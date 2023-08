E-Mobilität in Deutschland

Zwar hinkt Deutschland in Sachen E-Mobilität noch skandinavischen Ländern hinterher, aber die Zahlen steigen.

Jedes Jahr werden in Deutschland mehr Elektrofahrzeuge zugelassen. Laut Stand Januar waren es bereits mehr als eine Million reine Elektrofahrzeuge und zirka 865.000 Plug-In-Hybride hierzulande. In 2022 waren es noch gut 470.000 rein elektrische Fahrzeuge, die neu zugelassen wurden. Gemäß Schätzungen soll der Anteil von Elektroautos in Deutschland bis 2030 rund 25 Prozent ausmachen. Dies trägt nicht nur zur Erreichung von Klimazielen bei, sondern schafft oder sichert auch Arbeitsplätze. Insgesamt wurden bisher Umweltbonus-Förderanträge für mehr als 1,2 Millionen reine E-Autos gestellt und rund 804.000 für Plug-In-Hybride. Dazu kommen 458 Brennstoffzellen-Autos. Bei den Neuzulassungen brachte der Juni ein neues Jahreshoch, der Juli war wieder schwächer, also mal mehr, mal weniger. Mehr als 46.000 neue Anträge für Fahrzeuge mit alternativem Antrieb kamen im Juli dazu. Plug-In-Hybride werden ja übrigens seit Anfang 2023 nicht mehr gefördert. Auch soll die Förderung ab 1.9.2023 nur noch für Privatpersonen in Frage kommen.

Der Klimawandel ist beschlossene Sache. Schließlich ist der CO2-Ausstoss seit 1960 beständig angestiegen. Nur das Pandemiejahr 2020 war da eine Ausnahme. Zumindest ist der Anstieg des CO2-Ausstosses in den letzten sieben Jahren insgesamt moderater nach oben gegangen. In Deutschland ist er gesunken, während er in China stark zugenommen hat. Die Temperaturerhöhung der Erde führt zu mehr Dürre- und Hitzeperioden, damit zu mehr Naturkatastrophen. Die Elektromobilität ist ein wichtiger Faktor, der dem entgegenwirkt. Dies gelingt mit den Lithium-Ionen-Batterien, die nicht nur im Mobilitätsbereich immer bedeutender werden. Damit rücken die Batteriemetalle wie etwa Kobalt, Lithium und Nickel in den Fokus der Anleger und so auch die Gesellschaften, die diese Stoffe besitzen. Da wäre die Canada Nickel Company oder Gama Explorations.

Die Canada Nickel Company – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/ – besitzt das Crawford-Projekt in Ontario, es enthält Lithium und Kobalt.

Gama Explorations – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gama-explorations-inc/ – kümmert sich in Quebec, British Columbia und in den Nordwest-Territorien um Lithium und weitere Metalle für erneuerbare Energien.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gama Explorations (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gama-explorations-inc/ -) und von der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -).

