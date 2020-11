Eine Immobilie eigenständig verkaufen

Worauf es beim Hausverkauf ankommt

Die Nachfrage nach einem schönen Eigenheim ist hoch. Daher denken sich viele Eigentümer, dass sie den Hausverkauf selbst abwickeln könnten. Allerdings unterschätzen sie oft den Aufwand und die Fallstricke im Verkaufsprozess. Immobilienmakler Sascha Rückert klärt über wichtige Schritte beim Immobilienverkauf auf.

„Damit ein Verkaufsprozess rechtssicher abläuft, kommt es beispielsweise darauf an, den richtigen Energieausweis zum passenden Zeitpunkt an die Interessenten auszuhändigen oder im Übergabeprotokoll alle relevanten Daten und Informationen festzuhalten. Das wichtigste Dokument ist natürlich der Kaufvertrag, welcher die Bedingungen der Eigentumsübertragung regelt. Diesen rechtsgültig aufzusetzen, bringt viele Laien an ihre Grenzen“, erklärt Sascha Rückert, Inhaber von Rückert Immobilien aus Wiesbaden.

Bis zur Schlüsselübergabe ist es also ein weiter Weg, auf dem viele Aufgaben bewältigt werden müssen. An erster Stelle steht die Frage nach dem Wert des Hauses. Wie wird dieser bestimmt und kann auf dem Markt eventuell noch ein höherer Preis erzielt werden? Ein erfahrener Makler führt eine professionelle Wertermittlung durch und berät zur Höhe des Verkaufspreises.

Werden dann Anzeigen geschaltet, die den Verkauf bekannt machen, können sich viele vor der Flut von Anfragen nicht retten. Sie verbringen ihre gesamte Freizeit in den Abendstunden und am Wochenende mit der Frage, wer ein wirklicher und bonitätsstarker Interessent ist, und der Durchführung von Besichtigungsterminen. Immobilienexperten entlarven Besichtigungstouristen, die sich einfach gerne Immobilien anschauen, und führen eine Bonitätsprüfung durch, um den richtigen Käufer zu finden. „Wir können den Verkaufsprozess auch häufig stark abkürzen, indem wir die Immobilie einem vorgemerkten Interessenten aus unserer Datenbank anbieten, der genau nach solch einem Objekt sucht“, führt Sascha Rückert aus.

Letztendlich verschafft der Verkauf mit einem Makler dem Immobilienbesitzer eine enorme Zeitersparnis und ein hohes Maß an Sicherheit. Das Team von Rückert Immobilien kümmert sich auf Wunsch um die gesamte Abwicklung des Verkaufs. Sie ermitteln den Wert, setzen einen angemessenen Preis an, beschaffen alle erforderlichen Unterlagen, kennen die Vorschriften, erarbeiten eine individuelle Vermarktungsstrategie und übernehmen das Interessenten- und Besichtigungsmanagement. So finden sie schnell einen passenden Käufer und stehen ihren Kunden mit Rat und Tat beim Notartermin und der Hausübergabe zur Seite.

Wer mehr zu diesem Thema oder zu Verkauf von Wohnungen Wiesbaden oder Immobilienmakler Mainz-Kostheim erfahren möchte, wird auf https://www.rueckert-immobilien.de fündig.

