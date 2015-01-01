Eine Perle im Winter! Die Theaterstadt Meiningen zur Weihnachtszeit

Meiningen im Winter. Die Theaterstadt in Thüringen ist einen Besuch wert – gerade zur Weihnachtszeit!

Meiningen, diese thüringische Perle des Klassizismus mit ihrer reichen Kunst- und Theatertradition, lohnt auch und besonders in der Winterzeit. Meiningen war ab 1680 Haupt- und Residenzstadt des Herzogtums Sachsen-Meiningen. International bekannt wurde die Stadt vor allem durch ihr Theater, durch die Theaterreform unter Herzog Georg II. und die Blütezeit der Meininger Hofkapelle unter der Führung von Dirigenten wie Hans von Bülow und Max Reger. Die gotische und neogotische Stadtkirche „Unserer lieben Frauen“, das höchste Denkmal der Stadt, ist der Mittelpunkt der Altstadt. Hier komponierte Reger, Meister der Meininger Hofkapelle, an der Orgel.

Still liegen die Parks im englischen Stil

Die besondere Atmosphäre der Stadt wird gerade in der Weihnachtszeit spürbar: Still liegen die Parks im englischen Stil, die an die Zeit erinnern, als Meiningen zu einem der wichtigsten kulturellen Zentren Deutschlands aufsteigen konnte, als kleine Schwester Weimars. Mitten im Stadtzentrum liegt der Englische Garten – und zwischen dem Schloss Elisabethenburg und der Werra der Schlosspark. Die Werra durchfließt ihn und wird durch gusseiserne Brücken überspannt – ganz und gar romantisch.

Royale Geschichte zur Weihnachtszeit

Und genau hier, im Barockschloss wurde royale Geschichte geschrieben, wie eine kleine Ausstellung in den südlichen Eckräumen der Mittleren Galerie zeigt: Denn Adelheid Louise Theresa Caroline Amelia von Sachsen-Meiningen, geboren 1792 in Meiningen als Tochter des Herzogs Georg I. von Sachsen-Meiningen und dessen Gemahlin Prinzessin Louise Eleonore zu Hohenlohe-Langenburg, war ab 1830 Königin von Großbritannien und Irland sowie Königin von Hannover.

Die Tradition des Weihnachtsbaumes

In diesem Jahr 1830, kurz nach dem William IV. König wurde, veranstaltete Adelheid ein großes Weihnachtsfest im Palast von Brighton und stellte auch einen Weihnachtsbaum auf. Für jedes Kind und Enkelkind im Palast gab es Spielzeuge, Süßigkeiten und alles, was zu einer Meininger Bescherung dazugehört. Nach dem Festessen wurde Musik gespielt und es wurde getanzt.

Königin Victoria, ihre Nachfolgerin und Nichte, schrieb, dass sie Tante Adelheid mehr liebte und vertraute als ihrer eigenen Mutter. Und bei Adelheid hatte sie als Kind einen geschmückten Weihnachtsbaum gesehen – mit Süßigkeiten und Geschenken, welche die Meiningerin für die Kinder bereithielt.

So kann aufgrund dieser Tagebuchnotiz der 12jährigen Victoria davon ausgegangen werden, dass Adelheid die Tradition des Weihnachtsbaumes nach Großbritannien brachte. Der Brauch verbreitete sich dann unter dem Einfluss von Victorias Ehemann Albert von Sachsen-Coburg über das ganze Land.

Doch von England zurück ins winterliche Meiningen: Hier lohnt außer dem traditionsreichen Meininger Staatstheater auch das Theatermuseum „Zauberwelt der Kulisse“, wo die berühmten illusionistischen Bühnenbilder aus der Coburger Werkstatt der Gebrüder Brückner präsentiert werden. Zu sehen sind auch eigenhändige Bühnenbild- und Kostümentwürfe des „Theaterherzogs“, der sich von den Historienmalern Wilhelm von Lindenschmitt d. Ä., Wilhelm Kaulbach und Peter von Cornelius beeinflussen ließ. Das Museumsgebäude diente einst als herzogliche Reithalle.

