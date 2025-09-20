Effiziente PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Berlin mit zertifizierter Datenträgervernichtung

ProCoReX Europe GmbH bietet in Berlin professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling sowie sichere Entsorgung und Vernichtung von Festplatten und Datenträgern nach DIN 66399.

Die ProCoReX Europe GmbH erweitert ihr Serviceangebot in Berlin und bietet Unternehmen sowie Organisationen eine professionelle Lösung für PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Berlin. Das Unternehmen garantiert eine fachgerechte Entsorgung von IT-Geräten wie Laptops, Servern und weiteren elektronischen Geräten unter Einhaltung aller gesetzlichen und umweltrelevanten Vorgaben.

Ein wesentlicher Bestandteil des Angebots ist die sichere Entsorgung und Vernichtung von Festplatten und Datenträgern in Berlin. ProCoReX verwendet modernste Verfahren, die der DIN 66399 entsprechen und höchste Sicherheitsstandards gewährleisten. Die Vernichtung erfolgt nach den Sicherheitsstufen H-3 bis E-5, um eine unwiderrufliche Löschung sensibler Daten sicherzustellen. Dies gewährleistet die DSGVO-konforme Vernichtung und schützt vor Datenmissbrauch.

ProCoReX unterstützt Kundinnen und Kunden in Berlin bei der Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen und bietet eine transparente Dokumentation aller Vernichtungsschritte. Die Abholung der IT-Geräte erfolgt effizient und ohne zusätzliche Anfahrtskosten, was den Service besonders attraktiv macht.

Mit dem Fokus auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit positioniert sich ProCoReX als vertrauenswürdiger Partner für die PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Berlin. Unternehmen profitieren von der Kombination aus fachlicher Kompetenz und umweltbewusstem Handeln. Individuelle Beratung ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für die IT-Entsorgung.

ProCoReX Europe GmbH setzt in Berlin neue Maßstäbe in der sicheren, gesetzeskonformen und nachhaltigen Vernichtung von Datenträgern und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Datenschutz und zur Ressourcenschonung.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

