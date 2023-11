Edler Osmium Schmuck entwickelt sich vom Geheimtipp zum Trendsetter

Diamanten sind „Girl’s best Friend“ wie schon Marylin Monroe wusste, allerdings kannte sie damals noch keinen Osmium Schmuck, der den beliebten Diamanten mehr und mehr den Rang abläuft.

Murnau, 23.11.2023 – Besonderer Schmuck, aus dem seltensten Edelmetall der Erde

Osmium ist das seltenste und teuerste Edelmetall der Welt. Einst ein Geheimtipp für außergewöhnlichen Schmuck, wird es heute von Trendsettern weltweit verehrt.

Das seltenste Edelmetall der Welt

Osmium ist das seltenste Edelmetall der Welt. Es wird gemeinsam mit Platin abgebaut. Meist kommt es in Nickel- und Kupfermineralien vor. Die wunderschöne Kristallstruktur ist außergewöhnlich hart. Osmium kam bis vor wenigen Jahren hauptsächlich in der Industrie zum Einsatz. Dort findet es in der Chemieindustrie und in der Medizin Verwendung.

In den letzten Jahren hat es auch in der Schmuckindustrie an Beliebtheit gewonnen. Aus Osmium entstehen funkelnde Schmuckstücke, die äußerst langlebig sind. Es ist unlöslich und korrosionsbeständig. Kratzer und Abnutzungen haben kaum eine Chance. Licht wird von Schmuck aus Osmium außerdem besser reflektiert als von Schmuckstücken aus Diamanten. Osmium-Schmuck funkelt ganz besonders schön, und lässt die Trägerin oder den Träger in zauberhaftem Glanz erstrahlen.

Osmium ist eine große Bereicherung für die Schmuckbranche. Das edle Metall wird die Zukunft edlen Schmuckes sein. Osmium kann in fast jede erdenkliche Form verwandelt werden und strahlt pure Eleganz aus, seien es Osmium-Ringe, Uhren, Ohrringe, oder Colliers aus Osmium.

Osmium Schmuck- ein besonders edles Geschenk zur Weihnachtszeit

Schmuck aus Osmium wird immer beliebter. Das Edelmetall verbindet Zeitlosigkeit und Moderne. Ganz besonders zur Weihnachtszeit ist es das perfekte Geschenk, z.B. für Ihre Partnerin oder Ihren Partner. Nichts sagt besser ohne Worte: „Du bist für mich wertvoll. Du bist ein ganz außergewöhnlicher Mensch“

Marilyn Monroe sang einst „Diamonds are a girls best friend“. Doch sie kannte Osmium nicht. Diamanten sind nicht mehr so besonders, wie noch vor einigen Jahren. Osmium Schmuck läuft dem einst so beliebten Diamanten den Rang ab. Ob Uhren, Ringe oder Ketten, zu Weihnachten ist Osmium Schmuck das perfekte Geschenk, um Ihre Liebe zu zeigen.

Wie wäre es mit einem edlen Osmium Ring unter dem Weihnachtsbaum? Der Osmium Ring Golden Snitch strahlt Eleganz und Luxus aus. Die Trägerin des Ringes wird Ihr Gegenüber verzaubern und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Das Collier Heart wird das Herz der Beschenkten berühren. Es liegt sanft auf der Haut auf, ohne zu verrutschen. Die Beschenkte wird von der Eleganz des Osmium Schmuck verzaubert sein. Das Collier schmückt das Dekolleté Ihrer Beschenkten und unterstreicht den Teint.

Außergewöhnlicher Edelmetall Schmuck voller Luxus

Das Edelmetall und Schmuck gehen die perfekte Symbiose ein. Osmium ist in der Schmuckbranche relativ neu, und entwickelt sich bereits zu einem beliebten Trendsetter, klassisch und luxuriös.

Edelmetall Schmuck aus Osmium entspricht den höchsten Qualitätsstandards. Schmuck8.de ist ein Onlineshop, der sich ganz auf das Thema Osmium Schmuck konzentriert und spezialisiert. Die von dem Onlineshop angebotenen und entwickelten Schmuckstücke sind allesamt Made in Germany. Wir setzen noch auf Handarbeit. Respekt und Fairness werden bei uns großgeschrieben. Wann immer es möglich ist, arbeiten wir umweltschonend und ressourcensparend. Unsere Werte sind uns wichtig. Schauen Sie sich doch mal in unserem Onlineshop um, und lassen sich inspirieren!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MG Osmium UG

Herr Maximilian George

Johannisstraße 4

82418 Murnau

Deutschland

fon ..: 08104 / 888 98 93

web ..: https://schmuck8.de/

email : shop@schmuck8.de

Die Marke Schmuck8 steht für eleganten Schmuck mit Osmium, dem seltensten Edelmetall der Welt. Gegründet 2020 von drei Freunden, wird bei Schmuck8 jedes einzelne Schmuckstück individuell in Handarbeit gefertigt. Made with love in Germany.

Pressekontakt:

MG Osmium UG

Herr Maximilian George

Johannisstraße 4

82418 Murnau

fon ..: 08104 / 888 98 93

web ..: https://schmuck8.de/

email : shop@schmuck8.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Newpath Resources zum Teil beträchtliche Konzentrationen an Lithium gemessen