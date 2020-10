EcoStruxure IT-Expert von Schneider Electric jetzt mit KI-gestützter Zustandsbewertung von USV-Batterien

Die Health-Assessment-Funktion ist ein wichtiger Durchbruch für die IT-Branche

Das Remote-Management von Rechenzentren und Edge-Umgebungen wird jetzt noch einfacher. Schneider Electric hat seine cloudbasierte DCIM-Lösung EcoStruxure IT-Expert um eine KI-gestützte Bewertung des Batteriezustands von USV-Anlagen erweitert. Diese branchenweit einzigartige Funktion bringt den entscheidenden Durchbruch für die Zukunft der vorausschauenden Wartung von IT-Infrastrukturen. Darüber hinaus macht ein neues USV-Modell aus der Smart-UPS-Serie mit vorinstallierter Network Management Card 3 (NMC3) Fernverwaltung und Überwachungsfunktionen leichter zugänglich und erhöht gleichzeitig die Cybersicherheit. Um auch bei der Stromverteilung das volle Potential moderner Monitoringlösungen ausnutzen zu können, hat Schneider Electric zudem neue Switched PDUs der NetShelter 9000 Serie vorgestellt. Diese sind speziell für Edge- und Cloudanwendungen optimiert.

Die UPS-Batteriezustandsbewertung von Schneider Electric ermöglicht vorausschauende IT-Wartung

Betreiber von IT-Anlagen konnten bisher nie genau bestimmen, wann ihre UPS-Batterie tatsächlich am Ende des Lebenszyklus angekommen war. Mit der EcoStruxure IT Expert USV-Batteriezustandsbewertung erhalten Kunden jetzt anhand einer detaillierten Scorecard Einblicke in den Zustand ihrer USV. Die neue Funktion sagt das Ende der Batterielebensdauer auf Grundlage der spezifischen Umgebungs- und Betriebsbedingungen einer USV vorher. Dieser Durchbruch in der Prognosefähigkeit erlaubt die Erstellung von Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Zustandsbewertung sowie zur Bestimmung der Batterielebensdauer. Dadurch werden deutliche OpEx-Einsparungen ermöglicht und ungeplante Ausfallzeiten vermieden.

Bei der Ableitung von Erkenntnissen aus einer Datenbasis führt das bloße Einspeisen von Daten in ein KI-System nicht unbedingt zu verlässlichen Ergebnissen, da zunächst klar sein muss, welche Daten zur Lösung spezifischer Probleme analysiert werden müssen. Die hohe Prognosefähigkeit der EcoStruxure IT Expert UPS-Batteriezustandsbewertung sowie die Wirksamkeit der aus der Datenauswertung abgeleiteten Maßnahmen erfolgen auf Grundlage eines Datalakes, der anonymisierte Verlaufsdaten von Millionen angeschlossener Geräte sammelt und auswertet. Mit dem Fachwissen von Schneider Electric werden diese Daten normalisiert und dann eingesetzt, um wertvolle Handlungsvorschläge für die Praxis zu formulieren.

APC Smart-UPS jetzt mit verbesserter Cybersicherheit

Alle APC Smart-UPS-Systeme sind EcoStruxure-Ready und ermöglichen es Kunden, ihre physische IT-Infrastruktur jederzeit und überall aus der Ferne zu überwachen und zu verwalten. Das neue APC Smart-UPS SMX-System, das als Erstes in Nordamerika erhältlich sein wird, ist mit einer neuen vorinstallierten NMC3-Erweiterung (Network Management Card 3) verfügbar. Diese bietet dank eines neuen Prozessors mit 1 GB Ethernet-Anschluss eine höhere Cybersicherheit sowie eine verbesserte Leistung. Zu den Sicherheitsfunktionen gehören beispielsweise höhere Passwortsicherheit mit strengeren Anmeldedaten sowie die Erzwingung von Passwort-Richtlinienkonfigurationen.

Ein- und Ausschalten von IT-Stromverteilerleisten per Fernzugriff mit Switched Rack-PDUs

Die NetShelter 9000 Series Switched PDU ist ein neues, weltweit verfügbares Produkt, das speziell für Edge-Computing und Cloud- und Service-Anbieter entwickelt wurde. Die intelligente Rack-PDU mit Network Management Card 3 und den branchenweit ersten Hybridausgängen, die für höhere Temperaturen ausgelegt sind, ermöglicht es Kunden, die Stromversorgung in Umgebungen mit höheren Leistungsdichten, Temperaturen und zusätzlichen angeschlossenen Geräten sicher zu gewährleisten. Die neuen PDUs sind EcoStruxure-Ready, verfügen über eine Messgenauigkeit von einem Prozent, bieten drahtlose Konnektivität und können über EcoStruxure IT Expert ferngeschaltet werden. Aufgehängte Server lassen sich so standortunabhängig ohne Anreise zum Standort oder Personaleinsatz vor Ort rebooten.

„Schneider Electric war in Sachen Innovation schon immer an der Spitze, darüber hinaus vereinfachen wir bereits seit der Einführung unserer IT-Plattform EcoStruxure IT Expert kontinuierlich den Remote-Betrieb in der Cloud und im Edge-Bereich“, so Jonathan Healey, VP und General Manager, Software und Managementsysteme, Schneider Electric. „Mit diesen Verbesserungen treiben wir die neueste Technologie voran, um Rechenzentrums- und IT-Kunden dabei zu unterstützen, vorausschauender zu agieren und an jedem Ort und zu jeder Zeit Geschäftskontinuität zu gewährleisten.“

Erfahren Sie mehr über die Vereinfachung der Verwaltung und Überwachung von Rechenzentren

EcoStruxure IT Expert von Schneider Electric ermöglicht all diese Innovationen, die gemeinsam die Fernverwaltung und -überwachung von Rechenzentren vorantreiben. EcoStruxure IT Expert wird über Partner und lokale Distributoren vertrieben. Für eine begrenzte Zeit können Kunden die Software und die Zustandsbewertung der USV-Batterie 30 Tage lang kostenlos testen, indem sie ein EcoStruxure IT-Konto auf www.ecostruxureit.com einrichten.

Über EcoStruxure

EcoStruxure ist unsere offene, interoperable, IoT-fähige Systemarchitektur und Plattform. EcoStruxure bietet unseren Kunden einen Mehrwert in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit, Effizienz, Nachhaltigkeit und Konnektivität. EcoStruxure nutzt die Fortschritte in den Bereichen IoT, Mobilität, Sensorik, Cloud, Analytik und Cybersicherheit, um Innovationen auf allen Ebenen zu ermöglichen. Dazu gehören Connected Products, Edge Control und Apps, Analytics & Services, die von Customer Lifecycle Software unterstützt werden. EcoStruxure wird an fast 500.000 Standorten mit der Unterstützung von mehr als 20.000 Entwicklern, 650.000 Service Providern und Partnern sowie 3.000 Versorgungsunternehmen eingesetzt und verbindet über 2 Millionen verwaltete Anlagen.

Von der Energie- und Nachhaltigkeitsberatung bis hin zur Optimierung des Lebenszyklus Ihrer Betriebssysteme bieten wir weltweite Dienstleistungen, um Ihren Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Als kundenorientiertes Unternehmen ist Schneider Electric Ihr zuverlässiger Berater, wenn es darum geht, die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen zu erhöhen, die Gesamtbetriebskosten zu verbessern und die digitale Transformation Ihres Unternehmens in Richtung Nachhaltigkeit, Effizienz und Sicherheit voranzutreiben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



