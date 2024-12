Ein starker Partner für die Veräußerung von Mehrfamilienhäusern in Wiesbaden

Die Makler von Rückert Immobilien bieten individuelle Strategien für Eigentümer

Der Verkauf eines Mehrfamilienhauses kann für Eigentümer eine Herausforderung sein. Geschäftsführer Sascha Rückert und sein Team von Rückert Immobilien in Wiesbaden unterstützen sie daher mit fundierten Konzepten und beraten zu den besten Ansätzen: den Globalverkauf oder die Aufteilung in einzelne Wohneinheiten. Dabei profitieren Eigentümer von der umfassenden Marktkenntnis, der langjährigen Erfahrung und der detaillierten Expertise der Makler.

Doch für wen lohnt sich der Globalverkauf und wann ist eine Aufteilung des Mehrfamilienhauses vor dem Verkauf in einzelne Einheiten sinnvoll? Der Globalverkauf eines Mehrfamilienhauses ermöglicht einen schnellen Transaktionsabschluss. „Durch den Verkauf des Objekts als gesamte Einheit vereinfacht sich der Verkaufsprozess erheblich“, weiß Sascha Rückert. Zudem werden beim Globalverkauf oft institutionelle Investoren oder größere private Kapitalanleger angezogen. „Diese haben zwar häufig besondere Ansprüche an eine Immobilie, sind aber oftmals bereit dazu, einen Premium-Preis zu zahlen“, so der Geschäftsführer.

Im Gegensatz zum Globalverkauf bietet die Aufteilung eines Mehrfamilienhauses in einzelne Einheiten vor dem Verkauf die Möglichkeit, verstärkt private Einzelkäufer anzusprechen. Von dieser Strategie profitieren unter anderem Verkäufer in städtischen Gebieten, in denen die Nachfrage nach kleineren Wohneinheiten groß ist. Auch hier können Verkäufer attraktive Preise erzielen. Der Prozess der Aufteilung und der individuellen Vermarktung erfordert jedoch eine genaue Kenntnis des lokalen Immobilienmarktes und kann zeitintensiv sein.

Eigentümer können sich zum Verkauf ihres Mehrfamilienhauses von den Maklern von Rückert Immobilien beraten lassen. Dabei werden sie unter anderem genau über die passende Verkaufsstrategie informiert. Entscheiden sie sich dann für den Verkauf mit den Maklern aus Wiesbaden, profitieren sie von umfassenden Marktanalysen und einer zielgerichteten Vermarktungsstrategie, die auf jahrzehntelanger Erfahrung und lokalem Markt-Know-how basiert. Unter der Telefonnummer 0611-18 5 18 28 erhalten Interessenten kostenlos und unverbindlich weitere Informationen zum Mehrfamilienhausverkauf.

Weitere Informationen zum Thema sowie zu Makler Wiesbaden, Immobilien Mainz und Immobilienpreise Wiesbaden erhalten Interessenten unter https://www.rueckert-immobilien.de/.

