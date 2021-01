Eat Beyond erweitert sein Portfolio um die Firma Above Food

Above Foods wachstumsstarke Plattform, die alle Bereiche von der Aussaat bis zum Endverbraucher abdeckt, steht mehr als 300 Geschäftskunden in über 35 Ländern zur Verfügung

Vancouver, British Columbia & Regina, Saskatchewan – 21. Januar 2021 – Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) (Eat Beyond oder das Unternehmen), ein Investment-Emittent mit Fokussierung auf den internationalen Markt für pflanzliche und alternative Lebensmittel, gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Beteiligung an der Firma Above Food Inc. (Above Food) erworben hat.

Above Food entwickelt und vertreibt hochwertige, vollpflanzliche Alternativen zu Fleisch und Milchprodukten. Das Unternehmen überzeugt mit schmackhaften und nährstoffreichen Verbraucherprodukten und Markeninhaltstoffen und verwendet eine eigene Mischung aus Pflanzenproteinen, die aus sortenreinen Hülsenfrüchten und glutenfreiem Getreide besteht. Above Food nutzt bei der Markteinführung seiner Produkte seine strategischen Beziehungen zu führenden Auftragsverpackungsunternehmen, Vertriebspartnern und Online-Direktvermarktungsplattformen.

Wir sind begeistert, dass Above Food nun zu unserem Portfolio gehört. Above Food ist ein eingesessenes, wachstumsstarkes und vertikal integriertes Unternehmen, das seine eigenen pflanzlichen Inhaltsstoffe und Pflanzenproteine von der Aufzucht bis zum Verkauf mit einbringt. Die Firma hat ein globales Vertriebsnetz aufgebaut und alleine in den letzten zwölf Monaten einen Umsatz in Höhe von 127 Millionen Dollar erwirtschaftet, so Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. Die Firma wächst rasch und wir freuen uns schon darauf, sie bei ihrem Wachstum zu begleiten und zu fördern.

Above Food stellt seine etablierte B2B-Plattform für pflanzliche Inhaltsstoffe und Pflanzenproteine mehr als 300 Kunden in derzeit 35 Ländern, darunter auch vielen führenden Markenherstellern, zur Verfügung. Darüber hinaus wird das Unternehmen ab 2021 eine eigene B2C-Produktlinie auf den Markt bringen, die pflanzliche Fleischersatzprodukte, pflanzliche Milchersatzprodukte, pflanzliche Babynahrung und pflanzliche Backwaren umfasst.

Was wir geschaffen haben, ist wirklich revolutionär. Da wir die Möglichkeit haben, diese neuen Proteine, einschließlich Linsen, Kichererbsen, Fava, Erbsen und Hafer, vom Saatgut bis hin zum Teller des Endverbrauchers zu betreuen, können wir auch eine entsprechende Nährstoffdichte und eine überlegene funktionelle Leistung in sämtlichen Geschäftsbereichen – B2B, Advanced Ingredient und B2C – gewährleisten, weiß Lionel Kambeitz, Executive Chairman und Chief Executive Officer von Above Food Corp.

Über Eat Beyond Global Holdings

Eat Beyond Global Holdings Inc. (Eat Beyond) (CSE: EATS) (FWB: 988) ist ein Investment-Emittent, der es einfach macht, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es bietet Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit, am Wachstum eines umfassenden Spektrums an Möglichkeiten, um am Sektor der alternativen Lebensmittel teilzunehmen, und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Weitere Informationen: eatbeyondglobal.com/

