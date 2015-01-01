edel & weiss – kompetente Zahnarztpraxis in Nürnberg

Zahnarztpraxis edel & weiss in Nürnberg: 13 Zahnärztinnen und Zahnärzte, alle Fachbereiche unter einem Dach, Öffnungszeiten bis 20 Uhr – Zahnarzt für Nürnberg, Fürth, Erlangen und Schwabach.

Als Zahnarzt Nürnberg vereint die Praxis edel & weiss am Ludwigsplatz alle Fachbereiche der modernen Zahnmedizin unter einem Dach. Ein großes Team aus Zahnärztinnen und Zahnärzten betreut Patientinnen und Patienten aller Krankenkassen aus Nürnberg, Fürth, Erlangen und Schwabach – von der allgemeinen Zahnheilkunde bis zu hochspezialisierten Behandlungen. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Spezialistinnen und Spezialisten können auch komplexe Behandlungsfälle vollständig innerhalb der Praxis koordiniert und umgesetzt werden.

Spezialistinnen und Spezialisten im Bereich der Zahnmedizin

Die Praxisinhaber Dr. Thomas Schwenk und Dr. Markus Striegel sind zertifizierte Spezialisten für Ästhetik und Funktion der Deutschen Gesellschaft für Ästhetische Zahnmedizin (DGÄZ). Einzigartig in Deutschland vereint edel & weiss gleich zwei dieser Zertifizierungen unter einem Dach. Alle drei Inhaber – Dr. Thomas Schwenk, Dr. Markus Striegel und Dr. Johanna Herzog M.Sc. – werden in der unabhängigen FOCUS-Top-Mediziner-Empfehlungsliste geführt: Dr. Schwenk in den Bereichen Sportmedizin, Ästhetische Zahnheilkunde und CMD, Dr. Striegel in Ästhetischer Zahnheilkunde, CMD und Parodontologie sowie Dr. Herzog in Kieferorthopädie, Sportzahnmedizin und CMD. Diese externen Auszeichnungen spiegeln den ganzheitlichen und spezialisierten Behandlungsansatz wider, den die Praxis konsequent verfolgt.

Allgemeine und erhaltende Zahnmedizin

Zur Basisversorgung gehören Zahnerhaltung, professionelle Zahnreinigung, Prophylaxe, Wurzelbehandlung und Zahnersatz. Ergänzt wird das Angebot durch Parodontologie, Periimplantitis-Behandlung sowie Inlays und Onlays aus dem hauseigenen Praxislabor. Das eigene Labor ermöglicht kurze Wege und eine hohe Qualitätskontrolle direkt in der Praxis – von der Planung bis zur Eingliederung des fertigen Zahnersatzes.

Ästhetische Zahnheilkunde

Im ästhetischen Bereich bietet edel & weiss Veneers, professionelles Bleaching und individuelle Zahnästhetik-Konzepte an. Für die Planung und Umsetzung ästhetischer Behandlungen arbeiten die Zahnärztinnen und Zahnärzte eng mit dem eigenen Praxislabor zusammen, um Ergebnisse zu erzielen, die sich harmonisch in Zahnform, Farbe und Funktion einfügen. Der ästhetische Anspruch verbindet sich dabei stets mit dem Ziel einer langfristig stabilen und gesunden Versorgung.

Kieferorthopädie

Die Kieferorthopädie bei edel & weiss steht unter der Leitung von Dr. Johanna Herzog M.Sc. und richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen. Neben klassischen festen Zahnspangen werden auch moderne unsichtbare Aligner und die Invisalign-Therapie angeboten. Wer sich im Erwachsenenalter noch für eine kieferorthopädische Behandlung entscheidet, erhält eine individuelle Beratung zu den passenden Möglichkeiten.

