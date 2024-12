Ein Zentrum für verantwortungsvolle KI

Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert unsere Welt. In Coburg wurde das Coburg University Research Center for Responsible Artificial Intelligence (CRAI) eröffnet.

Viele nutzen sie schon, bald wird sie überall sein: Künstliche Intelligenz (KI) ist dabei unsere Welt zu revolutionieren. Wie jede technologische Entwicklung bringt das auch Herausforderungen mit sich, denn nicht immer können wir nachvollziehen, wie Sprachmodelle funktionieren, warum ein Algorithmus eine Entscheidung trifft oder wie Programme mit einem nahezu endlosen Datenzugriff umgehen werden. In Coburg wurde nun das Coburg University Research Center for Responsible Artificial Intelligence (CRAI) eröffnet. Dort wird die Forschung der Hochschule Coburg zu verantwortungsvoller künstlicher Intelligenz gebündelt.

Das erklärte Ziel der Wissenschaftler dort ist, KI erklärbar und transparent zu machen, wie Hochschul-Präsident Prof. Dr. Stefan Gast bei der Eröffnung im Herbst 2024 erklärte: „Unser Schwerpunkt liegt auf ,Responsible AI‘, zu Deutsch auf verantwortungsvoller KI“. Denn was wäre dieses mächtige Werkzeug ohne den ethischen Aspekt? „Mit Hilfe von KI wird zwar in kürzester Zeit Wissen generiert. Aber für uns als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ist neben dem Ergebnis häufig auch entscheidend, transparent nachzuvollziehen zu können, wie die Ergebnisse zustande kommen.“

Für das CRAI hat der Freistaat Bayern einen HTAplus Modulbau errichtet. Die Forschung kommt dem gesamten Innovationsdreieck Coburg-Kronach-Lichtenfels zugute. Im CRAI wird interdisziplinär gearbeitet: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Fakultäten bringen ihre fachspezifischen KI-Aktivitäten mit ein. Fünf Labore zu den Themen Language Processing, Data Stream Mining, KI-gestützte Qualitätssicherung, KI-gestützte multimodale Mensch-Maschine-Interaktion sowie erklärbare und verantwortungsvolle KI im Versicherungsbereich sind unter dem Dach des neuen Modulbaus in Coburg vereint. Zum Wohl der Menschen wird besonderer Wert auf die Balance zwischen technischen und ethisch-gesellschaftlichen Kompetenzen gelegt.

Nicht zuletzt sollen regionale Unternehmen von der Fachexpertise vor Ort profitieren und unter Berücksichtigung technischer, betriebswirtschaftlicher, rechtlicher, sozialer und weiterer Aspekte unterstützt werden, in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Hochschule Coburg gestaltet KI erfolgversprechend und verantwortungsvoll.

„Wir bilden mehr als Fachkräfte. Wir bilden Menschen und entwickeln Persönlichkeiten, die verantwortungsvoll an der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Entwicklung mitwirken.“ Das ist Kern der praxisorientierten Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg, die an vier Standorten in der Region (Coburg, Lichtenfels, Kronach, Bamberg) rund 4.700 Studierende ausbildet.

Mit modernen Lehr- und Lernformaten, und in Kooperation mit Partnern aus der regionalen Wirtschaft, werden die Experten und Fachkräfte von Morgen auf ihre späteren Tätigkeiten vorbereitet.

In den Fakultäten für Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit, Design, Elektrotechnik und Informatik, Maschinenbau und Automobiltechnik, Soziale Arbeit sowie Wirtschaftswissenschaften wird anwendungsorientiertes Wissen vermittelt.

Berufsbegleitende Lehre in der Studienfakultät für Weiterbildung sowie fakultätsübergreifende Arbeit im Wissenschafts- und Kulturzentrum runden das Angebot ab.

Darüber hinaus verfügt die Hochschule seit September 2023 über zwei eigene Promotionszentren: „Analytics4Health“ und „Nachhaltige und intelligente Systeme“ (im Verbund mit der TH Würzburg-Schweinfurt und der TH Aschaffenburg).

Nachhaltigkeit, Diversität und Transfer stehen im Vordergrund dieser sich ständig wandelnden und weiterentwickelnden Institution und sind fest im Strategiepapier 2030 verankert.

