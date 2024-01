Ein Narzissendorf für Mensch und Tier

Endlos viel Platz zum Austoben, eine schnüffel-würdige Natur und viele wohldurchdachte Extras für Fellnasen: Der Urlaub im Narzissendorf Zloam lässt auch Hundeherzen tanzen.

Es ist schon allein der Platz, an dem das Narzissendorf steht und der es für den Urlaub mit dem geliebten Vierbeiner prädestiniert: Etwas erhöht über dem Grundlsee, im Herzen des steirischen Salzkammerguts, wird das liebevoll gestaltete Ferienresort für menschliche wie tierische Gäste zum wundervollen Erlebnisort. Die gelungene Kombination aus eigenem Ferienhaus oder Apartment, großartigen Freizeitmöglichkeiten, Spaß und Natur macht’s. Familien und Paare mit vierbeinigem Anhang können sich hier endlos austoben. Winter wie Sommer. So erstreckt sich rund ums Dorf ein wahres Wanderparadies, um die Region mit dem Vierbeiner zu erkunden. Zur heißen Jahreszeit bieten die vielen Seen der Umgebung herrliche Erfrischungsmöglichkeiten – an zahlreichen Badeplätzen ist das Schwimmen mit Hunden erlaubt. Im Dorf selbst darf die Fellnase schließlich zu jedem Spaß mit – vom Bogenschießen bis hin zum gemeinsamen Ausritt und natürlich zum geselligen Abendessen im Zloam Wirt. Außerdem ist mit einer eigenen Hundewiese und hundefreundlichen Maßnahmen wie beispielsweise einem böllerfreien Silvester stets an das Glück der Lieblinge gedacht.

Ein Paket für Fellnassen

So wie um das Wohl der menschlichen Gäste ist man hier also auch um jenes der Hunde bemüht. Dafür wurde ein eigenes Hunde-Inklusivpaket geschnürt. Vierbeiner freuen sich damit schon beim Einchecken über ein Willkommensleckerli und bekommen für die Erleichterung nach der langen Autofahrt gratis Gassi-Sackerl an der Rezeption. Mit einer eigenen Hundeecke, einer Außendusche inklusive Handtüchern sowie Schlafplatz, Futter- und Wasserschüssel im Ferienhaus oder Apartment ist für herrliche Urlaubstage vorgesorgt. Im Dorfladen kann man hochwertiges Hundefutter von „The Good Stuff“ sowie Decken, Hundespielzeug, Bürsten und Pflegeartikel erwerben. Und wer noch weiter gehen will, macht beim TELLINGTON TTOUCH® Workshop mit, der regelmäßig auf der Zloam stattfindet. Damit sollte es den Vierbeinern im Narzissendorf an wirklich nichts fehlen. Dafür gab’s zuletzt sogar eine Auszeichnung mit dem Pfotencheck-Siegel.

Narzissendorf Zloam

Archkogl 188, A-8993 Grundlsee

Tel. +43 (0) 3622 20990

rezeption@zloam.at | https://www.zloam.at/

