das Programm basiert auf den offiziellen Prüfungsfragen der Strassenverkehrsämter und kombiniert strukturierte Theorieinhalte, digitale Lernformate und praxisnahe Elemente.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Walter Systems ag
    Herr Beat Walter
    Morgenstrasse 129
    3018 Bern
    Schweiz

    fon ..: +41 31 9984171
    web ..: http://www.e-university.ch
    email : connektar@e-university.ch

    Das Schweizer Unternehmen e-university – Walter Systems AG ist seit Jahren mit verschiedenen Lernprogrammen erfolgreich auf dem Markt. Im Portfolio der Firma befinden sich interaktive Prüfungsvorbereitungen zu Fahrprüfungen für Auto, LKW Bus, Taxi und Motorrad und Mofas / E-Bikes.

    Pressekontakt:

    Walter Systems ag
    Herr Beat Walter
    Morgenstrasse 129
    3018 Bern

    fon ..: +41 31 9984171
    web ..: http://www.e-university.ch
    email : info2@e-university.ch


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Driver Coaching App von Mercedes-Benz AG bietet Fahrern Hilfestellung bei der Optimierung ihres Fahrverhaltens
      Mercedes-Benz stellt vom 01.09.2022 bis zum 06.09.2022 mit seinem Technologieträger SUSTAINEER auf der SHIFT Mobility in Berlin eine neue Driver Coaching Applikation vor....

    2. Clarity Gold und Minerva Intelligence melden DRIVER-KI-Analyse für Projekt Destiny
      Vancouver (British Columbia), 9. Juni 2021. Clarity Gold Corp. (CSE: CLAR, OTC: CLGCF, FWB: 27G) (Clarity oder das Unternehmen) freut sich, die Unterzeichnung eines Servicevertrags mit Minerva Intelligence Inc. (TSX-V:...

    3. Gefährliche Situationen im Strassenverkehr
      In diesem Artikel geht es um gefährliche Situationen im Strassenverkehr wie etwa Begegnungen mit Geisterfahrern, Aquaplaning und Bremsversagen und wie Sie richtig reagieren....

    4. Neue Verkehrsregeln in der Schweiz ab 2021
      Das neue Jahr bringt auch in puncto Verkehrsregeln einiges an Neuem. Diese Regelungen, die in der Schweiz 2021 in Kraft getreten sind, möchten wir Ihnen in diesem Artikel vorstellen....

    5. 5FSoftware und Kendox starten Partnerschaft für die Schweizer Treuhandbranche
      5FSoftware und Kendox bringen gemeinsam die Kendox 5F Swiss Edition auf den Markt - eine sichere, rechtskonforme Lösung für einfache Zusammenarbeit und Dokumentenmanagement im Schweizer Treuhandwesen....

    6. Alkohol am Steuer
      Dass es nicht ratsam ist, sich nach übermässigem Alkoholgenuss ans Steuer zu setzen, dürfte allgemein bekannt sein. Wer betrunken fährt, gefährdet sich und andere Verkehrsteilnehmer....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.