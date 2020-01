Edelstahlpool, Stahlwandpool und mehr von shop-pool.ch

Heppenheim, den 08.01.2020. Schwimmingpools sind kein Luxus, sondern können in erschwinglichen, modernen und hochwertigen Varianten erworben werden.

Im Handel sind beispielsweise Varianten wie ein Stahlwandpool oder ein Edelstahlpool erhältlich. Die Pool-Modelle mit harten Wänden aus Metall sind auf Langlebigkeit ausgelegt. Wer einen Stahlwandpool oder einen Edelstahlpool sucht, der einfach montiert werden kann, für den ist Shop-Pool interessant.

Eine große Auswahl an Schwimmbecken und vielseitiges Schwimmbadzubehör, das ist es, was Shop-Pool aus Heppenheim zu bieten hat. Das Unternehmen ist bekannt für vielseitige Pool-Varianten und bietet Einbaupools, Modelle zum Aufstellen, Holzpools und weitere, für den Gartenbesitzer interessante Schwimmbecken. Die Pools unterscheiden sich in Materialien, Größe, Aufstell- bzw. Einbauvariante und durch die Form. Der interessierte Käufer hat die Wahl zwischen Rechteck-, Achtform, Oval oder Rundpool. Es kommen beispielsweise ein Stahlwandpool, ein Edelstahlpool oder ein Alupool für den Garten infrage. Shop-Pool ist der richtige Ansprechpartner für den Hobby- und Fachhandel.

Unter shop-pool.ch ist die große Modellauswahl aufgeführt und der passende Pool kann online oder per ausführlicher Beratung ausgesucht werden. Shop-Pool bietet nicht nur eine Beratung für das richtige Schwimmbecken, sondern stellt auch das passende Poolzubehör für den Kunden zusammen. Die Germany-Pool-Reihe wird in Deutschland produziert und es können auch Varianten mit Sondermaßen in Auftrag gegeben werden. Die Artikel sind in verschiedenen Optiken, wie beispielsweise in Ziegeloptik, Steinoptik, Stahloptik und Holzoptik, erhältlich. Als Zubehör können beispielsweise Poolheizung, Poolsauger, Thermometer, Schwimbadroboter sowie Abdeckplanen erworben werden. Shop-Pool berät gerne eingehend zu möglichen Tiefen und Längen der diversen Pool-Varinten.

