Eckstein Design ist Gewinner des Red Dot Design Award sowie des iF Design Awards.

Mit dem THE GROOVIN‘ PUTTER sichert sich Eckstein Design die renommierten Preise „Red Dot Design Award“ und „iF Design Award“.

Eckstein Design setzt neue Maßstäbe im Produktdesign

Eckstein Design, ein führendes Unternehmen im Bereich Industriedesign und Produktdesign, hat kürzlich große Anerkennung für seine kreative Exzellenz erhalten. Der von Lübbering Pedersen in Auftrag gegebene und von Eckstein Design entworfene THE GROOVIN‘ PUTTER wurde sowohl mit dem prestigeträchtigen Red Dot Design Award als auch dem iF Design Award ausgezeichnet. Diese Erfolge bezeugen das außergewöhnliche Engagement und die innovativen Designlösungen, die das Unternehmen kontinuierlich bietet.

Doppelte Anerkennung für den Groovin Putter

THE GROOVIN‘ PUTTER ist nicht nur ein weiteres Golf-Accessoire, sondern ein Meisterwerk des Designs und der Funktionalität. Mit dem Gewinn des Red Dot Design Award und des iF Design Award hat der für Lübbering Pedersen designte THE GROOVIN‘ PUTTER zwei der renommiertesten Auszeichnungen in der Designbranche erhalten. Diese doppelte Ehrung hebt die überragende Qualität und die einzigartige Gestaltung des Putters hervor, der durch seine innovative Konstruktion und ästhetische Anziehungskraft überzeugt. THE GROOVIN‘ PUTTER zeigt, wie durchdachtes Design und präzise Ingenieurskunst Hand in Hand gehen können.

Ein Sieg für das gesamte Team

Die Auszeichnungen sind ein Zeugnis für die harte Arbeit und das unermüdliche Engagement des gesamten Teams von Eckstein Design. Jeder einzelne Designer und Ingenieur hat zum Erfolg des THE GROOVIN‘ PUTTERS beigetragen und bewiesen, dass Zusammenarbeit und Kreativität zu außergewöhnlichen Ergebnissen führen können. Fynn Eckstein, einer der Geschäftsführer bei Eckstein, betonte, dass diese Anerkennung die Motivation für zukünftige Projekte weiter steigern werde und er überaus stolz auf das gesamte Team für diese großartige Leistung sei.

Ausblick und zukünftige Projekte

Mit diesen bedeutenden Auszeichnungen im Rücken blickt Eckstein Design in eine vielversprechende Zukunft. Das Unternehmen plant, weiterhin wegweisende Produkte zu entwickeln, die nicht nur durch ihr Design, sondern auch durch ihre Funktionalität und Nutzerfreundlichkeit beeindrucken. Die doppelte Auszeichnung für den THE GROOVIN‘ PUTTER ist nur der Anfang einer Reihe von innovativen Projekten, die Eckstein Design in den kommenden Jahren realisieren wird.

Besuchen Sie die Website, um mehr über zukünftige Designs und Projekte zu erfahren: https://www.eckstein-design.com/dienstleistungen/industriedesign-produktdesign.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Eckstein Design und Partner

Fynn Eckstein

Leopoldstrasse 214

80804 München

Deutschland

fon ..: +49 89 383807-10

web ..: https://www.eckstein-design.com/

email : info@eckstein-design.com

Eckstein Design ist ein auf Industrie- und Produktdesign spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in München. Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen durch moderne, neue Designs und eine kompromisslose Firmenpolitik in Sachen Qualität einen Namen gemacht. Das Team von Eckstein besteht aus erfahrenen Designern und Ingenieuren, die mit viel Leidenschaft und Kreativität an der Entwicklung von Produkten arbeiten, die sowohl funktional als auch ästhetisch herausragend sind.

