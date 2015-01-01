„Ein Schreibtisch am Meer“: Inselstipendium auf Norderney an Ben Voit verliehen

Ben Voit erhielt auf Norderney das Insel-Stipendium „Ein Schreibtisch am Meer“. Sein Film „Gropiusstadt Supernova“ begeisterte anschließend das Filmfest-Publikum.

Große Freude auf Norderney: Im Rahmen des 36. Internationalen Filmfestes Emden-Norderney ist jetzt das Insel-Stipendium „Ein Schreibtisch am Meer“ an den Berliner Regisseur und Autor Ben Voit verliehen worden. Die Auszeichnung wurde vor der Vorführung seines Films „Gropiusstadt Supernova“ überreicht, der im Anschluss vom Publikum mit großer Aufmerksamkeit und spürbarer Begeisterung begleitet wurde.

Im Beisein von Filmfest-Moderator Ansgar Ahlers, Preissponsor Philip Menke vom Hotel Inselloft sowie Angelika Bierich, Veranstaltungsleiterin der Staatsbad Norderney GmbH, nahm Ben Voit die Auszeichnung freudestrahlend entgegen. Mit dem Stipendium erhält der Preisträger die Möglichkeit, sich auf Norderney ganz auf die Entwicklung neuer Stoffe und das Drehbuchschreiben zu konzentrieren – mit Meeresrauschen, Inselruhe und einem Schreibtisch in besonderer Umgebung.

„Ein Schreibtisch am Meer“ zählt zu den besonderen Auszeichnungen des Internationalen Filmfestes Emden-Norderney. Der Preis würdigt junge Talente der deutschen Filmszene und schafft zugleich Raum für kreatives Arbeiten abseits des Alltags. Gestiftet wird das Insel-Stipendium vom Inselloft Norderney.

Mit Ben Voit wurde in diesem Jahr ein vielversprechender neuer Stern des jungen deutschen Kinos ausgezeichnet. Der Regisseur und Autor studierte Medienwissenschaften, Fotojournalismus und Regie und machte bereits mit Kurzfilmen auf sich aufmerksam. Mit „Gropiusstadt Supernova“ gelang ihm nun ein viel beachtetes Langfilmdebüt: Der Film wurde beim Filmfestival Max Ophüls Preis 2026 mit dem Hauptpreis als bester Spielfilm ausgezeichnet – einer der bedeutendsten Auszeichnungen für den deutschsprachigen Filmnachwuchs.

In „Gropiusstadt Supernova“ erzählt Ben Voit von drei jungen Menschen in der Berliner Gropiusstadt, deren Leben sich in einer Silvesternacht an entscheidenden Wendepunkten befinden. Zwischen urbaner Härte, Freundschaft, Aufbruch und existenziellen Entscheidungen entfaltet der Film ein intensives Großstadtdrama, das das Alltägliche mit einer besonderen filmischen Energie auflädt. Gerade diese Mischung aus Nähe, Tempo und emotionaler Wahrhaftigkeit überzeugte auch das Norderneyer Publikum.

Die Verleihung auf Norderney unterstrich einmal mehr die enge Verbindung zwischen dem Internationalen Filmfest Emden-Norderney, der Insel und der Förderung junger Filmschaffender. Mit Ben Voit erhält in diesem Jahr ein Regisseur das Insel-Stipendium, dessen Arbeiten bereits jetzt eine klare eigene Handschrift erkennen lassen – und von dem auch künftig spannende filmische Projekte zu erwarten sind.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Staatsbad Norderney GmbH

Herr Uwe Schneider

Am Kurplatz 3

26548 Norderney

Deutschland

fon ..: 04932/891-196

web ..: https://www.norderney.de/medienraum

email : presse@norderney.de

Die Staatsbad Norderney GmbH verantwortet zentrale touristische Aufgaben auf der ostfriesischen Insel Norderney. Dazu gehören die Entwicklung und Vermarktung von Angeboten für Gäste, die Organisation und Kommunikation eines Veranstaltungsprogramms sowie Serviceleistungen wie Touristinformation und Gästeservice inklusive NorderneyCard. Darüber hinaus gehören Freizeit- und Gesundheitsangebote, unter anderem im bade:haus Norderney, zum Leistungsspektrum.

Pressekontakt:

Staatsbad Norderney GmbH

Herr Uwe Schneider

Am Kurplatz 3

26548 Norderney

fon ..: 04932/891-196

email : presse@norderney.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

„Der Heimatlose kehrt heim“: Begeisterte Inselpremiere im Kurtheater Coaching-Weiterbildung NEURO IMPACT COACH®: Neurowissenschaft und Persönlichkeitsdiagnostik wachsen zusammen