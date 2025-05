EcoGraf erhält weiteres australisches Patent für umweltschonende Graphitreinigungsmethode

Ein wichtiger Schritt für die Expansionspläne der Graphitgesellschaft EcoGraf ist die Erteilung eines weiteren Patents in Australien



Eine kurze, aber bedeutende Mitteilung von der australischen Graphitgesellschaft EcoGraf (WKN A2PW0M / ASX EGR) heute Früh: Das Unternehmen hat ein zweites Patent für seine umweltschonende Graphitreinigungstechnologie für Australien erhalten!

Wie die Gesellschaft von Managing Director Andrew Spinks heute Früh deutscher Zeit meldet, hat man von der zuständigen Behörde – IP Australia – ein zweites australisches Patent für die HFfree®-Graphitreinigungsmethode erhalten. Diese kommt im Gegensatz zu gängigen, vor allem im weltweit größten Markt in China eingesetzten Verfahren, ohne die hochgiftige Flusssäure aus.

Patentschutz bis 2042

Wie EcoGraf heute nun ausführt, bietet das zweite Patent umfassenden Schutz für das HFfree®-Reinigungsverfahren und baut auf dem Produktqualifizierungsprogramm des Unternehmens auf, das durch eine Förderung aus dem Critical Minerals Development Program der australischen Regierung mitfinanziert wird. Das Unternehmen erhielt die Registrierungsbescheinigung am 6. Mai 2025. Das Patent, das die Nummer 2022387279 trägt, hat eine Laufzeit von 20 Jahren ab dem Datum der Patentierung (11. November 2022), sodass es am 11. November 2042 ausläuft.

Dieses zweite Patent für Australien deckt dabei zusätzlich die Verwendung von EcoGrafs HFfree®-Reinigungsmethode in einer ganzen Reihe von Anwendungen zur Herstellung von Batterieanodenmaterial und hochreinen Graphitprodukten ab. Es erstreckt sich darüber hinaus auf das Recycling von Lithiumbatterieanoden – ein Bereich, der unserer Ansicht nach zukünftig global immer mehr an Bedeutung gewinnen wird!

EcoGraf ist dabei ein vertikal integriertes Geschäftsmodell zur Herstellung von Batterieanodenmaterial aufzubauen, das auf kostengünstigen und umweltverträglichen Verfahrenstechnologien für die geplante Produktion von hochreinem Naturflocken- und Kugelgraphit in Tansania sowie Downstream der Errichtung von EcoGraf HFfree®-Reinigungsanlagen in wichtigen globalen Batteriemärkten beruht. Dafür ist der Schutz des geistigen Eigentums natürlich von größter Bedeutung! EcoGraf hat für seine HFfree®-Technologie deshalb auch in den USA bereits ein Patent beantragt und erhalten.



Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, auf http://www.goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung dar. Sie sollten auch nicht als Zusicherung möglicher Kursentwicklungen verstanden werden, weder explizit noch implizit. Sie ersetzen ferner in keiner Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen kein Angebot zum Verkauf der besprochenen Aktien oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen, sondern ausdrücklich um werbliche/journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier bereitgestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln in vollem Umfang auf eigene Verantwortung. Es besteht keine vertragliche Beziehung zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder Nutzern ihrer Angebote, da sich unsere Informationen nur auf das Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers beziehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist mit hohen Risiken verbunden, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Dennoch wird jede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Die GOLDINVEST Consulting GmbH steht aktuell in einem bezahlten Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen, worüber sowohl auf der Website der GOLDINVEST Consulting GmbH als auch in Social Media, auf Partnerseiten oder in E-Mail-Nachrichten berichtet wird. Dies stellt einen klaren Interessenkonflikt dar. Die oben genannten Hinweise auf bestehende Interessenkonflikte gelten für alle Arten und Formen von Publikationen, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen über EcoGraf Ltd. verwendet. Darüber hinaus können wir nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Unternehmen die von uns besprochenen Aktien im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsbildung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation angegebenen Kurse kann keine Gewähr übernommen werden.

Gemäß §34b WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f (5) BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Kunden oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Anteile an EcoGraf Ltd.halten und somit ein Interessenkonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder zu verkaufen. Dies kann unter Umständen den Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen.

