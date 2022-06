Ehrenamtsbörse in der Innenstadt

Fest des Ehrenamts und grün-weißer Tag am 25. Juni

Wolfsburg, 17.06.2022 – Am Samstag, 25. Juni wird die Wolfsburger Fußgängerzone ganz im Zeichen des Ehrenamts und der Vereinsarbeit stehen: Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG), die städtische Stabstelle Ehrenamt und der VfL Wolfsburg e. V. organisieren gemeinsam die Ehrenamtsbörse mit grün-weißem Tag. Bei der Erlebnisausstellung in der mittleren Porschestraße werden zahlreiche Aussteller aus der Wolfsburger Vereinslandschaft ihre gemeinnützigen Tätigkeiten präsentieren, der VfL Wolfsburg e. V. beteiligt sich mit einer Vielzahl an Vorführungen und Mitmachangeboten.

„Seitens der Stadt Wolfsburg freuen wir uns sehr, dass die Ehrenamtsbörse nun endlich wieder stattfinden kann. Es gibt Informationen rund um das Thema Bürgerengagement und die Gelegenheit, sich in persönlichen Gesprächen über mögliche ehrenamtliche Aufgaben bzw. eigene Betätigungsmöglichkeiten zu informieren“, sagt Stefan Krieger, Leiter der Stabsstelle Ehrenamt der Stadt Wolfsburg.

„Die Ehrenamtsbörse mit grün-weißem Tag bietet einen tollen Anlass für einen Besuch der Innenstadt mit der ganzen Familie. Die Veranstaltung rückt das wichtige Thema Ehrenamt in den Fokus und gibt dem VfL Wolfsburg e. V., einem der größten Sportvereine und wichtigen Partner unserer Stadt, eine großartige Bühne für seine vielfältigen Angebote“, erklärt Jens Hofschröer, Geschäftsführer der WMG.

Matthias Richter, stellv. Vorstandsvorsitzender des VfL Wolfsburg e. V. freut sich über das neue Angebot: „Wir freuen uns, im Rahmen der Ehrenamtsbörse den grün-weißen Tag zu begehen und die Vielfalt unserer vielen sportlichen Angebote darstellen zu können. Unsere Trainierinnen und Trainer haben ein buntes Sportprogramm für Alt und Jung zusammengestellt, das nicht nur gut anzuschauen ist, sondern auch zum Mitmachen einlädt. Auch für die ganz kleinen Besucher werden wir die Zeit zwischen 11:00 und 17:00 Uhr mit einem interessanten Rahmenprogramm zum Erlebnis werden lassen. Insgesamt eine tolle Gelegenheit für uns, um nach so langer Zeit der sportlichen Abstinenz wieder aktiv sein zu können.“

Nach der Eröffnung durch Oberbürgermeister Dennis Weilmann können Interessierte sich von 11:00 bis 17:00 Uhr über die vielfältigen Möglichkeiten informieren, sich gemeinnützig zu engagieren – ob sportlich oder durch eine ehrenamtliche Tätigkeit. Mehr als 30 Wolfsburger Organisationen, u. a. aus den Sparten Soziales, Kinder, Frauen, Kunst, Kultur, Radfahren, Völkerverständigung und Stiftungen, präsentieren ihre Angebote auf dem Hugo-Bork-Platz. Währenddessen findet auf der Fläche vor der City-Galerie der „grün-weiße Tag“ des VfL Wolfsburg e. V. statt. Als einer der größten Sportvereine Niedersachsens mit 29 Unterabteilungen stellt der VfL sein breites Spektrum verschiedener Sportarten vor – Mitmachen ist dabei ausdrücklich erwünscht. Ergänzend sorgt ein Speisen- und Getränkeangebot auf dem Hugo-Bork-Platz für das leibliche Wohl der Gäste.

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren." aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

