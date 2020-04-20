Effizienter Kundenservice : Wie tele-LOOK den technischen Support optimiert

Technische Ferndiagnose optimiert: tele-LOOK setzt auf Live-Video statt Chatbots zur Steigerung der Erstlöse-Quote und Effizienz im Field Service Management.

Neu-Ulm, 3.12.2025. In einer Zeit, in der schnelle Lösungen und persönliche Betreuung den Unterschied im Wettbewerb ausmachen, stehen Unternehmen vor der Herausforderung, ihren Kundenservice effizienter zu gestalten. Bei tele-LOOK verstehen wir, dass komplexe technische Probleme oft schwer am Telefon zu erklären sind. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – und ein Live-Video noch viel mehr. Unsere Live-Video-Support Software für technische Ferndiagnose setzt genau hier an, um Missverständnisse zu vermeiden und Prozesse zu beschleunigen.

Fernwartung und Remote Support neu gedacht

Klassische Fernwartung und RemoteSupport beschränken sich oft auf den Zugriff auf Computer oder Terminals. Doch was passiert, wenn das Problem physischer Natur ist? Wenn an einer Maschine ein Bauteil klemmt oder der Router falsch verkabelt ist? Hier bietet unsere Cloud Software eine entscheidende Erweiterung. Durch die Kamera des mobilen Endgeräts des Kunden sehen unsere Support-Mitarbeiter exakt das, was der Kunde sieht.

Diese visuelle Verbindung ermöglicht eine präzise Anleitung ohne lange Erklärungen. Funktionen wie Screen sharing und Pointer im Live-Bild helfen dabei, dem Kunden genau zu zeigen, welchen Knopf er drücken oder welches Kabel er umstecken muss. Dies ist eine echte Alternative zu TeamViewer für Live-Kunden-Support Video, da wir den Fokus nicht nur auf den Desktop, sondern auf die reale Umgebung legen.

Der menschliche Faktor: Video Beratung ohne Chatbot

Im modernen Help Desk setzen viele Anbieter zunehmend auf Automatisierung. Wir bei tele-LOOK glauben jedoch, dass Technik den Menschen unterstützen und nicht ersetzen sollte. Unsere Anwendung fokussiert sich auf direkte Video Beratung – ganz ohne Chatbot-Barrieren, die Kunden oft frustrieren. Es geht um den direkten Draht zwischen Experten und Anwendern.

Gerade für Finanzdienstleister oder Versicherungen ist Vertrauen essenziell. Unsere Lösung ermöglicht eine sichere Video-Beratung für Finanzdienstleister ohne Download, was die Hürde für den Endkunden extrem senkt. Keine Installation, keine komplizierten Anmeldungen – einfach ein Link und die Verbindung steht.

Optimierung im Field Service Management und für Instandhalter

Ein großer Kostenfaktor im technischen Service sind Vor-Ort-Einsätze, die eigentlich unnötig wären (No-Fault-Found). Hier greift unsere Software als Werkzeug für das Field Service Management. Instandhalter und Techniker können oft aus der Ferne unterstützt werden, bevor ein Experte teuer anreisen muss.

Durch Echtzeit-Video-Assistenz für Maschinenwartung B2B können Senior-Experten in der Zentrale ihre Kollegen im Feld anleiten („Remote Expert“). Das spart Reisekosten und optimiert die Ressourcenauslastung massiv. Es ist eine Software zur Reduzierung von Service-Einsätzen durch Video, die sich direkt auf die Marge auswirkt.

Steigerung der First Level Support Erstlöse Quote

Das Ziel eines jeden After Sales Service ist es, das Problem beim ersten Kontakt zu lösen. Die First Level Support Erstlöse Quote zu verbessern, ist einer der wichtigsten Hebel für Kundenzufriedenheit. Wenn ein Support-Mitarbeiter das Problem sofort sieht, kann er es oft direkt beheben, anstatt ein Ticket für den Second Level zu erstellen.

Die Integration in bestehende Strukturen ist dabei nahtlos möglich. Ob es um die Integration von Video-Support in bestehendes CRM-System geht oder um die Nutzung als Stand-alone Helpdesk Software – tele-LOOK passt sich den Workflows an.

Smart Service und flexible Lizenzmodelle

Wir verstehen uns als Enabler für Smart Service. Das bedeutet, intelligentere Wege zu finden, um Probleme zu lösen. Dabei spielt auch die Wirtschaftlichkeit eine Rolle. Oft scheuen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) die Investition in teure Tools. Deshalb bieten wir flexible Modelle an.

Wer nach field service management software free sucht, wird bei unseren neuen Lizenzmodellen fündig, die bereits ab 0 Euro starten. Dies ermöglicht auch kleineren Teams den Einstieg in professionelle Fernwartungssoftware, ohne sofort hohe Budgets freigeben zu müssen. Ein Vergleich der Kosten für Live-Video-Chat-Software für KMU zeigt oft, dass starre Lizenzverträge der Vergangenheit angehören sollten.

Aus unserer Erfahrung

Aus unserer Erfahrung zeigt sich deutlich, dass die Akzeptanz für visuelle Support-Lösungen massiv gestiegen ist. Kunden erwarten heute, dass man ihr Problem „sieht“ und versteht. Die Einführung von tele-LOOK führt in der Regel nicht nur zu einer schnelleren Problemlösung, sondern auch zu einer spürbaren Entlastung der Mitarbeiter im Support, da frustrierende „Blindflüge“ am Telefon entfallen. Unternehmen, die jetzt ihre Service-Prozesse dahingehend optimieren, sichern sich einen entscheidenden Vorteil in der Kundenbindung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tele-LOOK / Solutiness GmbH

Frau Regina Keller

Böttgerstraße 17

89213 Neu Ulm

Deutschland

fon ..: 0731 8507 42 20

web ..: https://www.tele-look.com

email : presse@tele-look.com

tele-LOOK ist eine branchenübergreifende Live-Video-Support-Lösung, die speziell für den technischen Kundenservice entwickelt wurde. Die Plattform ermöglicht Remote-Befundaufnahme, visuelle Fernwartung und Echtzeit-Kollaboration zwischen Technikern vor Ort und Experten im Büro. Mit seiner App-freien, datenschutzkonformen Technologie unterstützt tele-LOOK Unternehmen dabei, Serviceprozesse zu optimieren, Reisekosten zu senken und die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Pressekontakt:

tele-LOOK / Solutiness GmbH

Frau Regina Keller

Böttgerstraße 17

Neu Ulm 89231

fon ..: 0731 85 07 42 20

email : presse@tele-look.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Fundamentaldaten zünden nächste Stufe des Silberpreis-Turbos!