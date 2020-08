Ein außergewöhnlicher 3D-Aufsteller

Als Selfmailer oder Beilage garantierte Aufmerksamkeit! Ein vielseitiges Werbemittel mit enormer Auffälligkeit. Sei es als Tischaufsteller, Kundenstopper oder auch als Ansichtspostkarten.

Sie haben sich bereits vielfach als das perfekte Werbemittel bewährt, deswegen gehen wir nun neue Wege:

Seit dem 7. Januar können Sie unsere 3D-Aufsteller auch online erwerben.

=> http://www.mls-werbung.de/3d-aufsteller

Hier die Fakten:

Sie haben sie vielleicht schon einmal gesehen – unsere 3D-Aufsteller, die wir für die BRAVO mit den Motiven „Die Simpsons“ oder auch „Vampire Diaries“ und einige bekannte Auftraggeber mehr in großen Auflagen hergestellt haben. Sie sind auffällig, bieten ungewöhnlich viel Werbefläche und sind wegen ihrer Einzigartigkeit durch ein Geschmacksmuster geschützt. Vor allem aber können Sie die 3D-Aufsteller ganz individuell gestalten. Ob Sie dabei unsere professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen oder uns eigene Designs vorliegen, das bleibt ganz Ihnen überlassen. All dies sind relevante Faktoren, wenn es um Print-Werbemittel geht – schließlich sollen diese zuverlässig die Aufmerksamkeit Ihrer potenziellen Kunden erregen. Nutzen Sie daher unseren neuen Webauftritt: Sie können sich hier einerseits zum enormen Potenzial unserer 3D-Aufsteller informieren, andererseits aber auch gleich eine Bestellung aufgeben.

Wir schenken Ihnen nicht die Erstellung eines Layout-Muster-Videos im Wert von 95 Euro. Außerdem bekommen Sie für Ihre Erstbestellung einen Rabatt von 10% – fordern Sie am besten gleich ein Angebot an!

Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung!

=> http://www.mls-werbung.de/3d-aufsteller

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

mls-werbung

Herr Mehdi Seyed Abadi

Erich-Kästner-Weg 15

90513 Zirndorf

Deutschland

fon ..: 0049 174 9871155

web ..: http://www.mls-werbung.de

email : kontakt@mls-werbung.de

Pressekontakt:

mls-werbung

Herr Mehdi Seyed Abadi

Erich-Kästner-Weg 15

90513 Zirndorf

fon ..: 0049 174 9871155

web ..: http://www.mls-werbung.de

email : kontakt@mls-werbung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Robuste Bodenmarkierungen für temporäre oder dauerhafte Haftung