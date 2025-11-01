E-Mobilität zu Lande und im Wasser

Bei den Neuzulassungen haben aus globaler Sicht die Elektroautos zum ersten Mal die 25-Prozent-Marke überschritten.

Die Elektromobilität schreitet voran. Dafür verantwortlich sind besonders die Schwellenländer wie Thailand, Vietnam oder die Türkei. Dass sich damit der Rohstoffbedarf verändert, ist klar, denn die Elektrofahrzeuge brauchen nun mal zum Beispiel deutlich mehr Kupfer als herkömmliche Fahrzeuge. Aber auch zu Wasser geht es voran. So hat ein neues elektrisches Ausflugsschiff in der südwestchinesischen Provinz Sichuan seinen Dienst angetreten. Fast 40 Meter lang, knapp 11 Meter breit und mit Platz für rund 200 Passagiere ist es das größte elektrische Sightseeing-Schiff, das derzeit fährt.

Neben jeglichem Komfort besitzt die „Yibin Cultural Tourism“ einen 2.572 kWh-Lithium-Ionen-Akku, der für eine sechsstündige Fahrt ausreicht. Das größte vollelektrische Schiff, die „China Zorrilla“, lief letztes Jahr vom Stapel. Es handelt sich um das größte Elektrofahrzeug, das je gebaut wurde und es kann 2.100 Passagiere sowie 225 Fahrzeuge mitnehmen. Dafür sorgen 250 Tonnen an Batterien und es fährt zwischen Argentinien und Uruguay. Umweltfreundlicher Schiffsverkehr ist damit auch im großen Maßstab möglich geworden.

Und möglich wird diese Entwicklung durch die Verwendung bestimmter Rohstoffe wie Kupfer, aber auch durch die Batterierohstoffe. Kupfer spielt eine entscheidende Rolle als unverzichtbarer Leiter in Batterien, Ladestationen, Kabelsystemen und Elektromotoren. Zusätzlich wird der wachsende Markt der künstlichen Intelligenz den Kupferverbrauch anheizen.

