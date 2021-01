Eat Beyond bestellt Mike Mancias, den Langzeit-Athletiktrainer und Regenerationsspezialisten von LeBron James, zum Berater

Vancouver, British Columbia – 7. Januar 2021 – Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) (Eat Beyond oder das Unternehmen), ein Investment-Emittent mit Fokussierung auf den internationalen Markt für pflanzliche und alternative Lebensmittel, gibt bekannt, dass Herr Mike Mancias in den Beirat des Unternehmens berufen wurde. Herr Mancias wird die Rolle des Beraters und Markenbotschafters übernehmen und in dieser Funktion das Team bei seinen Marketingaktivitäten unterstützen sowie dem Unternehmen Eat Beyond und seinen Beteiligungen zu mehr Präsenz verhelfen.

Herr Mancias ist als Langzeit-Athletiktrainer und Regenerationsexperte für den Basketball-Superstar LeBron James tätig und gilt als anerkannte Größe in der Welt des Profi-Basketballs. Neben seiner Arbeit mit weiteren Spitzensportlern der NFL, MLB, PGA und NCAA ist er ein lizenzierter und staatlich zertifizierter Trainer der Accredited National Athletic Trainers Association in den Vereinigte Staaten und seit 14 Jahren Mitglied der National Basketball Athletic Trainers Association. Außerdem ist er Markenbotschafter der Firma Beyond Meat.

Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Herrn Mancias. In der Lebensmitteltechnologie und -innovation geht es nicht nur um Nachhaltigkeit und Geschmack, sondern auch um die Optimierung der menschlichen Ernährung, sagt Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. Herr Mancias ist ein erfahrener und anerkannter Experte auf diesem Gebiet und hat Athleten wie LeBron James dabei unterstützt, ihr volles Leistungspotenzial auszuschöpfen und eine lange Karriere zu erreichen. Er ist ein echter Gewinn für unser Team und wir freuen uns darauf, von seinem Know-how und seinen weitreichenden Kontakten zu profitieren.

In meinen mehr als zwei Jahrzehnten als Athletiktrainer im Profisport wurde mir das Privileg und die Ehre zuteil, mit einigen der begnadetsten Spitzensportler unserer Generation zu arbeiten. Diese Erfahrung hat mir auch die faszinierende Chance geboten, Leistung auf höchstem Niveau zu studieren und zu erforschen. Meine Erkenntnis daraus ist, dass eine pflanzliche Ernährungsweise, die entweder dauerhaft oder zumindest in regelmäßigen Abständen praktiziert wird, dazu beitragen kann bzw. dazu beiträgt, die Leistung und Regeneration eines Sportlers zu optimieren und ihm so zu einem langen Leben als Sportler zu verhelfen, weiß Mancias.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass im Einklang mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens einem Berater eine entsprechende Anzahl von Incentive-Optionen gewährt wurden, die diesen zum Erwerb von 150.000 Stammaktien aus dem Aktienkapital des Unternehmens (die Aktien) berechtigen. Die Optionen können bis spätestens 6. Januar 2026 zu einem Ausübungspreis von 2,60 Dollar pro Aktie ausgeübt werden und werden mit sofortiger Wirkung zugeteilt.

Über Eat Beyond Global Holdings

Eat Beyond Global Holdings Inc. (Eat Beyond) (CSE: EATS) (FWB: 988) ist ein Investment-Emittent, der es einfach macht, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es bietet Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit, am Wachstum eines umfassenden Spektrums an Möglichkeiten, um am Sektor der alternativen Lebensmittel teilzunehmen, und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Weitere Informationen: eatbeyondglobal.com/

