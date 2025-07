Edelmetalle gewinnen an Bedeutung

Aktuell hat Idaho die staatliche Einkommenssteuer auf Silber und andere Edelmetalle abgeschafft, auch Florida macht dies nun.

So kam zu einer Steuersenkung in Idaho die Befreiung von Steuern auf Edelmetalle hinzu. Gold, Silber, Platin und Palladium sind betroffen, dies in Form von Münzen oder Barren. Die Ersparnisse auf die Einkommenssteuer in Zusammenhang mit dem Verkauf von Edelmetallen werden damit erweitert. Die Haltung gegenüber Edelmetallen allgemein wird also wieder einmal optimistischer. Das Hauptverbraucherland China, immer von Interesse, importiert fleißig Gold aus Hongkong. Die chinesische Goldnachfrage scheint also trotz der hohen Preise zuzunehmen. Dabei sind es wohl mehr die Investoren als die Schmuckliebhaber, die sich eindecken und auf den sicheren Hafen Gold setzen.

China möchte bis 2027 die förderbaren Goldreserven erhöhen. Ein wichtiger psychologischer Aspekt dürfte der Vertrauensverlust der Fiat-Währungen sein. Edelmetalle haben Hochsaison. Und so fließt Geld in Gold und auch in Silber, wobei wegen der geringen Größe des Silbermarktes in diesem Edelmetallbereich eine Preisexplosion umso größer sein könnte. Das Ersparte in Papiergeld anzulegen, birgt heutzutage nun mal Risiken. Die staatlichen Haushaltsdefizite steigen, ebenso die nötigen Zinsaufwendungen und um dem hemmungslosen Gelddrucken und damit Wertvernichten zu entkommen, bieten sich für Anleger die Edelmetalle an.

Ein bedeutender Aspekt ist das Kontrahentenrisiko. Gäbe es Liquiditätsprobleme am US-Staatsanleihenmarkt, käme es zu unliebsamen Problemen. Mit Papiergeld können sich Anleger nicht gegen Kontrahentenrisiken wappnen. Anders sieht es bei den Edelmetallen aus. Um den Risiken des konventionellen Goldbergbaus zu entgehen, können Aktieninvestoren auf Royalty-Gesellschaften zurückgreifen. Die Royalty- und Streamingunternehmen sind breit gestreut aufgestellt und vom allgemeinen Bergbaurisiko (steigende Betriebskosten etc.) weitgehend befreit.

OR Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-royalties-ltd/ -, tätig in Nordamerika, besitzt Lizenzabkommen und Beteiligungen im Gold- und Kupferbereich, unter anderem bezüglich der Malartic Liegenschaft, eine der größten Minen Kanadas.

Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – kümmert sich um Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika. Beide Gesellschaften profitieren von den hohen Edelmetallpreisen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OR Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/or-royalties-inc/ – ) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

