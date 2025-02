Ein neues Online-Marketingzeitalter ist da – KI mischt die Suche auf!

Das Aufkommen von KI-gesteuerten Suchen und generativen KI-Antworten erfordert eine neue Suchmaschinenoptimierung.

98% der Webpräsenzen haben eine unzureichende Link- und Contentstruktur. Als Senior SEO ist es meine Kernaufgabe, Webpräsenzen (Webseiten, Online-Shops etc.) zu Top-Datenquellen für bestimmte Themen zu machen, da die KI-Suche und Suchagenten an Primärquellen nicht vorbeikommen werden. Ich habe einen eigenständigen KI-SEO-Ansatz entwickelt, der alles Wesentliche abdeckt. Mein USP: 15+ Jahre Projekterfahrung und implizites Spezialknowhow. Das lernt man nirgendwo. Ich bin noch 100% oldschool unterwegs: Ich mache alles selbst und konzentriere mich dabei aufs Wesentliche: Onpage, Content, Technical SEO und Offpage (über 200 eigene Linkquellen). Generell ist es von zentraler Bedeutung einen versierten Fachmann an seiner Seite zu wissen, denn die KI braucht valide, vollständige und aktuelle Daten. Die KI ist nur ein Tool, der fachkundige Mensch dahinter ist der Schlüssel zu Erfolg. Jedes zukunftsortientierte Unternehmen wird also langfristig seinen eigenen KI SEO-Spezialisten für Content Marketing benötigen, der systematisch Stück für Stück die notwendigen KI SEO Maßnahmen umsetzt.

Website, Blog, Landingpage und Online Shop für generative KI optimieren

Fullservice SEO: Onpage, Content, Offpage & Technical SEO

Nr. 1 SEO Österreich – 15 Jahre Projekterfahrung & implizites Spezialknowhow

TEXTER & SEO Österreich ist eine interdisziplinäre SEO Textagentur in Österreich, die alle wesentlichen Bereiche des modernen Content Marketing abdeckt: SEO Content, semantische Analyse, holistische Themencluster, SEO-Onpage, SEO-Offpage, SEO-Technik, Online-Texte aller Art und User Experience. SEO umfasst eine Vielzahl von Maßnahmen, die darauf abzielen, die Sichtbarkeit einer Website in Suchmaschinen zu verbessern. Dazu gehört nicht nur die Optimierung von Inhalten für Suchmaschinen, sondern auch die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit, die technische Optimierung der Website und der Aufbau von hochwertigen Backlinks. Insgesamt gesehen, gelten folgende Kriterien als allgemein akzeptierter Standard, wenn es um professionelle Suchmaschinenoptimierung in Österreich geht:

Inhaltsfaktoren (Content & Relevanz)

? Hochwertige Inhalte mit echtem Mehrwert

? Natürlichsprachliche Optimierung

? Frage-Antwort-Format (FAQ)

? Aktualität & Lesbarkeit

? Technische Faktoren (SEO & Crawlbarkeit)

? Saubere HTML-Struktur, schnelle Ladezeiten, mobile Optimierung

? Strukturierte Daten & Schema Markup für FAQs, Artikel, Jobs

? Optimierung für Featured Snippets & KI-Antworten

? Klare interne Verlinkung & logische Navigation

Vertrauensfaktoren (E-E-A-T & Authority)

? E-E-A-T (Experience, Expertise, Authority, Trustworthiness)

? Hochwertige Backlinks & Erwähnungen

? Quellenangaben & transparente Inhalte

? User Engagement & niedrige Absprungrate