Oralchirurgie und Implantologie

Oralchirurgische Eingriffe, darunter die Entfernung von Weisheitszähnen und die Behandlung im Bereich der Implantologie, werden zuverlässig in der Zahnarztpraxis durchgeführt. Ziel ist stets eine möglichst schonende und schmerzarme Behandlung, bei der Patientinnen und Patienten individuell und vertrauensvoll begleitet werden. Implantate werden in enger Abstimmung mit dem hauseigenen Labor geplant und gefertigt, was eine präzise und passgenaue Versorgung sicherstellt. Auch die Nachsorge nach chirurgischen Eingriffen erfolgt durch das eingespielte Team der Praxis.

Besondere zahnmedizinische Behandlungsfelder

Ergänzend zum Kernportfolio bietet die Praxis Laserzahnheilkunde, Funktionsdiagnostik und CMD-Behandlung, Schienentherapie sowie Schnarchtherapie an. Für Angstpatientinnen und Angstpatienten stehen besondere Betreuungskonzepte bereit, auf Wunsch auch mit Narkosebehandlung. So wird auch Menschen mit starken Berührungsängsten eine hochwertige zahnmedizinische Versorgung ermöglicht. Kinder werden in der Kinderzahnheilkunde gezielt und einfühlsam begleitet. Zudem bietet die Praxis Sportzahnmedizin mit einem speziell eingerichteten Vermessungsraum und individuell angepassten Versorgungslösungen für sportlich aktive Patientinnen und Patienten an.

Für Patientinnen und Patienten aus Nürnberg, Fürth, Erlangen und Schwabach

Die Zahnarztpraxis edel & weiss versteht sich als zentrale Anlaufstelle für den gesamten Großraum Nürnberg. Patientinnen und Patienten aus Fürth, Erlangen und Schwabach werden regelmäßig betreut und profitieren von einer schnellen Terminvergabe sowie dem breiten Fachspektrum der Praxis. Die zentrale Lage am Ludwigsplatz in Nürnberg macht die Praxis aus allen Richtungen gut erreichbar – per ÖPNV ebenso wie mit dem Auto. Für Berufstätige, die tagsüber keinen Termin wahrnehmen können, bieten die erweiterten Öffnungszeiten bis in den Abend eine willkommene Alternative.

Öffnungszeiten und Terminvereinbarung bei edel & weiss

Die Praxis ist montags, mittwochs und freitags von 8 bis 20 Uhr geöffnet, dienstags und donnerstags bis 19 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr. Termine können bequem online oder telefonisch unter 0911 – 56 83 63 60 gebucht werden. Bei akuten Zahnbeschwerden ist eine Behandlung grundsätzlich auch ohne vorherigen Termin möglich. Das Praxisteam ist zudem per WhatsApp erreichbar, was eine unkomplizierte und schnelle Kontaktaufnahme ermöglicht.

Die Praxis befindet sich am Ludwigsplatz 1a, 90403 Nürnberg, zentral im Herzen der Nürnberger Innenstadt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

edel & weiss, Zahnärzte am Ludwigsplatz

Herr Marko Friedrich

Ludwigsplatz 1 a

90403 Nürnberg

Deutschland

fon ..: 0911 – 56 83 63 60

fax ..: 0911 – 56 83 63 69

web ..: https://www.edelweiss-praxis.de/

email : info@edelweiss-praxis.de

Unsere moderne Zahnarztpraxis in Nürnberg vereint die Zukunft der Zahnmedizin unter einem Dach. Als erfahrener Zahnarzt und Zahnärztin in Nürnberg bieten wir Behandlungen auf höchstem Niveau. Ein interdisziplinäres Team aus zertifizierten Spezialisten für Ästhetik und Funktion (DGÄZ) sowie Experten für Kieferorthopädie, Oralchirurgie und Sportzahnmedizin sorgt für präzise und ästhetische Ergebnisse. Unzufrieden mit Ihrem Zahnstand? Testen Sie Ihr neues Lächeln mit unserem SmileView-Selfie-Tool – den Zugang finden Sie auf unserer Website. Zu unseren Leistungen zählen Veneers, Bleaching, Zahnästhetik, Implantate, Parodontologie und Zahnersatz. Terminvereinbarung unter 0911 56886860.

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

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email : pressemitteilung@regiohelden.de

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