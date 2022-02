Edelmetalle sind die neuen Aktien. Welche Edelmetalle sind 2022 empfehlenswert?

Die Welt ist in Unruhe, die Sorgen werden mehr, und viele machen sich auch um die Sicherung ihres Vermögens Gedanken. Soll man in Gold investieren? Ein neues Onlinemagazin hält Experten-Rat bereit.

Gräfeling, 18.02.2022 – Geldanlage in krisensichere Edelmetalle – Ratgeber von Experten

Sein Geld vor Inflation schützen, indem man es in Edelmetallen anlegt, ist derzeit eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Geldanlagen und sollte als Teil einer gesamtheitlichen Vermögens-Strategie immer enthalten sein. Der Bereich der Anlagemöglichkeiten in Edelmetallen ist extrem vielfältig und erfordert eine gewisse Erfahrung und das Wissen von Experten. Genau das möchte das junge Onlinemagazin Edelmetall-Experte.com anbieten.

Das zweifellos beliebteste Edelmetall für Geldanlage ist Gold. Zu diesem Thema biete das Magazin eine Reihe von Expertenartikel und Ratgeberinformationen an. Darüber hinaus gibt es einen Goldpreis Rechner, der schnell und unkompliziert über den aktuellen Marktwert von Goldbarren oder Münzen informiert. In dieser Meldung erfahren Sie einige Tipps zum Goldankauf. Ausführlicher finden Sie die Beschreibungen dann im Onlinemagazin.

Worauf sollte man besonders als „Neuling“ beim Gold Ankauf achten?

Wer noch wenig Erfahrung hat, sollte sich ganz besonders gut informieren, bevor er investiert. Hier sind die neutralen und unabhängigen Experten Infos auf dem Portal soz. Gold wert. Darüber hinaus gibt es einen Rat, der für alle Anlagen gilt. Das Zauberwort heißt Risikostreuung. Investieren in Edelmetalle ist definitiv mehr als einen Gedanken wert, und eine Investition in Gold kann eine sehr gute Absicherung bilden. Wählt man einen seriösen Anbieter, wie beispielsweise einen zertifizierten Händler, wird man sicherlich gut beraten.

Welche Gründe gibt es, in Gold zu investieren, und wie findet man den richtigen Zeitpunkt?

Gold ist beständig und schwankt nicht extrem, dadurch gilt es als inflationssicher. Selbst wenn der Goldpreis fällt, kann man sich sicher sein, dass der Wert wieder steigen wird. Gold ist seit Jahrhunderten eines der beliebtesten Edelmetalle. Man darf getrost davon ausgehen, dass Gold seinen Wert behält, auch wenn Währungen vielleicht ihren Wert verlieren mögen. Wer Gold als Absicherung wählt, sollte sich vor allem Gedanken darüber machen, in welcher Form er investieren möchte.

Wer physisches Gold erwerben möchte, denkt wahrscheinlich vor allem an Goldbarren oder Goldmünzen. Hier sollte man aber vorher einen sicheren Aufbewahrungsort gefunden haben. Als Alternative kann man auch eine Investition in Gold Zertifikate erwägen. Für viele ist die Frage des richtigen Zeitpunktes von großer Bedeutung. Allerdings ist bei langfristigem Anlagehorizont wichtiger, dass man nach und nach seinen Bestand an Gold aufbaut, so kann man auch Schwankungen ausgleichen.

Welche Möglichkeiten des Gold Ankaufs gibt es?

Natürlich findet man jede Menge Anbieter und verschiedene Stellen, die Investoren Gold zum Ankauf anbieten. Dazu gehören beispielsweise: Banken, zertifizierte Edelmetall Händler, Gold Großhändler, Gold Online Ankauf, kleinere Gold- und Edelmetall Händler

Welche Vor- und Nachteile haben diese?

Wie immer gibt es unterschiedliche Vor- und Nachteile. Banken und zertifizierter Händler stellen für das angekaufte Gold in der Regel ein Zertifikat aus, so dass man sich keine Sorgen über die Echtheit machen muss. Das gilt auch für die großen Goldhändler, die das gleiche Verfahren online anbieten. Das hat allerdings seinen Preis, so dass die Gebühren in diesem Fall auch etwas höher sind.

Dennoch macht es Sinn, sich mit dem Thema Goldkauf zu beschäftigen, auch wenn man damit vielleicht noch nicht allzu viel Erfahrung gemacht hat. Gold ist eines der ältesten und wertbeständigsten Edelmetalle seit vielen Hundert Jahren. Hier bietet der Goldpreis Rechner eine gute Orientierung und Unterstützung, sowohl vor als auch nach dem Kauf.

Wie kann Edelmetall-Experte.com dabei helfen, teure Fehler zu vermeiden?

Edelmetall Experte ist kein Edelmetall Händler und berichtet neutral über aktuelle Edelmetallpreise und alles Wichtige im Zusammenhang damit. Man erfährt Wissenswertes und Informatives über Edelmetalle, um Fehler beim Kauf schon im Vorhinein vermeiden zu können. Aktuelle Preise und Informationen über jede Art von Edelmetall sind selbstverständlich immer vorhanden.

Des Weiteren bietet Edelmetall Experte Austausch in Diskussionen bei Kommentaren. Im Jahre 2022 ist geplant, dass Edelmetall Händler sich vorstellen können, um künftigen Kunden die Möglichkeit zum direkten Kontakt zu geben, um leichter Edelmetalle kaufen zu können. Edelmetall Experte bietet eine komplett kostenfreie Nutzung ohne Abonnement oder Paywall. Die Besonderheit des Magazins besteht darin, dass sie komplett neutral und unabhängig berichten können.

