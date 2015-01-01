Eine Pelletheizung ist eine gute Wahl

Pelletheizungen sind in Österreich sehr beliebt

In Zeiten steigender Energiepreise und strengerer Umweltvorgaben avancieren Pelletheizungen zu einer der intelligentesten Optionen für nachhaltige Wärmeversorgung. Diese Systeme nutzen kompakte Holzpellets aus nachwachsenden Rohstoffen wie Sägemehl und Restholzabfällen, die automatisch in den Brenner gefördert werden. Dank fortschrittlicher Sensoren und digitaler Regeltechnik läuft der Verbrennungsprozess präzise und geräuscharm ab – ein Kontrast zu herkömmlichen Kaminen, bei denen man ständig nachlegen muss. Die Nachfrage nach Pellets boomt, was zu einem lebhaften Wettbewerb unter Herstellern führt und die Qualität der Anlagen steigert. Für Haushalte, die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen wie Gas oder Öl anstreben, bieten sie nicht nur Komfort, sondern auch langfristige Kostenersparnis und eine nahezu CO?-neutrale Bilanz.

Im Vergleich zu anderen Heiztechnologien schneiden Pelletheizungen besonders in mittelgroßen bis großen Gebäuden mit höherem Wärmebedarf ab. Während Scheitholzöfen viel manuellen Aufwand erfordern und Hackschnitzelanlagen enorme Lagerflächen beanspruchen, sind Pelletkessel kompakt und automatisieren den gesamten Prozess. Wärmepumpen eignen sich hervorragend für Neubauten mit exzellenter Dämmung und niedrigen Vorlauftemperaturen, doch in älteren Bestandsimmobilien mit Heizflächenheizungen oder Radiatoren überzeugen Pellets durch ihre hohe Temperaturflexibilität. Hybridsysteme, die Pellets mit Wärmepumpen oder Solaranlagen kombinieren, optimieren den Verbrauch weiter: Im Sommer übernimmt die Solarthermie, im Winter die robuste Pelletkomponente. So sinkt der jährliche Pelletbedarf merklich, was die Wirtschaftlichkeit steigert.

Viele potenzielle Käufer ringen mit typischen Unsicherheiten: Reicht der Pelletvorrat für den ganzen Winter? Wie groß muss der Lagerraum sein? Sind die Betriebskosten wirklich stabil? Und wie umweltfreundlich ist das Ganze tatsächlich? Die Antworten beruhigen: Ein durchschnittlicher Einfamilienhaushalt verbraucht je nach Dämmung und Heizgewohnheiten 2 bis 4 Tonnen Pellets pro Saison. Lagerung erfolgt idealerweise in trockenen, zugänglichen Räumen wie Kellern oder Außensilos, die per Lkw befüllt werden können – oft reichen 5 bis 10 Kubikmeter aus. Die Geräuschentwicklung ist minimal, vergleichbar mit einem leisen Ventilator, und die Ökobilanz glänzt: Pellets emittieren nur so viel CO?, wie die Bäume es zuvor gebunden haben, und moderne Filter sorgen für niedrige Feinstaubwerte.

Die Investition amortisiert sich rasch. Rechne mit Gesamtkosten von 10.000 bis 25.000 Euro, abhängig von Kesselgröße, Fördersystem und Einbau. Dazu zählen der Brenner, der Pufferspeicher und die Integration in die bestehende Heizungsanlage. Im Gegensatz zu Öl- oder Gasboilern, deren Effizienz oft unter 85 Prozent liegt, erreichen Pelletanlagen Wirkungsgrade über 90 Prozent. Pelletpreise schwanken weniger als fossile Brennstoffe – aktuell bei 300 bis 400 Euro pro Tonne – und regionale Lieferanten minimieren Transportemissionen. Förderprogramme wie die BAFA- oder KfW-Zuschüsse decken bis zu 40 Prozent der Kosten, ergänzt durch steuerliche Abschreibungen. Eine Amortisationszeit von 5 bis 8 Jahren ist realistisch, besonders bei steigenden Energiepreisen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Viessmann Gesellschaft m.b.H. – Teil der Carrier Global Corporation

Frau Tamara Schachermayer

Viessmannstraße 1

4641 Steinhaus bei Wels

Österreich

fon ..: (0 72 42) 62 3 81 – 110

web ..: https://www.viessmann.at/

email : Tamara.Schachermayer@Carrier.com

Über Viessmann Climate Solutions

1917 als Heiztechnik-Hersteller gegründet, ist Viessmann Climate Solutions heute ein weltweit führender Anbieter für effiziente und systemische Klima- (Wärme, Wasser- und Luftqualität) und erneuerbare Energielösungen. Das integrierte Viessmann Climate Solutions Portfolio verbindet Produkte und Systeme über digitale Plattformen und Dienstleistungen nahtlos zu einer ganzheitlichen Klima- und Energielösung und schafft so ein sicheres und verlässliches Wohlfühlklima für die Nutzer:innen. Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Global Corporation, ein weltweit führender Anbieter intelligenter Klima- und Energielösungen, die für die Menschen und unseren Planeten über Generationen hinweg von Bedeutung sind. Weitere Informationen unter https://www.viessmann-climatesolutions.com/.



Pressekontakt:

Viessmann Gesellschaft m.b.H. – Teil der Carrier Global Corporation

Frau Tamara Schachermayer

Viessmannstraße 1

4641 Steinhaus bei Wels

fon ..: (0 72 42) 62 3 81 – 110

web ..: https://www.viessmann.at/

email : Tamara.Schachermayer@Carrier.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wochenrückblick 49-2025: Powell-Countdown & Rekord-Kupfer – Rallye auf Bewährung?! Fit in Linz-Leonding und Umgebung