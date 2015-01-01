Ein Buch, das nur dir gehört. Persönlich, individuell und einzigartig.

Mit dem Projekt Mein Buch – Dein Buch richtet sich Papierfresserchens MTM-Verlag gezielt an Menschen, Schulklassen und Institutionen, die ein persönliches Buchprojekt verwirklichen möchten.

Entdecke die Magie der Bücher und erschaffe dein eigenes Buchprojekt. Dein Buch, deine Geschichte, deine Erinnerung – das ist der Inhalt des Projekts „Mein Buch -Dein Buch“ von Papierfresserchens MTM-Verlag. Dieses Projekt, das es seit 20 Jahren gibt, wurde nun inhaltlich überarbeitet und neu ausgerichtet. Im Zentrum steht dabei die professionelle Begleitung privater Buchprojekte, die – in erster Linie nicht für den Buchhandel oder eine öffentliche Verlagsveröffentlichung gedacht sind.

„Mein Buch – Dein Buch“ richtet sich an Menschen, die ihre eigenen Texte, Geschichten oder Erinnerungen in Buchform festhalten möchten – etwa für die Familie, für Schulen, für generationenübergreifende Projekte oder als persönliches Vermächtnis. Der Fokus liegt bewusst auf individuellen Einzelprojekten ohne Verkaufs- oder Vermarktungsabsicht. Aber: Auch da gibt es eine kleine Neuerung – mehr dazu auf der Internetseite des Verlags.

Das private Buchprojekt umfasst die behutsame Aufbereitung der Inhalte sowie die gestalterische Umsetzung bis zum fertigen Buch. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem respektvollen Umgang mit persönlichen Texten und der Freiheit, ohne Zeit- oder Veröffentlichungsdruck zu arbeiten.

Viele der entstehenden Bücher haben einen starken biografischen oder gemeinschaftlichen Charakter und dienen dazu, Erinnerungen für spätere Generationen zu bewahren. Damit positioniert sich „Mein Buch – Dein Buch“ klar abseits klassischer Verlagsmodelle und versteht sich als geschützter Raum für persönliche Geschichten.

Mit der Überarbeitung des Angebots unterstreicht der Papierfresserchens MTM-Verlag sein Anliegen, Menschen einen professionellen Rahmen für ihr eigenes Buch zu bieten – diskret, individuell und auf persönliche Bedeutung ausgerichtet.

Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich: https://www.papierfresserchen.eu/mein-buch/

Pressekontakt:

Papierfresserchens MTM-Verlag

Frau Martina Meier

Mühlstr. 10

88085 Langenargen

fon ..: 0179 2071404

email : info@papierfresserchen.de

