Ein Meer voller Möglichkeiten – Wege zu mehr Frieden und Liebe

Dieses Werk ist weit mehr als ein Leitfaden – es ist eine Einladung an die Leser, ihren Beitrag zu einer friedvolleren und liebevolleren Welt zu leisten.

In Zeiten, in denen die Welt von Konflikten und Unsicherheiten erschüttert wird, bietet das Buch „Ein Meer voller Möglichkeiten“ von Renate Witt-Frey eine inspirierende Reise zur inneren und äußeren Friedensfindung. In einer Welt, die oft von großen Herausforderungen und scheinbar unüberwindbaren Problemen geprägt ist, mag es leicht sein, das Gefühl zu haben, als Einzelner wenig bewirken zu können. Vielleicht hast auch du schon gedacht: „Was kann ich schon tun, als kleines Licht?“ Doch genau hier setzt dieses Buch an: Es erinnert uns daran, dass jedes noch so kleine Licht einen Unterschied machen kann, dass jeder noch so kleine Schritt eine Bewegung in Gang setzen kann.

Dieses Buch richtet sich an all jene, die sich hilflos fühlen oder die Frage stellen: „Was kann ich tun?“ Es zeigt, dass es nicht immer die großen, spektakulären Taten sind, die die Welt verändern, sondern die vielen kleinen Handlungen des Mitgefühls, der Achtsamkeit und des Engagements.

Der Aufruf zur Selbstreflexion:

Im Vorwort stellt sich Witt-Frey die Frage: „Haben Sie eine Meinung?“ und führt die Leserinnen behutsam dazu, ihre eigenen Werte zu hinterfragen. Was ist unser Beitrag zum Frieden? Wie sieht unsere Verantwortung im Miteinander aus? Sie spricht das Bedürfnis vieler an, Harmonie und Liebe zu schaffen, und bietet dabei nicht etwa Lösungen von der Stange, sondern vielmehr Inspiration, wie jeder Einzelne dazu beitragen kann, friedvoller und liebevoller zu handeln. Witt-Frey plädiert für die Kraft des Zuhörens, des Mitgefühls und der Wertschätzung im Alltag.

Pazifismus und Mitgefühl in unsicheren Zeiten:

Das Buch, das während kriegerischer Konflikte wie dem in der Ukraine oder dem Nahostkonflikt entstand, zeigt auf, wie dringend nötig es ist, friedvolle Gedanken zu kultivieren und Taten der Liebe in die Welt zu tragen. Witt-Frey glaubt fest daran, dass jede*r Einzelne einen Unterschied machen kann. Sie ruft dazu auf, sich bewusst für Frieden und Liebe zu entscheiden, selbst wenn die Umstände herausfordernd sind. „Alles beginnt in mir“, schreibt die Autorin und ermutigt dazu, die Verantwortung für die eigene innere Haltung zu übernehmen, denn ein friedlicher Geist wirkt wie ein Stein, der immer größere Kreise im Wasser zieht.

Von kleinen Gesten zur großen Veränderung:

Durch kleine Gesten der Wertschätzung und Anerkennung, so Witt-Frey, können wir das Leben anderer positiv beeinflussen. Sie erzählt persönliche Geschichten, die verdeutlichen, wie bedeutsam es ist, andere Menschen anzuerkennen und wertzuschätzen. Die wertschätzende Kommunikation ist für sie ein wesentlicher Schlüssel zu gelungenen Beziehungen und erfolgreicher Zusammenarbeit, und das nicht nur im privaten Umfeld, sondern auch im beruflichen Kontext. Dabei gibt Witt-Frey konkrete Tipps, wie man positive Verbindungen schaffen und pflegen kann, um ein harmonisches Miteinander zu fördern.

Liebe als verbindende Kraft:

In einem weiteren Abschnitt reflektiert Witt-Frey über die Bedeutung der Liebe. Liebe, so erklärt sie, gedeiht in einer Atmosphäre der Freiheit und Selbstakzeptanz. Angelehnt an das Zitat von Augustinus „Liebe – und dann tue, was du willst“ zeigt sie, dass Liebe nur dann wirklich aufblühen kann, wenn sie frei und bedingungslos ist. Sie motiviert die Leser*innen, mit Selbstliebe zu beginnen, denn nur wer sich selbst liebevoll annimmt, kann auch anderen Gutes tun.

