Eigens entwickelte medizinische PC-Systeme bietet HAMAO EDV-Dienstleistungen aus Lauffen am Neckar

EDV für Kliniken und Arztpraxen liefert HAMO EDV-Dienstleistungen aus Lauffen am Neckar. Die eigenen Produktlinien medizinischer PC-Systeme bieten höchste Qualität und werden stetig weiterentwickelt.

Professionelle Unterstützung für Kliniken und Arztpraxen im EDV-Bereich liefert HAMO EDV-Dienstleistungen aus Lauffen am Neckar. Das Unternehmen fertigt und verkauft medizinische PC-Systeme für Kliniken und Arztpraxen. Für beste Qualität und höchste Standards werden die eigenen innovativen Produktlinien „Novum“ und „Oculus“, die mit medizinischen Panel-PCs versehen sind, seit 2007 stetig weiterentwickelt und erweitert. Beide Produktlinien haben sich bereits erfolgreich am Markt etabliert und unterstützen moderne Krankenhäuser mit effektiver EDV.

Die besonders langlebigen, zuverlässigen Gehäuse und Zubehörteile werden in CNC-Fräszentren in unmittelbarer regionaler Nähe gefertigt. So sind jederzeit schnelle, flexible Kommunikationswege gewährleistet. Die eingesetzte CNC-Technik garantiert dabei höchste Präzision und Flexibilität. HAMO EDV-Dienstleistungen liefert auch spezielle Halterungssysteme und verfügt über ein praxisgerechtes Zubehörsortiment.

Individuelle Sonderlösungen werden gerne umgesetzt. Zuverlässig und direkt können spezifische Wünsche erfüllt werden. Zum Service gehören auch die anschließende Montage und Inbetriebname der medizinischen PC-Systeme. Erst, wenn die EDV in Kliniken und Arztpraxen reibungslos läuft, ist der Auftrag komplett erfüllt. Die Kundenzufriedenheit steht jederzeit an erster Stelle: auch nach fachmännischer Installation der Computersysteme ist HAMO EDV-Dienstleistungen für seine Kunden da und hilft in allen Fragen rund um die leistungsstarke EDV.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HAMO EDV – Dienstleistungen

Herr Hartmut Moh

Hauffstraße 7

74348 Lauffen a. N.

Deutschland

fon ..: 07133/204001

web ..: http://www.hamo-edv.de

email : info@hamo-edv.de

HAMO EDV-Dienstleistungen wurde im Oktober 1994 von Hartmut Moh gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens aus Lauffen am Neckar liegt auf dem Verkauf von qualitativ hochwertigen medizinischen PC-Systemen.



Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Kathrin Wilbert

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

