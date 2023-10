EDB und Disy sind Partner

OSS-Datenbank mit Support und Datenanalyse-Software disy Cadenza – ein Rundum-sorglos-Paket für die öffentliche Verwaltung

Das Software- und Beratungshaus Disy Informationssysteme GmbH (Disy) hat eine strategische Partnerschaft mit dem PostgreSQL-Experten Enterprise DB (EDB) vereinbart. Disy, führender Anbieter von Lösungen für die öffentliche Verwaltung in puncto Datenanalyse und Berichtswesen im deutschsprachigen Raum sowie der führende Anbieter von PostgreSQL auf Enterprise-Niveau, EDB, wollen künftig gemeinsam die öffentliche Verwaltung bei der digitalen Transformation voranbringen.

Echtes Enterprise-PostgreSQL + marktführende Business & Location Intelligence

Mehr Daten, bessere Daten und intelligente Datennutzung – das sind die aktuellen Vorgaben aus der Politik, wenn es um die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung geht. Mit ihrem Technologie-Bündnis schaffen Disy und EDB beste Konditionen für Behörden im Bund und in den Ländern, die drei D auch praktisch umzusetzen. Mit EDB als Partner bietet Disy künftig zusammen mit der hauseigenen Software disy Cadenza, der Basis für Lösungen in punkto Datenanalyse und Berichtswesen, auch die Open-Source-Datenbank PostgreSQL an, inklusive 24/7 Support. Das Paket, geschnürt aus starken Lösungen, die von der Datenhaltung bis zur Benutzeroberfläche reichen, kann zudem als preislich attraktives Modell angeboten werden.

Kundenfokus, Skalierbarkeit, Sicherheit und Compliance – Bausteine der Unternehmens-DNA

Die Produkte beider Partner sind technologisch innovativ und hochentwickelt. Disy ist führender deutscher Anbieter und Experte für Datenanalyse, Geoinformationen und Berichtswesen für öffentliche Organisationen im deutschsprachigen Raum. Bereits seit 25 Jahren findet das Karlsruher Unternehmen erfolgreich konkrete Lösungen für die öffentliche Verwaltung im Bund und den Ländern. EDB, einer der größten Mitwirkenden im PostgreSQL-Ökosystem, bietet ein äußerst performantes Datenbankmanagementsystem inklusive Support, das sich beliebig skalieren lässt. Die Partnerschaft richtet ihren Fokus auf den Kunden. Skalierbarkeit, Sicherheit und Compliance haben einen gewichtigen Stellenwert in der Firmenphilosophie beider Unternehmen.

„Wir verbinden mit dieser Partnerschaft zu EBD das Beste aus Technologie, Wirtschaftlichkeit und Souveränität. Zum einen können wir mit PostgreSQL der öffentlichen Verwaltung eine OSS-Datenbank-Alternative bieten, die der aktuellen IT-Architekturrichtlinie für die IT des Bundes entspricht und die Budget-sensibel, flexibel und zugleich sicher ist. Zum anderen, die Architektur beider Komponenten – PostgreSQL ebenso wie disy Cadenza unsere Software für Business & Location Intelligence – stärkt die digitale Souveränität in Behörden und Ämtern“, so Claus Hofmann, Geschäftsführer der Disy Informationssysteme GmbH, über die neue Partnerschaft.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Disy Informationssysteme GmbH

Frau Astrid Fennen-Weigel

Ludwig-Erhard-Allee 6

76131 Karlsruhe

Deutschland

fon ..: 0721 16006000

web ..: http://www.disy.net

email : astrid.fennen-weigel@disy.net

Pressekontakt:

Disy Informationssysteme GmbH

Frau Astrid Fennen-Weigel

Ludwig-Erhard-Allee 6

76131 Karlsruhe

fon ..: 0721 16006000

web ..: http://www.disy.net

email : astrid.fennen-weigel@disy.net

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wir bieten einen umweltfreundlichen Service für die Computer Entsorgung in Deutschland NurExone erhält Eureka-Zuschuss für kooperative Partnerschaft zur Ausweitung der Therapie chronischer Rückenmarksverletzungen