EBARA präsentiert das Gasreinigungssystem DYNOX(TM)

München, 15.11.2022. Nach intensiver Entwicklungsarbeit stellt EBARA Precision Machinery Europe das innovative und richtungsweisende Abgasreinigungssystem DYNOX(TM) vor.

DYNOX(TM) setzt Maßstäbe in Sachen Umwelt und Effizienz. DYNOX(TM) vereint alle Vorteile der bisherigen S.DOC(TM)-Technologie in einem Produkt.

Dank fortschrittlicher Technologie ermöglicht DYNOX(TM) eine:

* Enorme Kostenersparnis – bis zu 95% geringere Stromkosten gegenüber herkömmlichen Systemen

* Vorbildliche Nachhaltigkeit – es werden keine Gase (Brenngas, Sauerstoff, Stickstoff) benötigt

* Exzellente Umweltbilanz – kein CO2, kein NOx, es wird nur Umgebungsluft verwandt

* Keine Abwärme

* Kostenersparnis auch, weil kein Abwasser entsorgt werden muss

Anwendungsbereiche:

* Oxidation von pyrophoren Gasen

Höchste Effizienz und damit radikal reduzierte Kosten:

* Einfache Installation, da nur eine Komponente verbaut werden muss

* Rohrleitungen und Vakuum- oder Wasserpumpen entfallen

* Kein Zu- und Abwasser

* Keine Brenngase erforderlich

* Kein NOx-Ausstoß

* 90 % geringerer Energieverbrauch (Vergleich zum S.DOC(TM))

* Nahezu keine Verschleißteile, dadurch minimaler Wartungsaufwand

* 1:1 Abmessungen zum S.DOC(TM) ermöglichen einfachen Austausch (drop-in-replacement)

* Intelligentes Schaltungskonzept ermöglicht Steuerung von Altgeräten

Dynamische Oxidation ist die kosteneffektivste und nachhaltigste Lösung zur Reinigung pyrophorer Abgase, wie sie insbesondere in der Halbleiterproduktion oder in der Photovoltaik anfallen. In der Vergangenheit setzte EBARA mit dem S.DOC(TM)-System ein Statement in innovativer Abgasreinigung. Die Kosten für die Entsorgung von Abwasser entfallen komplett und da DYNOX(TM) ohne Umwälzpumpe auskommt, werden auch die Strom- und Verschleißkosten in bisher nicht gekanntem Umfang reduziert.

Dank der ausgeklügelten Technik ist die DYNOX(TM) Installation unproblematisch und besonders preiswert, da Rohrleitungen für Abgase oder Abwasser entfallen. Die hochwertigen Komponenten aus Deutschland und der Schweiz, sowie die Fertigung in unserem Werk in Dresden bürgen für erstklassige Qualität, höchste Betriebssicherheit und geringste Wartungskosten. Der DYNOX(TM) ergänzt das EBARA-Portfolio zur umweltschonenden Gasreinigung.

Stromkosten werden ein immer größerer Belastungsfaktor

Nicht erst mit Beginn der Ukraine-Krise wächst der Strompreis in Europa und insbesondere in Deutschland extrem stark an. Wenn nicht mehr rentabel produziert werden kann, werden die Kosten für Energie auch zu einer Gefahr für den Arbeitsmarkt. Produkte wie DYNOX(TM) geben die richtige Antwort auf die sich stellenden Herausforderungen unserer Zeit. DYNOX(TM) benötigt gerade 10% der Energie herkömmlicher Systeme mit vergleichbarer Leistung – 2,1 kW für ein pumpenbasiertes System gegenüber 200 Watt beim DYNOX(TM). Zudem kommt DYNOX(TM) mit Umgebungsluft aus.

Umwelt und Technik im Einklang

Produkte wie DYNOX(TM) bringen Hochtechnologie, Kundenwünsche und Umweltgedanken in Einklang. Damit steht DYNOX(TM) in bester EBARA-Tradition. Ziel von EBARA ist, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen beitragen.

