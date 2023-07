Eine brandneue Bücherwelt: Dinlebi

Dinlebi – Die ultimative Hörbuch-App für alle, die auf der Suche nach hochwertigen Inhalten in deutscher, englischer und türkischer Sprache sind.

Willkommen bei Dinlebi Ihrem zuverlässigen Partner für Hörbücher! Wir sind ein Unternehmen aus den Niederlanden, das sich auf die Entwicklung und Bereitstellung einer innovativen Hörbuch-App spezialisiert hat. Mit unserem breiten Angebot an deutschen, englischen und türkischen Inhalten möchten wir Ihnen ein unvergleichliches Hörerlebnis bieten.

Unsere Hörbuch-App zeichnet sich durch besondere Funktionen aus, die Sie so bei anderen Anbietern nicht finden werden. So haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, Hörbücher an Freunde und Familie zu verschenken. Ein perfektes Geschenk für alle Bücherwürmer da draußen!

Ein weiteres Highlight unserer App sind unsere Hörumgebungen. Diese ermöglichen es Ihnen, in verschiedene Klangwelten einzutauchen und Ihre Lieblingsgeschichten noch intensiver zu erleben. Ob Sie nun in einem gemütlichen Café sitzen oder am Strand spazieren gehen – mit unseren Hörumgebungen wird das Hörerlebnis zum echten Erlebnis.

Wir legen großen Wert auf Qualität und Vielfalt. Daher arbeiten wir nur mit renommierten Verlagen zusammen und bieten Ihnen eine große Auswahl an unterschiedlichen Genres an. Ob Krimi, Roman oder Sachbuch – bei uns finden Sie garantiert das passende Hörbuch für sich.

Und das Beste: Unsere App ist kinderleicht zu bedienen. Einfach herunterladen, anmelden und loslegen! Mit nur wenigen Klicks haben Sie Zugriff auf unser gesamtes Angebot und können jederzeit und überall Ihre Lieblingsgeschichten hören.

Wir von Dinlebi sind stolz darauf, Ihnen eine Hörbuch-App anzubieten, die sich durch Qualität, Vielfalt und besondere Funktionen auszeichnet. Überzeugen Sie sich selbst und laden Sie unsere App noch heute herunter!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dinlebi

Herr Berk Bozbel

Buziaustraat 22

3034 Rotterdam

Niederlande

fon ..: +90 2122460086

web ..: http://www.dinlebi.io

email : info@dinlebi.io

Dinlebi wurde im August 2020 gegründet und ist einer der größten Hörbücher Plattformen der Türkei. Diese neue Hörbuch Plattform bietet ihren Kunden ein Abonnement Model, welches das Herunterladen, Anhören und Teilen von Hörbüchern erlaubt. Dinlebi zeichnet sich in ihrer Industrie durch einzigartige Anwendungseigenschaften, wie Hörumgebungen, Buch-Schenkung, Hold-to-Share-Funktion aus. Das Dinlebi Bibliothek hat unzählige Werke von den führenden türkischen Autoren/innen und Verlagshäusern und bietet Tausende von Stunden Inhalt auf internationalem Niveau.