Die Rolle der Achtsamkeit und des bewussten Umgangs mit Medien

Einen kritischen Blick wirft die Autorin auf die ständigen Ablenkungen durch soziale Medien und digitale Geräte. Sie beschreibt, wie das ständige „Pling“ von Nachrichten die innere Ruhe stört und häufig zur Zerstreuung und Unzufriedenheit führt. Sie plädiert für bewusste Pausen und eine klare Trennung zwischen Arbeitszeit und Freizeit, um den inneren Frieden zu bewahren. In einer Welt, die zunehmend durch digitale Ablenkungen geprägt ist, bietet dieser Teil des Buches wertvolle Denkanstöße für einen achtsameren Umgang mit digitalen Medien.

Vergebung und Empathie als Basis für Frieden:

Ein weiterer zentraler Aspekt des Buches ist die Vergebung. Witt-Frey erklärt, wie wichtig es ist, loszulassen und auf eine neue Weise zu kommunizieren – nicht übereinander, sondern miteinander zu reden. Der direkte Austausch und das Benennen von Gefühlen sind für sie entscheidende Schritte, um Missverständnisse zu klären und Harmonie zu schaffen. Sie zeigt auf, dass Vergebung nicht nur denjenigen befreit, dem vergeben wird, sondern vor allem denjenigen, der vergibt.

Verbindungen schaffen – das Herzstück von Witt-Freys Philosophie:

Abschließend zieht Witt-Frey die Parallele zu ihrem beruflichen Engagement mit ihrer Firma „Connextions“, deren Philosophie die Bedeutung von Verbindungen im Geschäftsleben und im privaten Umfeld hervorhebt. Mit „Verkaufen ist wie Lieben“ beschreibt sie ihre Haltung im beruflichen Kontext. Durch respektvolle Kommunikation und ehrliches Interesse könne Vertrauen aufgebaut werden, was die Basis jeder erfolgreichen Beziehung bildet. Sie hebt hervor, dass sich ihre Werte von Frieden, Liebe und Wertschätzung in ihrer beruflichen Praxis widerspiegeln und Grundlage ihres Erfolgs sind.

Trau‘ dich:

Du bist nicht allein, und du bist nicht machtlos. Dein „kleines Licht“ kann den Weg für andere erhellen, und deine Stimme, so leise sie auch erscheinen mag, kann Teil eines viel größeren Ganzen werden. Es gibt unzählige Möglichkeiten, aktiv zu werden, auf die du vielleicht noch nicht gekommen bist. In diesem Buch findest du Inspiration, um deine eigenen Wege zu entdecken und zu erkennen, dass jede noch so kleine Tat zählt. Es ist an der Zeit, den Glauben an die eigene Wirkungskraft zurückzugewinnen – für dich selbst und für die Welt um dich herum. Denn oft beginnt Veränderung im Kleinen, und was heute wie ein kleiner Funke erscheint, kann morgen ein heller Stern am Himmel sein.

Über die Autorin

Renate Witt-Frey, eine Frau mit unerschütterlichem Glauben an das Gute, schöpft aus ihrer reichen Lebenserfahrung und gibt diese in ihrem Buch auf eindrucksvolle Weise weiter. Ihre Ausbildung im Coachingbereich und ihre zahlreichen Veranstaltungen zur Netzwerkarbeit und Kommunikation fließen in das Werk ein und verleihen ihm Authentizität und Tiefe.

Verfügbarkeit:

Das Buch „Gemeinsam Frieden schaffen“ ist als Taschenbuch, Hardcover und eBook auf Amazon erhältlich und bietet eine tiefgründige Lektüre für alle, die aktiv an einer friedvolleren und liebevolleren Welt mitwirken möchten. Wer mit der Autorin in den direkten Austausch treten möchte, hat die Möglichkeit, an ihren wöchentlichen LinkedIn-Events teilzunehmen.

