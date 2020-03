E-Learning Betrugsprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter

Welche Pflichten müssen Sie bei der Betrugsprävention als Mitarbeiter beachten?

Mit E-Learning Betrugsprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills:

> Neuerungen der 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie

> Anforderungen an die Betrugsprävention in Finanzunternehmen

> Typische Verdachtsmomente für Betrug und Korruption:

> Auffälligkeiten im Zusammenhang mit der Erlangung behördlicher Genehmigungen und Aufträge

> Öffentliche Auftragsvergabe, Leistungsbeschreibungen und Vertragsbedingungen

> Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Organisationsstrukturen

> Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Finanzströmen

> Transaktionsgebundene Auffälligkeiten

> Auffälligkeiten in der Buchhaltung und im Rechnungswesen

> Verdachtsmeldung nach § 43 GwG fristgerecht vornehmen

Das E-Learning Betrugsprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter online buchen; bequem und einfach mit dem E-Learning Formular online und der Produkt Nr. EL 02.

S&P E-Learning Betrugsprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter

> Einfache Handhabung für Geldwäschebeauftragte

> Buchung mit oder ohne Prüfung

> Melden Sie einfach die zu schulenden Mitarbeiter an. Bequem und einfach.

> E-Learnings mit individuellen Schwerpunkten sind möglich.

Dauer des E-Learnings:

Dauer des E-Learnings: 60 Minuten

Unsere Preise:

E-Learning Basis: 46,- EUR pro Person zzgl. MwSt.

E-Learning mit Prüfung: + zzgl. 10,- EUR

Paketpreise ab 25 Nutzern. Gerne beraten wir Sie hierzu und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot für das E-Learning Betrugsprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter.

Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.

Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastraße 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: 089 4524 2970 100

fax ..: 089 4524 2970 299

web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de

email : as@sp-unternehmerforum.de

Vorsprung in der Praxis

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

Gemeinsam Lösungen erarbeiten

Ohne Umwege Chancen sichern

Erfahrungen austauschen

Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,

Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.



Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastraße 12 A

85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100

web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de

email : as@sp-unternehmerforum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Pressemeldung auf 51 Auto-News-Premium-Portalen veröffentlichen