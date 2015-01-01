  • Eine fertige Tomatensauce ist nicht automatisch eine Fertigsauce

    Wer eine Tomatensauce im Glas kauft, denkt häufig automatisch an eine industriell hergestellte Fertigsauce.

    BildFür Hermina Deiana, Produzentin der Salsa Paradiso Tomatensaucen, ist genau das eines der größten Missverständnisse rund um Tomatensauce.

    „Viele Menschen setzen eine fertige Tomatensauce mit einer Fertigsauce gleich. Dabei sind das zwei völlig unterschiedliche Dinge.“

    Denn eine Tomatensauce kann bereits fertig gekocht sein und trotzdem ausschließlich aus frischen Zutaten bestehen – so wie sie seit Generationen in vielen italienischen Familien zubereitet wird.

    Eine Tradition, die alles veränderte

    Mit 19 Jahren saß Hermina Deiana zum ersten Mal am Küchentisch einer neapolitanischen Familie. Ende August wurden dort sonnengereifte Roma-Tomaten für das ganze Jahr eingekocht. Nicht als Besonderheit. Sondern als gelebter Alltag.

    Innerhalb weniger Tage entstanden aus frisch geernteten Tomaten Hunderte Flaschen Tomatensauce für den Lebensmittelvorrat der Familie.

    Dieses Erlebnis hat Hermina Deiana nie vergessen. 30 Jahre später entstand genau daraus die Idee für Salsa Paradiso Tomatensauce.

    Ende August beginnt die wichtigste Zeit des Jahres

    Während Tomatensaucen heute das ganze Jahr über produziert werden, hält Hermina Deiana bis heute an dieser italienischen Tradition fest.

    Die Salsa Paradiso Tomatensaucen entstehen ausschließlich während der Tomatenernte Ende August in der Emilia-Romagna. Die sonnengereiften Roma-Tomaten stammen von Fabio, Landwirt in der dritten Generation. Geerntet werden sie erst dann, wenn sie ihren natürlichen Reifehöhepunkt erreicht haben.

    Innerhalb von weniger als 24 Stunden gelangen sie vom Feld in den nur wenige Kilometer entfernten Produktionsbetrieb und werden dort schonend eingekocht.

    Die gesamte Jahresproduktion entsteht innerhalb von sieben bis zehn Tagen.

    Nicht aus unterschiedlichen Ernten. Nicht aus Tomatenkonzentrat. Sondern aus einer einzigen Ernte im Jahr.

    Eine fertige Tomatensauce ist nicht automatisch eine Fertigsauce

    Für Hermina Deiana entscheidet sich die Qualität einer Tomatensauce nicht daran, ob sie bereits fertig gekocht ist. Entscheidend sind die Zutaten. Die Tomatensorte. Der Erntezeitpunkt. Die Frische. Und die Art der Herstellung.

    Eine fertige Tomatensauce ist ein hochwertiges Lebensmittel, genauso wie selbst eingekochte Tomatensauce, die seit Generationen in italienischen Familien in Flaschen und Gläser abgefüllt wird.

    _“Über die Qualität entscheiden die Tomaten, frische Zutaten und die Sorgfalt, mit der sie verarbeitet werden. Es bedarf nicht vieler Worte, das schmeckt man. „_

    Zwei Tomatensaucen. Hunderte Rezepte.

    Für Hermina Deiana stand von Anfang an fest, dass sie nur zwei Tomatensaucen entwickeln wollte. Mild. Und Pikant. Mehr braucht es nicht.

    Aus diesen beiden Tomatensaucen entstehen Hunderte Rezepte – von Pasta und Pizza über Shakshuka, Gazpacho, Chili con Carne, Currywurst, Fisch-, Gemüse- und Reisgerichte bis hin zu internationalen Klassikern aus aller Welt.

    Diese Vielfalt zeigt sie auch in Hermina Deianas aktuellen Koch- und Lesebuch „Verrückt nach Tomatensauce #2 – Lieblingsrezepte mit Tomatensauce. Ihre Devise:

    _“Für alle, die so wie ich, Geschmack und Genuss feiern, aber auf kompliziert pfeifen.“_

    Mehr Wissen rund um Tomaten und Genuss

    Auf ihrem Blog Tomaten Rock’n Roll veröffentlicht Hermina Deiana regelmäßig Beiträge rund um Tomaten, italienische und internationale Küche, Genuss und Lebensfreude.

    Dort erklärt sie unter anderem, was eine echte Tomatensauce ausmacht, warum italienische Familien Tomatensauce nur einmal jährlich einkochen, weshalb Qualität bereits auf dem Feld beginnt, und warum Tomatensauce weit mehr ist als eine Sauce für Pasta.

    Salsa Paradiso Tomatensaucen und Kochbuch „Verrückt nach Tomatensauce #2“

    https://www.hermina-tomatensauce.de

    Blog „Tomaten Rock’n Roll“

    https://hermina-tomatensauce.de/pages/blog

    Herminas Rezepte

    https://hermina-tomatensauce.de/blogs/herminas-rezepte

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Hermina Deiana Tomatensaucen
    Frau Hermina Deiana
    Korfstrasse 14
    61440 Oberursel
    Deutschland

    fon ..: +49 (0) 172 6946467
    web ..: https://hermina-tomatensauce.de
    email : hermina@hermina-tomatensauce.de

    Hermina Deiana ist Produzentin der Salsa Paradiso Tomatensaucen, Autorin der Kochbücher „Verrückt nach Tomatensauce“ und „Verrückt nach Tomatensauce #2“, Jurorin und Botschafterin des bundesweiten Wettbewerbs Deutschland kocht sowie Gründerin des digitalen Salons Tomaten Rock’n Roll.

    Mit ihrer Arbeit verbindet sie italienische und internationale Genusskultur, kulinarisches Wissen und die Überzeugung, dass Qualität auf dem Feld beginnt und am Küchentisch Menschen verbindet.

    Pressekontakt:

    Hermina Deiana Tomatensauce
    Frau Hermina Deiana
    Korfstraßer 14
    61440 Oberursel

    fon ..: + 49 (0) 172 69 46467
    email : hermina@hermina-tomatensauce.de


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