Easy Slideshow 2.0: Fotoshows mit Musik jetzt noch komfortabler gestalten

Mit Easy Slideshow 2.0 präsentiert ASCOMP eine rundum verbesserte Software zur Erstellung kreativer Fotoshows mit Musik – jetzt mit neuer Oberfläche, 4K-Export und Unterstützung mehrerer Musiktitel.

Die ASCOMP Software GmbH veröffentlicht mit Easy Slideshow 2.0 die neueste Version ihres beliebten Diashow-Programms für Windows. Mit der intuitiven Software lassen sich in kürzester Zeit beeindruckende Diashows aus Fotos und Musik erstellen – ideal für Urlaubsbilder, Familienfeiern oder Präsentationen.

Mit über 200 Übergangseffekten, frei wählbaren Untertiteln und dem Export in hochauflösendem 4K-MPEG-Format bietet Easy Slideshow vielfältige Möglichkeiten, Erinnerungen kreativ und hochwertig zu präsentieren. Anwender gestalten ihre Diashows individuell mit passenden Musikstücken, Übergängen und Beschriftungen – und erleben ihre schönsten Momente in einer neuen, emotionalen Form.

„Easy Slideshow 2.0 macht das Erstellen von Fotoshows jetzt noch flexibler und komfortabler“, sagt Andreas Ströbel, Geschäftsführer der ASCOMP Software GmbH. „Unter einer optimierten Benutzeroberfläche können Anwender ihre Fotos jetzt noch einfacher mit mehreren Musikstücken und ansprechenden Effekten kombinieren.“

Wichtige Neuerungen in Version 2.0

Mehrere Musiktitel kombinieren: Anwender können jetzt beliebig viele Musiktitel in einer Diashow verwenden und so ihre Präsentationen abwechslungsreicher gestalten.

Musik wiederholt abspielen: Auf Wunsch lässt sich die Hintergrundmusik automatisch wiederholen, bis die gesamte Diashow beendet ist.

Effekte global übernehmen: Übergänge und Effekte können nun bequem auf alle Bilder gleichzeitig angewendet werden – ideal für ein einheitliches Erscheinungsbild.

Überarbeitete Benutzeroberfläche: Die optimierte Oberfläche bietet eine klarere Struktur, größere Vorschaubilder und eine anpassbare Fenstergröße für noch einfacheres Arbeiten.

Optimierte Performance: Verbesserte Ladevorgänge sorgen für flüssiges Arbeiten, selbst bei großen Bildmengen.

Easy Slideshow 2.0 ist exklusiv für Windows erhältlich und steht ab sofort unter https://www.ascomp.de zum Download bereit. Die Software ist kostenlos für die private Nutzung erhältlich – ohne funktionale Einschränkungen. Lediglich ein dezentes Wasserzeichen wird in die exportierte Diashow eingefügt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ASCOMP Software GmbH

Herr Andreas Ströbel

Hauptmannsreute 6 6

70192 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 015679497080

web ..: https://www.ascomp.de

email : support@ascomp.de

Die ASCOMP Software GmbH mit Sitz in Stuttgart entwickelt seit über 20 Jahren benutzerfreundliche Softwarelösungen für Privat- und Geschäftsanwender. Der Schwerpunkt liegt auf den Bereichen Datensicherung, Systempflege, Datenschutz und Multimedia. Neben Easy Slideshow zählen Programme wie Backup Maker, Synchredible und Secure Eraser zu den erfolgreichen Produkten des Unternehmens.

