Eastpak – Von US Armee Produzenten zum Mainstream Liebhaber

Eastpak – Die Marke die von allen Altersgruppen getragen wird, doch kennen viele die einzigartige Geschichte dieser Marke nicht – ein Bericht über die Geschichte, vielerlei Produkte und Tests

Wo alles angefangen hat

Eastpak wurde 1952 von Monte Goldman gegründet. In der Vergangenheit haben sie für die US Armee widerstandsfähige Ausrüstung produziert, damals hieß die Firma noch „Eastern Canvas Products“. Für die US Armee wurden „duffel bags“ (Seesäcke),Rucksäcke und Sicherheitsausrüstung hergestellt.

Militärrucksäcke trifft auf die junge Jugend – Die Revolution von „Eastpak Canvas Products“

In den 1970er Jahren haben die College Studenten angefangen die Militärrucksäcke für ihre Bücher zu nutzen. Den Trend bemerkte der Sohn von Monte Goldman ,Mark Goldman . Die Firma produzierte daraufhin eine reihe von Eastpak Produkten für die College Studenten. Dies beinhaltete auf die Jugend angepasste Rucksäcke die auf einer Sportbekleidungsmesse in Chicago um 1977 vorgestellt wurden.

Eastpak: Built to resist – Das Manifest von Eastpak

Eastpak „Built to resist“ bedeutet nichts anderes als das die Produkte hergestellt wurden mit einer Garantie das sie definitiv lebenslänglich haltbar sind. Dafür steht Eastpak. Deshalb hat jedes Eastpak Produkt eine Garantie von 30 Jahren.

Eastpak heute im Jahre 2020

Mit den Jahren wurden die Eastpak Produkte immer berühmter. Auf dem Markt gibt es schon verschiedenste Produkte wie zum Beispiel Rucksäcke,Umhängetaschen,Bauchtaschen und vieles mehr. Es gibt Kollaborationen mit berühmten Marken wie Raf Simmons, Timberland und etliche weitere bekannte Marken. Dadurch entstanden viele Eastpak Produkte für jeden erdenklichen Anlass.

Eastpak Vergleich

Bei einem Eastpak Vergleich geht es darum eine Kategorie der Eastpak Produkte wie zum Beispiel die Rucksäcke genau zu analysieren und miteinander zu vergleichen. Es werden Details analysiert wie: Höhe,Breite,Tiefe, das Material aus denen sie hergestellt wurden , der Preis und die Kundenzufriedenheit. Aus diesen vielen Daten wird dann eine Bestenliste optimal angepasst auf den Kunden erstellt.

Weitere Informationen zu verschiedensten Bestenlisten von Eastpak Produkten finden sie hier

