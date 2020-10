Ein digitaler Showroom als Alternative zum Messeauftritt

Kreativ gegen Corona-Probleme: Digitalagentur aus der Technologieregion Karlsruhe entwickelt für cab einen virtuellen Messestand.

Für das Unternehmen cab Produkttechnik GmbH & Co. KG hat die Digitalagentur Netzbewegung aus Ettlingen eine kreative Lösung als moderne Alternative bzw. Ergänzung zur Messe entwickelt: Den digitalen Showroom.

Für viele Unternehmen sind Messen ein essentieller Bestandteil bei der Neukundengewinnung. Auch für das Karlsruher Unternehmen cab Produkttechnik GmbH & Co. KG, Marktführer bei der automatisierten und hochpräzisen Etikettierung, sind Messen ein wichtiger Vertriebskanal.

Was aber tun, wenn plötzlich alle Messen abgesagt werden?

Der digitale Showroom verlegt den Messestand aus der realen in die virtuelle Welt und ist jeden Tag rund um die Uhr begehbar. Durch den Einsatz von 3D-Technologie können Besucher den Showroom wie einen Messestand begehen. An verschiedenen Infoständen findet der Besucher dann weiterführende Infos zu den aktuellsten Produkthighlights.

Die können zwar nicht angefasst, aber zumindest von allen Seiten ausgiebig betrachtet werden. Alle Produkte wurden auf Basis der CAD-Daten aus der Produktentwicklung für die Webanwendung in 3D nachmodelliert. Dank der Technologie WebGL können diese Modelle im Browser beliebig rotiert und betrachtet werden.

Was aber, wenn der Besucher mit einem Experten sprechen will? Kein Problem. Mit der Integration eines Live-Chats ist auch das persönliche Gespräch möglich.

Mittlerweile hat sich der digitale Showroom bewährt: „Auch unser Vertrieb ist begeistert und nutzt das Tool sehr gerne für Online-Präsentationen. Besonders gefällt uns, dass das Tool sich wie eine App anfühlt, aber ohne Installationen direkt im Browser läuft.“, sagt Ralf Ritzert, verantwortlich für das Marketing bei cab. Erreichbar ist der Showroom unter der Adresse fair.cab.de

Auch für andere Unternehmen ist der digitale Showroom eine interessante Lösung, um sich gegen die Probleme der Corona-Pandemie zu stemmen.

„Wir haben eine technisch innovative und flexible Basis geschaffen, um derartige virtuelle Showrooms auch für andere Unternehmen schnell und kosteneffizient aufzusetzen.“, so Alwin Roppert, Geschäftsführer der Netzbewegung GmbH.

Digitaler Showroom

http://fair.cab.de

Infoseite digitaler Showroom

https://www.netzbewegung.com/digitaler-showroom/

Webseite cab Produkttechnik GmbH & Co. KG

http://www.cab.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Netzbewegung GmbH

Herr Alwin Roppert

Pforzheimer Str. 134

76275 Ettlingen

Deutschland

fon ..: 07243/2159-0

fax ..: 07243/2159-79

web ..: https://www.netzbewegung.com

email : roland.roppert@netzbewegung.com

Über die Netzbewegung

Die Netzbewegung ist eine Agentur für engaging experiences in Web und Social Media. Die in Ettlingen ansässige Internetagentur ist seit ihrer Gründung im Jahr 2000 auf digitale Markenerlebnisse spezialisiert und realisiert preisgekrönte Websites mit hohem Erlebnischarakter. Seit einigen Jahren gehören auch die Bereiche Social Media und Content-Marketing zu den Leistungsfeldern. Zu den Kunden der Netzbewegung gehören unter anderem Capri-Sonne, HARIBO, Teekanne, arte, SWR oder Griesson de-Beukelaer. Das Unternehmen beschäftigt knapp 35 Digitalexperten am Standort Ettlingen.

Über cab Produkttechnik GmbH & Co. KG

cab ist Europas führender Hersteller von Geräten und Systemen zur Kennzeichnung von Einzelteilen, Baugruppen, Produkten und Verpackungen. Gesundes weltweites Wachstum, technisch funktionaler Vorsprung und kompetente Kundenbetreuung sind die obersten Ziele des Unternehmens. Dafür setzen sich 400 Mitarbeiter in Deutschland und in sieben Auslandsniederlassungen sowie 820 Vertriebspartner in über 80 Ländern rund um den Globus ein.

Pressekontakt:

Netzbewegung GmbH

Herr Alwin Roppert

Pforzheimer Str. 134

76275 Ettlingen

fon ..: 07243/2159-0

web ..: http://www.netzbewegung.com

email : a.roppert@netzbewegung.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz (WEMoG) passiert Bundesrat