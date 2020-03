E-Mail-Marketing: Dieter Hofer zeigt mit Erfahrung automatisierte Online-Lösungen auf

Automatisiertes Online Marketing, beispielsweise als Email Marketing, ist ein wesentlicher Aspekt digitaler Werbung. Dieter Hofer begleitet Dich bei der Erstellung individueller Kampagnen.

Auf der Suche nach Produkten und Services geht der Blick fast aller Kunden heutzutage zunächst ins Internet. Eine starke Positionierung des eigenen Unternehmens, besonders bei der Google-Suche, ist für kleine und mittelständische Betriebe oft existenziell wichtig. In der Vielzahl an digitalen Werbemaßnahmen ist das Email Marketing ein Klassiker, der zur direkten Kundenbindung und Ansprache führt. Die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Marketingpartner ist anzuraten, damit die Mails Deines Unternehmens nicht als Spam angesehen werden.

Fachliches Know-How im Online Marketing entscheidend

Jeder Internetnutzer kennt die Fülle an E-Mails, die tagtäglich im digitalen Postfach eingehen. Viele dieser Mails landen unmittelbar im Papierkorb, sobald eine generische Werbebotschaft vermutet wird. Manche Firmen glauben deshalb, das Vertrauen auf Mails als Maßnahme im Online Marketing ist wenig effizient und erreicht den Empfänger nicht.

Die praktische Erfahrung lehrt das Gegenteil: Viele Kunden sind dankbar für neue Informationen zu Produkten, Angeboten und mehr. Die Aufmachung der E-Mail entscheidet, um mit einer persönlichen Ansprache und individuell brauchbaren Informationen Kunden zu begeistern. Der automatisierte Mailversand mit jeweils auf den Empfänger angepassten Inhalten ist technisch umsetzbar, setzt jedoch das entsprechende fachliche Niveau voraus. Dies bringen SEO- und Email-Marketing-Experten wie Dieter Hofer mit.

Geringer Aufwand mit einer klaren Zielgruppe

Kleine und mittelständische Unternehmen begehen häufig den Fehler, E-Mails mit identischen Inhalten an alle Kunden, Geschäftspartner und Interessenten zu senden. Geschieht dies zu häufig, gewinnt der Empfänger den Eindruck von Spam und das eigene Unternehmen erscheint in einem negativen Licht. Eine klug gewählte Häufigkeit des Mailversands, verbunden mit persönlich interessanten Inhalten, ist der bessere Ansatz für eine emotionale oder sachliche Werbewirkung.

Experten wie Dieter Hofer begleiten KMU seit über zwei Jahrzehnten. Im sich stetig wandelnden Online Marketing sind zeitgemäße Konzepte entscheidend, damit Du nicht von regionalen und bundesweiten Wettbewerbern überholt wirst. Eine professionelle Analyse der aktuellen Marktsituation und die Ermittlung der relevanten Zielgruppe im Email Marketing sind daher die ersten Schritte, die das Online Marketing vom Fachmann auszeichnen.

Neben der inhaltlichen Gestaltung von Mails ist technisches Fachwissen ein Erfolgsfaktor. Mit den richtigen Tools ist die automatische Generierung von Mail-Inhalten in einem Bruchteil der Zeit möglich, den Deine hauseigene Werbeabteilung sonst investieren muss. Hierbei wird für alle Mails auf die gleiche inhaltliche Basis vertraut, diese jedoch durch individuell interessante Angebote, eine persönliche Ansprache und mehr ergänzt.

Email Marketing als eine von vielen Facetten

Maßnahmen im Email Marketing sind nicht losgelöst von einer umfassenden, digitalen Werbestrategie zu betrachten. Hat sich ein Interessent durch die E-Mail zu einem Besuch der Firmen-Website entschieden, muss diese ebenfalls das Interesse wecken und aufrechterhalten. Maßnahmen der Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Suchmaschinenwerbung (SEM) ergänzen dies und sorgen im Idealfall für Top-Positionen bei Google.

Bei Interesse am zeitgemäßen Online Marketing ist deshalb ein ganzheitlicher Ansatz zu wählen. Die vielfältigen Werbemaßnahmen im Internet sind inhaltlich und im Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung aufeinander abzustimmen. Dies setzt Fachwissen und Zeit voraus, die im operativen Tagesgeschäft kaum bleibt. Umso mehr zahlt sich die professionelle Ausführung durch einen Experten im Online Marketing aus.

Beratung im Online Marketing als Erfolgsschritt

Im digitalen Wandel unserer Zeit ist für Firmen aller Branchen das Thema Online Marketing essenziell. Selbst wenn seit Jahren auf die gleichen Werbeformen und -maßnahmen vertraut wird, erfüllen diese langfristig nicht mehr ihren Zweck. Dies gilt umso stärker in Branchen und Regionen, in denen die direkte Konkurrenz bereits erfolgreich Maßnahmen im Email Marketing oder generell im Online Marketing durchführt. Die Suche nach Neukunden wird täglich neu eröffnet, so dass Wettbewerber nicht uneinholbar entfernt sind. Umso wichtiger ist, durch Experten wie Dieter Hofer brachliegende Potenziale zu erkennen und auszuschöpfen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dieter Hofer

Herr Dieter Hofer

Lagerstraße 25/3

4614 Marchtrenk

Österreich

fon ..: 00436606421020

web ..: https://www.dieter-hofer.at/

email : info@dieter-hofer.at