Weiterhin Teil der „Meininger Museen“ ist das barocke Schloss Elisabethenburg. Eine Dreiflügelanlage, die seit 1682 entstanden ist und bis 1918 die Residenz der Herzöge von Sachsen-Meiningen war: das städtebauliche Wahrzeichen der Stadt mit seinen verschiedenen Sammlungen zu Kunst, Musik und Theater, dem hier untergebrachten Rathaus und der Schlosskirche mit dem „Konzertsaal Johannes Brahms“.

Meininger Weihnachtszauber

„Meininger Weihnachtszauber“ – so heißt der festliche Weihnachtsmarkt, der vom 24. November bis zum 21. Dezember täglich in der malerischen Innenstadt seine Pforten öffnet. Wie jedes Jahr erstrahlt der Marktplatz vor der imposanten Stadtkirche im Glanz der Adventszeit. Ein besonders romantisches Highlight ist die majestätische Weihnachtspyramide, die in der kalten Winterluft ein warmes, leuchtendes Bild abgibt, sowie die idyllische Echteisbahn. Ob erfahrene Eisläufer oder kleine Anfänger mit der Lauflernhilfe – bei „Meiningen on Ice“ rund um den Heinrichsbrunnen können Groß und Klein ihren winterlichen Spaß haben. Und natürlich sorgen auch in diesem Jahr die festlichen Klänge der Meininger Turmbläser, die vom Turm der Stadtkirche herüber wehen, für eine stimmungsvolle Atmosphäre und lassen den Weihnachtsmarkt noch zauberhafter erscheinen.

Kunsthandwerkermarkt im Schloss Elisabethenburg

Und noch viel mehr bietet das Städtchen im Winter: Der traditionelle Adventskalender der Stadt- und Kreisbibliothek begeistert täglich um 17 Uhr mit Märchen – der Kunsthandwerkermarkt im Schloss Elisabethenburg bietet Traditionelles und Modernes. Als einer der ersten Kunsthandwerkermärkte in der Region startete er 1999 am zweiten Advent. Die jährlich wechselnden Aussteller und Ausstellerinnen bieten eine ausgesuchte Vielfalt an Kunst, Design und Handwerk. Der Eintritt schließt wie immer einen Museumsbesuch und alle Veranstaltungen ein. Kulinarisches, weihnachtliche Floristik und vieles mehr bietet der „Zwickchenmarkt“. Mit weihnachtlichem Angebot erwartet auch das Museumscafé seine Gäste. Und am dritten Adventswochenende lockt der Töpfermarkt mit romantischem Flair und einer Versteigerung der Weihnachtsbäume.

Das Meiniger Staatstheater im Winter

Meiningen im Winter, das ist eine Stadt, in der Kunstgeschichte spürbar ist, in der viele kulturelle Veranstaltungen zu einem romantischen Wochenendbesuch einladen, ganz nah, in der Mitte Deutschlands. Im nächsten Jahr wird die Stadt erneut im Fokus stehen, denn 2026 feiert man den 200. Geburtstag des Theaterherzogs. Die gesamte Spielzeit 2025/26 des Staatstheaters steht im Zeichen des Herzogs.

Der Prolog zum Georgjahr 2026 startete bereits zur Spielzeiteröffnung mit Inszenierungen und Projekten zur Meininger Theatergeschichte. Und einen ganz besonderen vorweihnachtlichen Tipp: Am 9. Dezember wird das Galakonzert „A special night before Christmas“ mit den Solisten Markus Engelstädter, Steffi Denk und Lisa Wahlandt im Großen Haus zu erleben sein. Das musikalische Spektrum reicht von rockigen Christmas-Songs über Klassiker aus dem „Great American Songbook“ bis hin zu Balladen.

Ein Weihnachtsmärchen für Kinder ab 6 Jahren ist das Stück „Eine Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens, zu sehen in der Fassung von Gabriela Gillert. Das Werk, vor 181 Jahren geschrieben, berührt noch immer. Denn Dickens‘ Botschaft ist noch eindrucksvoll lebendig: Was wir geben, kann Leben verändern – und niemand ist zu alt, um einen neuen Anfang zu machen. All das – und noch einiges mehr – bietet Meiningen im Winter.

