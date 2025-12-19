Ein Urlaub der ganz anderen Art – diese fünf Tage verändern Dich und den Rest deines Lebens für immer

Der 01. bis 05. Oktober könnte dein wichtigster Termin nächstes Jahr sein. Heilung, Transformation und eine völlig neue Bewusstseinsdimension – das ist das Ergebnis des einzigartigen Retreat Urlaubes

Bretten, 19.12.2025 – Lass dich auf dieses Erlebnis ein – du wirst den Rest deines Lebens dafür dankbar sein

Udo Golfmann und Sabine Cieslik laden vom 1. Oktober bis zum 5. Oktober 2026 zum Retreat Urlaub im mystischen Schwarzwald ein. Die fünf Tage der Transformation im Seminarhaus Remetschwiel in Weilheim bieten eine einmalige Entwicklungsmöglichkeit. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer starten zusammen in ein spirituelles Retreat an der Seite erfahrener Mentoren. Hier erfährst Du, was ein spiritueller Urlaub wie dieser bietet.

Darum steht spiritueller Urlaub heute hoch im Kurs

Spiritueller Urlaub ist enorm beliebt. Menschen entscheiden sich für Yogakurse abseits vom stressigen Alltag. Andere machen sich auf eine Pilgerreise oder buchen ein spirituelles Retreat im Kloster. Was alle eint: Sie nutzen einen Rückzug aus dem Alltag und möchten wieder zu sich selbst finden. Tatsächlich bietet ein Retreat Urlaub optimale Voraussetzungen dafür: Begib Dich in eine energetisch kraftvolle Umgebung. Gehe auf Tuchfühlung mit Deiner Seele und Deinem inneren Selbst.

Fünf Tage der Transformation im mystischen Schwarzwald

Nicht jeder möchte sich in einen kirchlichen Kontext begeben. Das ist verständlich. Unser Retreat Urlaub bietet ein modernes spirituelles Retreat ohne religiöse Dogmen. Das Seminarprogramm kombiniert Yoga, Meditation, Engeltherapie und Tiefenheilung. Als Kraftort haben wir uns für den Schwarzwald entschieden. Er gibt Teilnehmern die Chance, in einer mystischen Natur Engelkontakte und ein neues Gefühl für den eigenen Körper zu finden.

Angeleitet wird der Retreat Urlaub von zwei ausgewiesenen Experten. Udo Golfmann ist europaweit bekannt als Engeltherapeut und Medium. Yoga-Lehrerin Sabine Cieslik ist Expertin für intuitive Körperarbeit und energetische Neuausrichtung. Der spirituelle Retreat findet Schritt für Schritt statt, über fünf Tage in einer kleinen Gruppe von maximal 20 Teilnehmern.

Spiritueller Urlaub mit außergewöhnlich tiefgreifender Wirkung

Die gemeinsame Energiearbeit baut auf einem Konzept auf, das extra für den Retreat entwickelt wurde. Am Anfang stehen die spirituelle Öffnung und die seelische Reinigung durch spirituelle Methoden, Yoga und mentale Techniken. Anschließend folgen das Erwachen und der Weg in die Transformation. Danach steht die Transformation an.

Die Teilnehmer erleben etwas Einzigartiges, abgeschieden, und umgeben von kraftvoller Natur. Vom 01. bis 05. Oktober wird ein Raum eröffnet, der jenseits des Alltagsbewusstseins existiert. Jetzt geht es zum Kern des Retreats, der Raum oder Zustand, in dem die Engel wirken, und echte Veränderung erfolgt. Die Besucher werden aus den alten Strukturen ihres Lebens herausgehoben, und mitten in eine neue Bewusstseinsdimension hineingeführt. Udo Golfmann verspricht: „Dieses Retreat ist intensiv. Transformierend. Lebensverändernd.“

Die einmalige Chance nutzen – Jetzt anmelden

Udo Golfmann ist seit vielen Jahren als Engeltherapeut und Autor tätig. Er hat zahlreichen Menschen bei ihrem Schritt in ein neues Leben geholfen und legt Wert auf individuelle Arbeit in kleinen Seminargruppen. Schließlich geht es darum, jeden Einzelnen persönlich weiterzubringen. Auch weiterführende Begleitung im Nachgang zum Seminar ist möglich. Du möchtest am Retreat Urlaub teilnehmen? Dann melde Dich jetzt zum Seminar inklusive Übernachtung an. Aktuell zum deutlich vergünstigten Frühbucher Sonderpreis von 499,99 Euro plus 150 Euro Verpflegung.

https://www.udo-golfmann.de/

https://www.udo-golfmann.de/retreat-urlaub-mit-den-engeln/

Udo Golfmann wurde 1979 unter dem Sternzeichen Krebs, Aszendent Fische, als Kind einer deutschen Mutter und eines Vaters mit italienischen Wurzeln geboren. Bereits in seiner frühen Kindheit hatte er seine ersten außersinnlichen Erfahrungen. Er erkannte, dass er mit einer erweiterten Wahrnehmung geboren wurde und konnte Engel, liebe Verstorbene und andere Lichtwesen, wie Feen und Elfen sehen und mit ihnen kommunizieren.

Später entschloss Udo sich, auf seinem Weg zur Bewusstseinserweiterung zwei Ausbildungen bei Doreen Virtue zu absolvieren und hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Certified Angel ReaderTM und zum Angel Therapy PracticionerTM (Engeltherapeut). Udo Golfmann hat ein Ausbildungskonzept der Matrix Heilung mit den Engeln entwickelt und bildet spirituelle Lebensberater und Heiler aus. Udo Golfmann berät seit über 25 Jahren Menschen in allen Lebensbereichen mit großer Treffsicherheit, er sagt: „Die Engel helfen immer und finden für jedes Problem, egal wie groß es erscheinen mag, einen positiven Lösungsweg.“



