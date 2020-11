Eclipse erweitert sein Goldprojekt Hercules im Walker Lane Trend in Nevada

Vancouver, British Columbia – Dienstag, 17. November 2020 – Eclipse Gold Mining Corporation (Eclipse oder das Unternehmen) (TSXV:EGLD) (USOTC:EGLPF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen gemeinsam mit seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Hercules Gold USA LLC (Hercules) eine verbindliche Kauf- und Verkaufsvereinbarung (die Kaufvereinbarung) mit der CP Holdings Corporation, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Headwater Gold Inc. (die Verkäufer), unterzeichnet hat. Es geht dabei um den Erwerb von 100 % der Anteile an 83 nicht patentierten Lode Mining Claims, die auf und neben dem Gelände des von Eclipse betriebenen Projekts Hercules liegen (die Mining Claims), sowie einer historischen Datensammlung aus 88 Bohrlöchern, 628 Gesteinsproben, 1578 Bodenproben und weiteren geologischen Daten (die Datensammlung).

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture wird Eclipse eine ungeteilte Beteiligung von 100 % an den Mining Claims und der Datensammlung erwerben durch:

– Entrichtung einer einmaligen Kaufsumme in Höhe von 100.000 USD

– Emission von 500.000 Stammaktien des Unternehmens an die Verkäufer

– Gewährung einer Gewinnbeteiligung (Net Smelter Royalty) an den Mining Claims (die NSR), die den Verkäufern zusteht und zwischen 1,25 % und 2,5 % variiert

Eclipse behält sich das Recht auf den Rückkauf von 50 % der NSR sowie ein Vorkaufsrecht auf den übrigen Prozentsatz vor.

Über Eclipse Gold Mining

Eclipse Gold Mining ist mit der Exploration des Goldprojekts Hercules mit distriktweiter Bedeutung im Walker Lane Trend in Nevada befasst. Das Konzessionsgebiet Hercules befindet sich nur eine Autostunde von Reno entfernt und scheint alle Eigenschaften eines großen epithermalen Goldsystems mit geringer Sulfidierung aufzuweisen. Im Zuge historischer Bohrungen und der Probenahmen des Unternehmens wurde das Vorkommen eines großflächigen epithermalen Gold-Silber-Systems bestätigt. Das Unternehmen verfügt über ein Team, das eine Erfolgsbilanz von mindestens neun erfolgreichen Übernahmen/Exits im Gesamtwert von 4,6 Milliarden Dollar vorweisen kann.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Michael G. Allen

President, CEO und Director

ANFRAGEN RICHTEN SIE BITTE AN:

Dylan Berg, VP Investor Relations

Unternehmenswebsite: www.eclipsegoldmining.com

Gebührenfreie Rufnummer: +1 (844) 427-6453

Direkt: +1 (778) 945-3949 (Bitte hinterlassen sie eine Nachricht)

E-Mail: info@eclipsegoldmining.com

TSXV: EGLD | OTC: EGLPF | Frankfurt: 43J | ISIN: CA27888R1001 | WKN: A2PYV4

Zukunftsgerichtete und andere vorsorgliche Aussagen

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

