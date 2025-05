Ein Österreicher, der in Bielefeld und Gütersloh in der Immobilienverwaltung durchstartet

Persönliche Beratung, die sich auszahlt

Der Österreicher, Sascha Horvath, eröffnet in Gütersloh und Bielefeld zwei Standorte. Als regionales Unternehmen, das sich auf die Hausverwaltung spezialisiert hat, bietet Immoforb maßgeschneiderte Lösungen an. „Es gibt kaum eine Branche, die einem derartigen Wandel unterliegt“ – so der studierte Wirtschaftsjurist, der sich der Immobilienverwaltung verschrieben hat. Auch die Anforderungen an die Immobilienverwaltung haben sich in den letzten Jahren gewandelt.

Das Ziel der Immoforb Immobilienverwaltung ist es, moderne Lösungen anzubieten und dabei trotzdem auf die persönliche und individuelle Kundenbetreuung zu setzen. „Mit der Digitalisierung von Prozessen innerhalb der Immobilienverwaltung, reagieren wir auf die wachsende Nachfrage nach integrierten Lösungen, um einzelne Arbeitsschritte effizienter zu gestalten.“ Wie lautet die Erfolgsstrategie: regional, nah am Kunden und eine ordentliche Portion österreichischer Charme.

https://www.immoforb.de/

Immobilienverwaltung ist Vertrauenssache. Das wissen wir und deshalb setzen wir als professionelle Hausverwaltung auf die individuelle Betreuung unserer Kunden. Kompetenz und Leidenschaft sind die maßgeblichen Faktoren, die für eine nachhaltige Kundenzufriedenheit erforderlich sind.

Immobilienverwaltung mit Weitblick

Als Immobilienverwaltung tragen wir Verantwortung gegenüber Eigentümern sowie Mietern. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst. Wir verfolgen daher einen maßgeschneiderten Lösungsansatz, der sich an den Bedürfnissen von Eigentümern und Mietern orientiert. Mit zukunftsgerichteten und kreativen Lösungen, schaffen wir einen Mehrwert in der Verwaltung von Immobilien. Durch eine umfangreiche, individuelle und professionelle Beratung, schaffen wir nicht nur Vertrauen, sondern können in einer zunehmend digitalisierten Welt die Nähe zum Kunden garantierten. Individuell und persönlich sind daher zwei wesentliche Elemente, die elementare Bestandteile unserer Dienstleistungen sind.

Wir agieren stets kundenorientiert. Unabhängig davon, ob es sich um die Verwaltung von Wohnimmobilien, Gewerbeimmobilien oder Wohnungseigentümer-Gemeinschaften handelt, wir sind Ihr zuverlässiger und kompetenter Ansprechpartner.

Wir verwalten Werte. Werte, die nachhaltig sind und eine besondere Expertise benötigen. Kaum eine Branche unterliegt so starken Veränderungen, wie die Immobilienbranche. Eine exzellente Beratung, die auf unsere Kunden zugeschnitten ist, ist daher essenziell, um auf Marktveränderungen sowie gesetzlichen An- und Herausforderungen reagieren zu können.

