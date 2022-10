Ein Display für den Verkaufserfolg am Point of Sale

Gezielte Aufmerksamkeit für die eigenen Produkte

Ist der Point of Sale als Verkaufsort optimal gestaltet, kann die Kaufentscheidung der Kunden maßgeblich positiv beeinflusst werden. Das Unternehmen ALGROUP aus Köln bietet hochwertige Werbesysteme wie Displays, um eine hohe Aufmerksamkeit zu erzielen und den Verkaufserfolg zu steigern.

„Bei einem Display am Point of Sale kommt es wesentlich darauf an, dass dieses optisch ansprechend gestaltet ist und an der richtigen Stelle platziert wird“, erklärt Maike Schumacher, Vertriebsleiterin bei ALGROUP. „Wir bieten vom Thekendisplay über das Regaldisplay bis hin zum Bodendisplay alle Varianten, um auffällige Werbung für Waren und Produkte zu schaffen. Auch Individuallösungen können bei uns jederzeit angefragt und umgesetzt werden. Unsere kreativen Projektmanager unterstützen gerne bei der Entwicklung eines einzigartigen PoS Displays.“

Um Kunden ein anregendes Kauferlebnis zu ermöglichen, eignet sich beispielsweise ein Display im Eingang oder dem Wartebereich an der Kasse eines Geschäfts. Das Sichtfeld sollte frei und das Angebot sollte besonders attraktiv sein.

Die Werbeexperten aus Köln zeigen sich außergewöhnlich flexibel und serviceorientiert. Mit individuellen Farben und Formen schaffen sie ein aufmerksamkeitsstarkes Design. Zur Auswahl für ein POS Display stehen zudem viele verschiedene Materialien wie Acryl, Kunststoff, Metall, Holz, Karton oder Papier. Damit eröffnen sich unendlich viele Lösungsvarianten für ein individuelles Display.

Weitere Informationen zu Themen wie POS Display, Messesysteme oder Stellwand finden Interessierte auf https://www.algroup.de.

Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen. Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung. Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität, welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige Anwendung.

