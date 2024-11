Ehrung für Innovation und Verantwortung: Drei TOP-Unternehmen aus Niederbayern ausgezeichnet

Bei der Preisverleihung der besten Unternehmen Niederbayerns werden vier lokale Firmen für wirtschaftliche Stärke, Innovation und regionale Verbundenheit geehrt.

Dingolfing, Deutschland “ 20. November 2024 “ Zum Ende des Jahres vier Unternehmen wieder im Rampenlicht auf der Preisverleihung der besten Unternehmen Niederbayerns. Der Landkreis Dingolfing-Landau und das Niederbayernforum ehren jährlich die drei besten Unternehmen aus der Region sowie einen Newcomer des Jahres.

Eine prominente Jury bewertet alle Bewerbungen in den Kriterien wirtschaftliche Kompetenz, Sozialkompetenz, Ökologie und Regionalität. In einem anspruchsvollen Wettbewerb überzeugten der Softwarespezialist CSP GmbH & Co. KG, die Einhell Germany AG und die OBW Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG.

Vier „Global Player“ in Niederbayern

Die Firma CSP hat sich als Experte für Softwarelösungen zur Qualitäts- und Prozesssicherung in der Produktionsindustrie etabliert. Führende Unternehmen aus verschiedensten Sektoren, vom Automobilbau bis zur Batteriefertigung, setzen auf die Qualitätssoftware aus Niederbayern.

Geschäftsführer Korbinian Hermann äußerte bei der Preisverleihung seinen Stolz: „Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung für unsere täglichen Leitmotive. Wir stehen für Qualität und Sicherheit und machen uns täglich bewusst, dass unsere Softwarelösungen im Extremfall Leben retten, indem wir Produktionsmängel bereits vor der Verbauung sichtbar machen können – Bei uns heißt das Null-Fehler-Strategie“.

Ein Name der eigentlich nicht weiter erklärt werden muss – Der Elektrowerkzeughersteller Einhell, mit seinem Hauptsitz in Landau an der Isar, hat wieder einmal einen Umsatzrekord von über einer Milliarde Euro geknackt. Aber Einhell plant schon weiter, das nächste Ziel seien die zwei Milliarden so Vorstand Jan Teichert.

Als Dritter im Bunde der TOP Unternehmen Niederbayern 2024 ist die OBW Ingenieursgesellschaft mbH & Co. KG. Das Landauer Planungsbüro hat einen riesigen Erfahrungsschatz aus unzähligen Projekten vorzuweisen, die unter Anderem mit einer Vielzahl von Partnerschaften umgesetzt werden. Moderator Sebastian Wimmer erwähnte schmunzelnd: „Also ein TOP Unternehmen, das TOP Unternehmen entwickelt“.

Als Newcomer des Jahres wurde die TailorWine GmbH ausgezeichnet. Kurz gesagt eine App basierend auf künstlicher Intelligenz, die Nutzern dabei hilft den perfekten Wein zu jeder Situation zu finden. Anfang nächsten Jahres soll der Gegenpart für alle Bierenthusiasten auf den Markt kommen.

Mehr als nur ein Arbeitgeber

Die ausgezeichneten Unternehmen überzeugten nicht nur durch fachliche Kompetenz und außerordentliche Wirtschaftlichkeit, sondern auch durch eine vorbildliche Unternehmenskultur. Flexible Arbeitszeitmodelle, die Förderung regionaler Talente und starkes soziales Engagement prägen den Arbeitsalltag. Eine Besonderheit des Softwareherstellers CSP sind neben den rund 120 Mitarbeitern die 12 Bürohunde.

Verwurzelung in der Region

Als fest in Niederbayern verankerte Unternehmen verstehen sich die Preisträger als integrale Bestandteile der lokalen Gemeinschaft. Ob durch die Unterstützung von Vereinen, soziale Projekte oder Initiativen wie den jährlichen CSP-Cup – sie alle leisten einen wichtigen Beitrag für die Region.

Die Auszeichnung als „Top-Unternehmen Niederbayern“ bestätigt diesen Weg und ist ein Anreiz, auch künftig Verantwortung zu übernehmen und die regionale Entwicklung aktiv mitzugestalten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CSP GmbH & Co. KG

CSP GmbH & Co. KG

Herr Fabian Röglin

Herrenäckerstraße 11

94431 Pilsting

Deutschland

fon ..: 0995330060

web ..: https://www.csp-sw.de

email : marketing@csp-sw.de

Software für Qualitätssicherung in der Fertigung – Von der Produktion, über die Dokumentation bis hin zur Archivierung

Seit über drei Jahrzehnten arbeitet die CSP GmbH & Co. KG eng mit Deutschlands großen Automobilherstellern zusammen. Die herstellerunabhängige CSP-Software sichert auf dem ganzen Globus verteilt eine konstante Qualität in den Produktionswerken und deckt dabei jeden Prozess vom einzelnen Schraubfall bis hin zum finalen Endprodukt ab.

„Wir als CSP sind mehr als nur ein Softwarehaus. Wir sind ein Garant für erfüllte EU-Produkthaftungsrichtlinien, eine lückenlose Rückverfolgbarkeit, gleichbleibende Qualität und am Ende auch für die Sicherheit der Endkunden am Steuer.“

Pressekontakt:

CSP GmbH & Co. KG

Herr Fabian Röglin

Herrenäckerstr. 11

94431 Pilsting

fon ..: 0995330060

email : marketing@csp-sw.de

